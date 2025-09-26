José María, el hermano 'secreto' de Terelu Campos, estuvo en su fiesta de cumpleaños: su vida actual y la relación familiar

Terelu Campos junto a su hermana, Carmen Borrego, en una fotografía captada en octubre de 2024 en Madrid. Gtres

Si existe en España un apellido célebre y, sobre todo, televisado, del que se sabe prácticamente todo, ése es el Campos. La familia Campos, con la querida María Teresa Campos a la cabeza, ha entrado en los hogares españoles desde que Campos madre debutó en la televisión en 1981.

María Teresa y sus dos hijas, Terelu Campos (60) y Carmen Borrego (58), han formado parte de la historia de la televisión española. No en vano, han trabajado en las grandes cadenas de televisión -TVE, Mediaset y Antena 3- y, prácticamente, todo se ha conocido de sus vidas.

El culmen de esa exposición llegó con el reality Las Campos. Pero hay una historia que permaneció en silencio hasta septiembre de 2020, cuando en un programa de Telecinco se habló por primera vez de José María, el hermano mayor y desconocido de Terelu Campos y Carmen Borrego.

Terelu Campos, posando para los fotógrafos en su fiesta de cumpleaños. Gtres

Su existencia es fruto de una relación anterior que el padre de Terelu y Carmen, José María Borrego Doblas, mantuvo con una mujer tiempo antes de conocer a María Teresa Campos. Este hombre mantuvo relación y contacto con sus hermanas ya en la madurez.

Eso sí, durante cerca de 30 años José María ha estado en la sombra, en un discreto segundo plano, nunca quiso tener protagonismo en la mediática vida de las Campos. Este extremo no significa que él no haya acudido a eventos familiares. De hecho, ha estado en la mayoría.

Siempre, claro está, buscando la discreción y el anonimato. Ni una sola fotografía existe de José María Borrego, de tan hermético como siempre se ha mostrado. Terelu, en las contadas ocasiones en que ha hablado de su hermano, ha destacado que, sobre todo, él es anónimo.

Y amparándose en ese papel, José María ha estado sin estar, sin ser visto ni captado por las cámaras, en algunos momentos clave en la vida de sus hermanos. Por ejemplo, el pasado 17 de septiembre. Ese día, Terelu celebró su 60º cumpleaños con una gran fiesta.

Terelu, besando a su hermana, Carmen, en el 'photocall' de su cumpleaños. Gtres

El festejo, que reunió a familiares y amigos de Terelu, tuvo lugar en el restaurante Jimmy's de Madrid, y ahora EL ESPAÑOL ha podido confirmar que José María Borrego -tras el avance de Lecturas- acudió. No posó, claro está, en el photocall, como la gran mayoría de los invitados que asistieron.

Terelu, minutos antes de atender a la prensa, charló con ésta y le pidió que, por favor, por allí iban a desfilar personas que eran anónimas y que no querían ser fotografiados; que, en la medida de lo posible, se les respetara ese anonimato.

Puede que esa petición, en parte, también tuviera que ver con su hermano mayor. Lo cierto es que José María, como otras personas invitadas -ahí, Nuria González (54), Raúl Prieto o Yusan Acha, el que fue director de ¡Qué tiempo tan feliz!-, burló las cámaras.

José María se sentó en la mesa de la protagonista Terelu, al lado de su hermana Carmen Borrego, y disfrutó "como uno más" de la fiesta. Según la información que controla este periódico, José María vive y trabaja en la ciudad de Málaga, y vino a Madrid sólo para el cumpleaños.

Lo llamó su hermana Terelu para invitarlo en aquel día tan especial y él ni lo dudó. Llegó al festejo acompañado de otros familiares de la que fue presentadora de Con T de tarde. EL ESPAÑOL confirma, además, que José María ya conoce al hijo de Alejandra (25) y Carlo Costanzia (32).

Hay que viajar hasta el año 2020 para escuchar por primera vez en televisión el nombre de José María y, por ende, la existencia de un hermano mayor en la vida de Terelu y Carmen. Hay que decir claro que todo el entorno personal de la familia conocía por entonces a José María.

Imagen extraída de las memorias 'Mis dos vidas' de María Teresa Campos.

Es decir, él no fue una sorpresa para los amigos y familiares de las Campos: sólo causó asombro su existencia en los medios de comunicación. En junio de 2024, Terelu habló de su hermano en el programa DCorazón, donde colaboraba.

No era la primera vez que abordaba esta cuestión, pero sí lo hizo con mayor hondura en detalles. "Yo he conocido a un hermano mío con 30 años largos. Lo descubrí cuando yo ya tenía cerca de 30 años. Forma parte de su intimidad, es una persona anónima".

Y agregó: "Alguien de su familia le dijo, 'esa que ves en la tele es tu hermana'. Yo nunca me negué a hacer una prueba de ADN, jamás en la vida, porque todo el mundo tiene derecho de saber quién es biológicamente".

Según Terelu, su padre, José María Borrego, se "equivocó". "Mi deber está también en resarcir a la persona de los errores de mi padre, si es que puedo hacerlo. Si mi padre se equivocó en un momento dado, yo tengo la oportunidad de resarcir lo que hizo mal mi padre".

"Mi hermano jamás en la vida me ha pedido nada", apostilló Terelu. La presentadora ha reconocido sentirse "orgullosa" de la determinación que tomó en su momento de conocer a su hermano secreto.

José María no quiere ser conocido ni pertenecer a este mundo. Y ésa ha sido la tónica en los argumentos que las hermanas Campos han esgrimido en los distintos programas de televisión a lo largo de estos años.

"Estoy preocupada porque se hace daño a otras personas que no pertenecen a este mundo. Sí, tengo un hermano, pero no es secreto, es anónimo. Es verdad que públicamente no hemos hablado de él, es su decisión ser anónimo", manifestó Terelu, además, en Viva la vida, en 2020.

"Lo único que hemos hecho ha sido respetar su decisión. Tiene un padre que nunca fue público y una madre anónima y, además, ambos están muertos".

"Me interesa mucho y quiero zanjar aquí. Empieza aquí y termina aquí. Tenemos un hermano que ha permanecido en el anonimato, no es hijo de nadie público. Que ambos padres, desgraciadamente, no viven", siguió exponiendo.

"Nuestro padre, desde hace 36 años; y su madre, desde hace un tiempo. Una persona que no se ha aprovechado para nada, ni para una fiesta ni para vivir mejor, tiene todo el derecho y le ampara la ley", subrayó la primogénita de María Teresa.

"No voy a hablar de la vida de mi padre. Los únicos públicos somos nosotros, nadie más. Que vivan tranquilos y no se vean acosados ni vigilados. Si la intención era hacernos daño a nosotras, no: el daño se le está haciendo a esa persona", remachó.

Conviene puntualizar que la existencia de este hermano haya visto la luz pública tiene un responsable: Antonio David Flores. El ex Guardia Civil fue el que deslizó en Telecinco que las Campos tenían un hermano varón: "Que hablen de su hermano de Málaga".