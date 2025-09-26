Paloma Lago reaparece tras su denuncia por agresión sexual contra Alfonso Villares y la vida actual de él como veterinario

Ha llegado el día. Paloma Lago (58 años) ha reaparecido este pasado jueves, 25 de septiembre, en su primer acto público tras la denuncia que le interpuso a Alfonso Villares (55), exconselleiro de Mar de la Junta de Galicia, por presunta agresión sexual.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, la presentadora, que desde que estalló el escándalo el pasado mes de junio ha estado refugiada en Ferrol, ha retornado al trabajo y a la vida social de la mano de Greenwalk Awards.

Se trata de un certamen de moda sostenible que impulsa el talento de jóvenes diseñadores en España y que premia la sostenibilidad. Lago ha sido la presentadora de la cuarta edición de este certamen, celebrada en Barcelona. La expectación era máxima.

Paloma Lago en el acto público en Barcelona. Gtres

Al filo de las 18:30 horas de la tarde de este pasado jueves, Paloma ha hecho su reaparición, envuelta en flashes de los fotógrafos y las preguntas de la prensa. Como es natural, los medios de comunicación querían saber cómo se encontraba Lago tras la denuncia.

La excuñada de Ana García Obregón (70), ataviada con un favorecedor vestido color marrón chocolate, firmado por Carla Ruiz Costura, ha esquivado las cuestiones más espinosas y delicadas formuladas por la prensa.

Paloma Lago: "No puedo daros ninguna información porque es un tema que está judicializado" Jesús Carmona

Paloma, que según ha podido conocer EL ESPAÑOL todavía no se encuentra totalmente recuperada tras fracturarse el radio de su brazo izquierdo hace unas semanas, ha confesado estar "muy feliz y encantada" de estar en la ciudad condal.

"He venido a presentar estos premios de moda", ha asegurado. Acto seguido, ha apostillado: "Os voy a decir solo una cosita para que me comprendáis, y yo creo que me vais a comprender. No puedo daros ninguna información sobre eso porque es un tema que está judicializado".

La presentadora posando ante los fotógrafos en la ciudad condal. Gtres

Impasible ante las preguntas de los reporteros, Paloma ha aguantado la presión mediática y, simplemente, ha comentado que ha pasado el verano "muy bien, genial", pero no ha querido comentar nada más al respecto.

Paralelamente, en el programa Y ahora Sonsoles, en Antena 3, se han arrojado más datos sobre esta denuncia por presunta agresión sexual. En este mes de septiembre, a mediados, han prestado declaración tanto Paloma como Alfonso Villares.

Se ha destacado en el mencionado espacio, como pudo conocer este periódico tiempo atrás, que Paloma mantiene una abogada de oficio para defenderse. Según se ha deslizado, por su parte Alfonso Villares "ni está retirado ni de vacaciones".

"Ha empezado a trabajar hace muy pocas semanas. Él, que es veterinario, ha recuperado su puesto como tal. Está trabajando en Galicia y se le ve perfectamente entrar y salir. Está actuando con normalidad, pese a que es consciente de la gravedad", ha dicho Isabel Rábago.

En esa línea, se insiste en que Villares está confirmado de su inocencia. Alfonso niega los hechos en todo momento. En otro orden de cosas, Paloma Lago, como conoció este diario, está absolutamente confiada en la justicia.

Sostiene la de Ferrol que sólo hablaría en un juzgado, que jamás frivolizaría con algo tan serio exponiéndolo en un photocall o convirtiéndolo en reclamo. Y así se ha mantenido estos meses y ha reaparecido este pasado jueves: callada públicamente.

Paloma Lago, hablando con la prensa. Gtres

Deja Paloma Lago que la justicia actúe. Ha pasado un verano en paz, con su familia. Hace unas semanas, una fuente con la que charló EL ESPAÑOL insistía en que Paloma sólo habla de su realidad judicial con su abogado: "Ha puesto un muro gigante".

No ha querido en estos meses que, incluso desde la mejor de las intenciones, se filtrase nada a la prensa con el enfoque de que ella ha hablado, o que se conozca su sentir o parecer. Hace unas semanas, este diario pudo conocer que está "más animada y repuesta".

Reconectar con sus raíces, con su gente, con su familia y sus amigos de siempre ha sido clave. Ahora, y volviendo al trabajo, Lago tiene agendado otro compromiso.

Justo dentro de un mes, el 25 de octubre, Lago viajará a Vigo. Allí, hará de madrina en otro desfile, organizado también por Greenwalk Awards, presentado en esta ocasión por Luján Argüelles (48).