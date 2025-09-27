Patricia Pardo, alto y claro sobre la maternidad a los 42 años: "Lo venden como muy sencillo, muy 'mujeres al poder' y es mentira"

Si hay un papel que llena y que satisface a Patricia Pardo (42 años) como ningún otro, ése es el de madre. Sus tres hijos -Aurora y Sofía, fruto de su primer matrimonio con Francisco Márquez; y Luca, su último hijo nacido de su amor por Christian Gálvez (45)-, son su vida.

Eso sí, esto no es óbice para que Patricia sepa también reconocer, verbalizar y visibilizar la parte menos agradable de la maternidad. Sobre todo, ese lado naíf que siempre cuentan de que el poder de la maternidad vence y puede con todo, cuando no es verdad.

Ser madre, conseguir serlo, no es un camino sencillo; está lleno de piedras, y obstáculos que no te cuentan. Eso es precisamente lo que defiende la presentadora de Mediaset durante su última entrevista en el pódcast Lo que tú digas, presentado por Álex Fidalgo.

Le pregunta, en un momento dado de la charla, el presentador a Patricia si ha llegado a tener miedo, como mujer, por el hecho de ser madre y seguir trabajando: "No tuve miedo por mi carrera, pero jamás es buen momento para ser madre y más si trabajas en televisión. Jamás".

"Jamás encuentras ese momento. Dices 'ay, y si ahora doy el paso y pasa esto'. Como yo tenía tan claro que quería ser madre, pensé 'he llegado hasta aquí. Pues de aquí para adelante a seguir como pueda'. Para mí los hijos son un motor, no pueden ser un freno nunca", admite.

No esconde que hay sacrificios: "Es verdad que tienes menos tiempo libre, y yo me lo quito de dormir. Duermo muy poco, pero no quiero dejar de hacer cosas por ser madre ni quiero restarle tiempo a ellos. A mí mis hijas me condicionan mucho, pero para bien".

"Yo tengo que trabajar sí o sí. Con tres hijos no te puedes permitir no trabajar, y menos en televisión. Los niños no son un freno. Es verdad que no me he podido permitir coger bajas larguísimas", expone Patricia, con total sinceridad.

Patricia y su pareja sentimental, Christian Gálvez, en un acto público. Gtres

Agrega al punto: "Con el niño, Luca, estuve 40 días de baja, y dos o tres más porque lo quería bautizar en Santiago. Ser madre no es una cosa que me haya restado en lo profesional".

Admite Patricia que la maternidad es una presión grande para la mujer, pero en su caso sus vástagos han favorecido que su carácter se temple: "Yo tengo mucho carácter y siempre he pensado que he tenido hijos para controlar ese pronto".

"Muchas veces se me ha pasado por la cabeza decir -en el trabajo- 'hasta aquí'. 'Esto por aquí no'. 'Esto por qué lo tenemos que hacer'. Si no fuera por el freno de ser madre, que me hace más templada y prudente, a lo mejor no estaría donde estoy", arguye.

En este punto de la conversación, Patricia aborda las grandes mentiras que existen en la maternidad: "En el tema en la maternidad, se ha extendido la idea de que puedes ser madre más allá de los 50 años. Es mentira".

Rotunda, añade: "Te puedes quedar embarazada a los 50 o a los 42, pero hay una parte en el camino que no te cuentan. Te dicen 'no pasa nada, vete a muerte a por tu carrera. Te congelas los óvulos'. Pero tienes que tenerlos congelados. Si no, te extraen tus óvulos y ves que con 42 años a lo mejor tus óvulos no están bien".

"No te sirven. Entonces, si todo esto te lo cuentan y tú lo asumes, pues está muy bien. Pero que te digan que no pasa nada, que tú puedes ser madre mayor, pues no es justo. Cuando tú no le das a una persona toda la información, le estás cuartando la libertad de elegir", asegura.

Remacha este aspecto Patricia: "Nos falta una parte del discurso, lo vendemos todo muy sencillo. Muy 'mujeres al poder'. Y tampoco es así".