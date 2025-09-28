Gemma Pinto declara su amor a Marc Márquez tras proclamarse de nuevo campeón de MotoGP: "No has podido hacerlo mejor"

Este domingo, 28 de septiembre, no es un día cualquiera para Marc Márquez (32 años): el piloto catalán ha vuelto a escribir su nombre con letras doradas en la historia del motociclismo. Márquez se ha proclamado nuevamente campeón del mundo de MotoGP.

Claro está, la emoción ha sido máxima. A su lado, viviendo este día histórico y marcado en rojo en su calendario vital, ha estado, amén de la familia, la pareja sentimental de Marc, Gemma Pinto (27). Ella siempre ha tratado de ser discreta, pero hoy la ocasión bien merecía atender a la prensa.

Emocionada, Pinto ha compartido públicamente cómo ha vivido el proceso que ha llevado al piloto catalán a recuperar su lugar en lo más alto del podio. "No podría haberlo hecho mejor", ha manifestado Pinto, arrobada de amor.

La pareja, abrazándose, emocionada.

Después de años marcados por lesiones, decisiones difíciles y una moto que no le permitía competir al máximo nivel, Márquez ha logrado volver a ser campeón. Y en ese camino, Gemma ha estado a su lado, como compañera, confidente y testigo de cada etapa.

En declaraciones al medio deportivo DAZN, la publicista e influencer catalana no ha ocultado su emoción: "Qué pasada, es impresionante. Me faltan hasta las palabras, estoy un poco en shock. Creo que luego nos vendrá bien cuando paremos para poder asimilar lo que ha pasado".

Gemma ha acompañado a Márquez desde 2023, justo cuando el piloto atravesaba una de sus etapas más oscuras. "Acompañarle en todo este proceso ha sido muy bonito porque he podido vivir todas las etapas de Marc", ha confesado.

Desde los días de incertidumbre en Honda, donde el piloto se sentía "desesperado" y "no era feliz", hasta el renacer con Gresini Racing, que supuso "la vuelta a la ilusión, al volver a disfrutar encima de la moto".

Gemma también ha opinado de la evolución profesional de Marc: "Todo el trabajo y el esfuerzo que ha hecho por fin ha dado sus frutos, no lo podría haber hecho mejor", afirmó con orgullo.

También ha querido subrayar Gemma Pinto su papel como apoyo emocional: "Nunca le he presionado, le he dejado hacer a él mismo y haciéndole saber que cuando él quisiera yo estaba a su lado para él".

La peor etapa de Marc

La etapa final de Márquez en Honda fue, según Pinto, una de las más duras. "Él estaba desesperado, no era feliz", ha recordado ahora Pinto. La falta de competitividad de la moto y las lesiones acumuladas habían llevado al piloto a un punto de inflexión.

Fue entonces cuando llegó el cambio a Gresini, que devolvió a Márquez la sonrisa y la pasión por competir. "Fue como la vuelta a la ilusión", ha explicado Gemma, quien vivió ese renacer desde la primera fila.

Este año, con Ducati, el piloto ha culminado su regreso con un nuevo título mundial, el noveno en su carrera. "Ha sido la guinda del pastel", resume Pinto, visiblemente emocionada. Un logro que no solo representa una victoria deportiva, sino también una superación personal.

La relación entre Marc Márquez y Gemma Pinto comenzó en 2023, en medio de una etapa de transición para el piloto. Ella, graduada en Publicidad y Relaciones Públicas, trabaja en el mundo de la cosmética y es creadora de contenido en redes sociales.

Aunque no suelen compartir demasiados detalles de su vida privada, Gemma ha estado presente en los circuitos, en los momentos buenos y en los difíciles. Su apoyo ha sido constante, pero sin invadir el espacio profesional de Márquez.

Historia de amor

2023 fue el año en que el amor llegó a la vida de ambos. Aunque los rumores sobre su relación comenzaron a circular tras un viaje a Marrakech, fue en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid donde oficializaron su noviazgo.

Desde entonces, Gemma se ha convertido en una presencia constante en los circuitos, acompañando a Marc en sus victorias, derrotas y decisiones clave. Marc, por su parte, ha reconocido públicamente que Gemma le aporta "paz".

Sostiene el plito que nunca había experimentado una relación tan estable y natural. Ambos viven juntos en Madrid y, aunque no hay planes de boda confirmados, un anillo en el dedo de Gemma desató rumores este pasado verano.