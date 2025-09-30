Gema López expande su negocio y lleva su firma de ropa a México: el hotel de Cancún con el que se ha asociado

En un tiempo convulso marcado por la pandemia... "en la situación menos favorable", tal y como relata en su página web, Gema López (54 años) se atrevió con un proyecto que nada tenía que ver con la televisión ni los medios de comunicación. Nunca se alejó de su profesión, pero en paralelo construyó un negocio que no ha hecho más que crecer.

Se trata de Ne&Nu, su firma de ropa, que ahora tiene punto de venta en México. Concretamente, en SLS Cancún, un hotel de cinco estrellas, con 45 suites de lujo y un club de playa privado. Allí, precisamente, se hospedó la periodista en su reciente viaje al país caribeño.

Una travesía con doble intención, pues además de relajarse durante unos días en el Caribe, la colaboradora de Espejo Público pudo concretar esta alianza que le permite llegar a nuevos clientes. Además, en uno de los enclaves más turísticos de Latinoamérica, que le abre la puerta a nuevos mercados.

Mientras estuvo en el hotel, Gema López presentó parte de la colección de su firma con un desfile organizado en la terraza. Pero aquello, lejos de ser un fashion show -como ella mismo llegó a promocionar en su Instagram-, era el comienzo de una significativa alianza con el hotel. Desde hace unos días, Ne&Nu tiene su propio espacio en una boutique situada dentro del alojamiento.

Incluso en su perfil de Instagram, el SLS Cancún ha destinado un apartado para destacar todas las publicaciones relacionadas con la firma de ropa de Gema López. Ella, por su parte, también se ha hecho eco de estas novedades en sus propios stories.

"Ne&Nu llega a México. Colección India a la venta", comentó junto a un vídeo que mostraba algunas de las piezas de esta nueva propuesta.

Fue en marzo de 2021 cuando la comunicadora madrileña, entonces presentadora de Sálvame, comenzó a posar en sus redes sociales con estilismos procedentes de esta marca de estilo boho, con tejidos versátiles y siluetas favorecedoras. Gema López, primero, se convirtió en su embajadora. Más tarde, en su socia.

Ese mismo año, antes de la temporada estival, se estrenó como diseñadora con una camiseta oversize de manga corta y cien por cien algodón, estampada en una base gris desgastada y con tinte vegetal.

Un proyecto del que también formó parte una ilustradora y que llenó de "ilusión" a la televisiva. "Espero que os guste y que esto sea el principio de un largo viaje juntos", comentó en su momento Gema López.

Su presagio no fue en vano. Meses después de su debut como diseñadora, Diez Minutos dio a conocer que la madrileña se asociaba con la marca. Así se mantiene a día de hoy, cuatro años más tarde.

Gema López expande su firma de la mano de un hotel que va más allá de ser un simple destino vacacional. Se trata de un concepto de lujo frente al mar Caribe, ubicado en la codiciada comunidad de Puerto Cancún y en el que la periodista ha encontrado el contexto perfecto para exhibir sus piezas a clientes ávidos de tendencias internacionales. Las prendas de la firma, además, se adaptan perfectamente al estilo relajado pero glamouroso de Cancún.

La firma

"Volar, soñar y no parar" es el eslogan de la marca. Una frase que coincide con el ritmo de vida de Gema López y que vuelve a cobrar relevancia en esta nueva etapa, en la que la comunicadora busca reforzar su presencia en mercados internacionales.

Sus diseños siguen una línea boho y relajada, en la que los estampados y las piezas de crochet tienen gran protagonismo. Además de ropa, la marca vende zapatos y complementos.

Ha sido a través de sus redes sociales, sobre todo, donde Gema López ha compartido las novedades de la marca, mostrando con detalle cada estilismo.

El hotel

SLS Cancún, el hotel en el que ha confiado Gema López para expandir su negocio, es un referente de la nueva hotelería de lujo boutique en México.

Más allá de su arquitectura vanguardista y su interiorismo impecable, se distingue por el trato personalizado, las actividades wellness y su apuesta por la cultura y el arte, con muestras expuestas en zonas comunes.