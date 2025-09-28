Y el premio a las peores vestidas en San Sebastián es para Kira Miró y Marta Hazas: sus polémicos looks, a examen

Kira Miró y Marta Hazas en un fotomontaje de EL ESPAÑOL. Gtres

La 73ª edición del Festival de Cine de San Sebastián ha cerrado su telón este pasado sábado, día 27, con una gala de clausura que, como cada año, ha convertido la alfombra roja en un escaparate de tendencias, aciertos y, también, desaciertos.

Si bien muchas invitadas han brillado por su elegancia y originalidad, otras no han logrado convencer con sus elecciones estilísticas.

En EL ESPAÑOL analizamos los peores estilismos de la noche, y entre ellos destacan los looks de Marta Hazas (47 años) y Kira Miró (45), dos actrices que se han inclinado por el azul klein, pero sin lograr sacar partido a sus propuestas.

1. Marta Hazas

Marta Hazas. Gtres

La actriz cántabra ha elegido un diseño de Arturo Begero en azul klein, un color vibrante que suele funcionar bien en alfombra roja, pero que en este caso no ha logrado equilibrar los elementos del vestido.

El modelo presentaba cuello Perkins y manga larga, que aportaban una estética cerrada y algo rígida. Un cuerpo semitransparente, que pretendía añadir sensualidad, pero que se perdía en la estructura general del vestido.

En la parte inferior, una falda asimétrica con volumen en la cintura y una gran abertura lateral, que rompía la armonía del conjunto.

El resultado ha sido un look que parecía querer abarcar demasiadas ideas a la vez: sensualidad, sofisticación… sin lograr un objetivo claro. La combinación con zapatos de plataforma negros y joyería de Joyería Suárez no ayuda a aligerar el conjunto.

Por último, el peinado -una coleta desenfadada- termina por desdibujar el intento de sofisticación. Aunque Hazas suele acertar con sus elecciones, esta vez su look la posiciona como una de las peores vestidas.

2. Kira Miró

Kira Miró Gtres

La actriz canaria se ha inclinado, en esta ocasión y con el mismo éxito, por un diseño de Zimmermann, también en azul íleon, pero con una estética completamente distinta.

El vestido tiene una abertura pronunciada en la falda, un cuello lechuguilla, una mangas ángel, largas, abiertas y vaporosas, con caída ligera.

Aunque la intención era crear un look de aire romántico, el resultado ha sido más bien confuso. Las mangas, lejos de aportar ligereza, generaban una silueta desdibujada, y el cuello lechuguilla añade un elemento innecesariamente dramático que no favorecía al conjunto.

El vestido parecía más apropiado para una sesión editorial que para una gala de clausura, y aunque Kira lo ha defendido con actitud, el diseño no ha logrado conectar con el contexto ni con su estilo habitual.

El 'tierra, trágame' de Anna Castillo

Anna Castillo Gtres

Ha sido lo más comentado de la noche: el vestido de Anna Castillo (31) que le ha jugado una mala pasada en plena alfombra roja.

La actriz ha lucido un diseño de la firma Nensi Dojaka, una creadora albanesa afincada en Londres que ha conquistado las pasarelas con su estética inspirada en la lencería de los años 90.

El vestido, largo y de estilo sensual, estaba confeccionado en un tejido transparente de seda verde oliva, con un cuerpo entrecruzado, tirantes finos negros y un cut-out en el abdomen que dejaba ver parte de la piel.

Sobre el papel, el diseño era una declaración de intenciones: moderno y atrevido. Pero en la práctica, la transparencia del tejido ha sido tan extrema que deja al descubierto la ropa interior de la actriz. ¿Puede que ésa fuera la intención de Anna Castillo?