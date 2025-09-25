El vestido de Irene Junquera en los Forbes Best Content Creator le juega una mala pasada: su ropa interior, al descubierto

Irene Junquera, en la alfombra roja de los Premios Forbes Best Content Creator en septiembre de 2025. Gtres

La ciudad de Madrid se ha vestido de gala en la noche de este pasado miércoles, 24 de septiembre, con motivo de los Premios Forbes Best Content Creator, un reconocimiento a los mejores creadores de contenido de la lista Forbes.

Hasta la Embajada de Italia de la capital española se han trasladado numerosos rostros reconocidos. Así, personalidades como Dulceida (35 años), Rocío Martín Berrocal (43) o Carlota Boza (24) han posado en el photocall del afamado evento minutos antes de conocer los resultados de las distintas categorías.

Un acto de tal renombre, como no podía ser de otra forma, lleva a los invitados a lucir atuendos de categoría. Sin embargo, hay situaciones que se escapan del control de una persona. Así le ha ocurrido precisamente a Irene Junquera (39).

La periodista ha acudido a la alfombra roja de Premios Forbes Best Content Creator ataviada con un vestido de tejido plisado en azul celeste. Una prenda de ropa que destaca, entre otros aspectos, por la abertura que presenta en uno de los laterales.

Irene Junquera, en el 'photocall' de los Premios Forbes Best Content Creator el 24 de septiembre de 2025. Gtres

En un momento determinado del posado -y previsiblemente de forma accidentada- Junquera ha dejado al descubierto su ropa interior. Según se aprecia, se trata de una pieza de un tono similar al vestido plisado que ha lucido.

No ha sido Irene Junquera la única que ha tenido una especie de percance con su estilismo en el photocall del evento celebrado en Madrid este pasado miércoles. La influencer Natalia Osona (34) también ha protagonizado una situación parecida.

Osona, enfundada en un vestido negro con una abertura similar, no ha podido evitar que en un momento determinado de su posado para los medios su ropa interior haya sido descubierta.

A pesar de ambos contratiempos, ambas han disfrutado de una grata jornada en los Premios Forbes Best Content Creator. "Gracias por la invitación", ha relatado Irene Junquera en un post de su Instagram. Unas palabras que ha acompañado de un vídeo en el que muestra su proceso de preparación.

Natalia Osona en el 'photocall' de los Premios Forbes Best Content Creator el 24 de septiembre de 2025. Gtres

Natalia Osona, por su parte, ha compartido en su perfil un carrusel de imágenes y vídeos de la noche de este pasado miércoles. "Lady in black", ha escrito la influencer en Instagram.

Ninguna de las dos estaba nominada en las distintas categorías del importante evento. Sin embargo, no han dudado en celebrar la victoria de distintos compañeros del mundo de las redes sociales.

María Martín de Pozuelo (25) y Vic Montanari (26) han sido algunos de los galardonados. La influencer ha sido distinguida con el Best New Content Creator. La portuguesa, por su parte, ha recibido el Best Storytelling Creator. A ellas se suman Peldanyos (27), Cisco García o Verdeliss (39), entre otros.

Una de las figuras más esperadas en la gala de este pasado miércoles era la de Victoria Federica de Marichalar y Borbón (25). La sobrina del rey Felipe VI (57), cabe recordar, estaba nominada en la categoría de Mejores Creadores de Contenido. Sin embargo, finalmente ha causado baja.

Victoria Federica de Marichalar, en el Cartel de San Isidro 2025. Gtres

Por el momento, la hija de la infanta Elena (61) no ha desvelado detalles acerca de su ausencia en los Premios Forbes Best Content Creator. Vic -como se hace llamar en redes sociales- únicamente ha compartido en su perfil de Instagram la imagen de una revista de la que es portada.