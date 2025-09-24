La gran fiesta mexicana de Maribel Yébenes para celebrar sus 50 años como pionera de la medicina estética de lujo

Maribel Yébenes y su hija Myriam durante su fiesta en México, posando con una invitada. Gtres

Fue hace unos meses cuando la reconocida empresaria Maribel Yébenes, todo un emblema en el mundo de la medicina estética de lujo, desembarcó, junto a su hija Myriam, en la ciudad México para hacer historia, como hizo hace medio siglo en España.

De este modo, Maribel Yébenes amplía su fructífero negocio y amplía sus miras empresariales, en esta ocasión de la mano de su hija. Allí, las Yébenes han abierto su primer centro estético en un año 2025 en el que, además, Maribel celebra sus 50 años como pionera de la medicina.

Sin duda, hay dos razones de peso para brindar, para festejar. Justamente eso ha sido el ambiente que se ha vivido este pasado martes, día 23 de septiembre, en el emblemático Centro de Cultura Casa Lamm, en pleno corazón de Ciudad de México.

Maribel Yébenes junto a su hija Myriam y un invitado a la gran fiesta.

Este lugar se ha convertido, por unas horas, en el epicentro del lujo, la belleza y la innovación. Maribel Yébenes ha organizado una gran fiesta a que no han querido faltar grandes amigos y familiares. Y, por supuesto, clientes de toda la vida.

La velada ha reunido a más de 300 invitados, entre ellos figuras del mundo de la moda, la belleza, el arte y los medios.

Bajo la dirección de Myriam Yébenes, actual CEO del grupo, la celebración ha venido a secundar la idea que la familia Yébenes comenzó a germinar hace unos meses: México es sólo el punto de partida de su expansión internacional.

El espacio de Casa Lamm, con su arquitectura porfiriana y sus jardines iluminados, se ha vestido de gala con una ambientación que ha fusionado tradición mexicana y estética europea.

Maribel Yébenes junto a tres invitados a su fiesta en México.

Como detalles a destacar, ha habido música en vivo, intervenciones artísticas, degustaciones gourmet y una presentación exclusiva del concepto MY Blissfulness.

Este concepto, huelga decir, es el nuevo paradigma de belleza holística que combina tecnología, personalización y bienestar emocional.

La empresaria posando feliz en México, el día de su gran fiesta.

Durante el evento, Myriam Yébenes ha tomado la palabra para agradecer el apoyo recibido en este nuevo capítulo: "Cumplir 50 años como referentes en medicina estética es un orgullo y un compromiso con la excelencia. México es un mercado clave para nosotros."

Y ha añadido: "Y el Palacio de Hierro es el aliado perfecto para seguir elevando los estándares de belleza y lujo".

La firma ha llegado al país de la mano del Palacio de Hierro, símbolo de lujo en México, donde se ofrecerán tratamientos exclusivos en un espacio propio. Esta alianza refuerza la apuesta por una estética avanzada, con protocolos personalizados y resultados medibles.

Desde su fundación en 1975, Maribel Yébenes ha sido pionera en introducir la medicina estética de lujo en Europa. Su enfoque, centrado en la excelencia profesional y el cuidado integral, ha conquistado a celebridades, líderes empresariales y amantes del bienestar.

No es casualidad, pues, que nombres como Isabel Preysler (74), Nicole Kidman (58), Richard Gere (76), Valentino (93), Antonio Banderas (65), Naty Abascal (82) y Pablo Motos (60) figuren entre sus clientes más fieles.

Una fotografía del salón de la fiesta, con los invitados.

Maribel fue una adelantada a su época y supo ofrecer lo mejor: "Cuando empecé a trabajar, tuve la suerte de iniciarme en la alta cosmética con marcas de lujo y tecnología alemana muy buena. Siempre he intentado buscar lo mejor para mis clientas".

En esa línea, en conversación con EL ESPAÑOL en 2022, Yébenes admitió: "Hace 30 años, fui la primera esteticista española que se atrevió a montar un centro médico estético con infiltraciones de bótox".

Con esta apertura en México, la firma consolida su posición como líder global en medicina estética avanzada, llevando su savoir-faire a nuevas fronteras.

La historia de Casa Lamm

Ubicado en el corazón de la Colonia Roma, el Centro de Cultura Casa Lamm es mucho más que un edificio histórico: es un símbolo de la transformación cultural de la capital mexicana.

Su historia comienza en 1911, cuando el arquitecto de origen irlandés Lewis Lamm diseñó esta elegante mansión como residencia familiar, en plena época del Porfiriato.

Maribel Yébenes, sorprendida con un ramo de flores el día de su fiesta.

El giro definitivo llegó en 1993, cuando un grupo de historiadoras del arte -entre ellas Claudia Gómez Haro, Germaine Gómez Haro y Elena Lamm- impulsó un ambicioso proyecto de restauración.

Así nació el Centro de Cultura Casa Lamm, inaugurado en 1994 como un espacio dedicado a la enseñanza, la investigación y la difusión de las artes y las humanidades.

Desde entonces, Casa Lamm se ha consolidado como un referente académico y cultural. Ofrece licenciaturas, maestrías y doctorados en disciplinas como Historia del Arte, Creación Literaria, Filosofía, Cine y Gestión Cultural, además de talleres, diplomados y exposiciones.