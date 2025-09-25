David Beckham y Boss se unen en una colección con prendas básicas elevadas para el tiempo libre

La colección Beckham x Boss regresa esta temporada Fall/Winter 2025 y es toda una celebración de las siluetas atemporales, el estilo clásico y la confección más impecable. Mezcla prendas de sastrería exquisita, tejidos suntuosos, una paleta de colores depurada y un guiño al amor de David por las actividades al aire libre durante la estación fría.

El resultado es una colección concebida para potenciar cualquier vestuario con prendas versátiles que se adaptan sin esfuerzo tanto a las calles de la ciudad como a las escapadas al campo.

"Me encanta esta época del año, jugar con la superposición de capas, los accesorios y la ropa elegante que no renuncia a la comodidad. Ya desde las primeras fases del diseño, quise crear una colección inspirada en la sensación que me produce estar en mi casa de campo durante los meses más fríos. En esta segunda colección con BOSS, nos hemos centrado especialmente en las texturas y los materiales que dan a las prendas más clásicas un giro moderno", asegura David Beckham.

La sastrería ocupa un lugar central en esta colección, reformulada para la ocasión en ricos y sofisticados tejidos de colores frescos, con énfasis en la versatilidad. Los trajes se presentan en chaquetas de hombros marcados y torso definido, y se complementan con los pantalones que caracterizan la colección: de tiro medio y corte entallado.

La suntuosidad de la cachemira, la pana de algodón y la lana virgen en acogedores tonos crema, marrón y burdeos aporta un aire invernal, ya sea como americana independiente o como conjunto coordinado de dos piezas. Un traje de franela de lana a cuadros en color gris con americana cruzada y pantalones ajustados ofrece una opción elegante para los momentos formales en el trabajo y más allá. En cuanto a los sombreros, sean al estilo cloche, estén confeccionados en popelina de algodón sutil y pana de algodón gruesa.

Beckham con prendas de la nueva colección. Cedida por la marca.

Propuestas básicas elevadas para el tiempo libre

El enfoque detallista de David en materia de sastrería se traslada a su vestuario para el tiempo libre, donde las prendas básicas para el día a día adquieren un aire sofisticado. Comenzando con la llegada del frío, una amplia gama de prendas de punto grueso de merino, lana o mohair en tonos neutros como el crema, el marrón o el camel aportan una comodidad envolvente.

Ya sea en diseños lisos, degradados o con sutiles estampados, estas prendas de punto se caracterizan por sus llamativas formas texturizadas en tonos neutros como el marrón oscuro y el azul marino, aportando una versatilidad excepcional a los looks relajados. Los diseños de cuello redondo y cremallera están pensados para lucirlos a capas, mientras que los cuellos altos de acogedora cachemira en tonos burdeos y beige claro siguen siendo los favoritos incuestionables del invierno.

La sofisticación se funde con el estilo casual en los pantalones de pinzas de algodón orgánico y franela de lana, disponibles en tonos atemporales como el marrón, el verde y el beige. Para un estilo más relajado, los pantalones cargo de algodón azul oscuro y los vaqueros de corte clásico con lavado auténtico son la opción perfecta. Estos arquetipos prometen versatilidad y una alteración atemporal para todo tipo de ocasiones.

Prendas de abrigo para acompañar en cada movimiento

Es la segunda colección de Beckham para Boss. Cedida por la marca.

Ya sea para recorrer las calles de la ciudad o para aventurarse en la naturaleza, las prendas de abrigo de la colección ofrecen una protección total. Una parka impermeable de un tejido técnico impecable y costuras reforzadas y una chaqueta vaquera de color negro e inspiración bomber con un forro de cuello de pana de algodón muestran un compromiso inquebrantable con la función, pero sin comprometer el estilo.

La solución para combinar con estos estilos son los zapatos de senderismo de ante de inspiración retro. Los mocasines de color de café con suela deportiva de goma ofrecen comodidad y estilo, y el sutil logo de la marca aporta un aire distinguido y desenfadado al mismo tiempo. Una novedad imprescindible: la chaqueta coach trucker de inspiración retro en nobuk marrón oscuro, con cuello de piel de oveja color crema para darle un toque especial.

Las botas robustas inspiradas en la indumentaria de trabajo, los elegantes botines Chelsea de cuero y las deportivas rediseñadas al más puro estilo «on the line» de la marca. La colección se completa con una cuidada selección de calcetines, sombreros, bufandas y pequeños artículos de marroquinería, todos ellos confeccionados en materiales de primera calidad como seda, mezclas de lana y cachemira suave.

La colección está disponible en BOSS Stores de todo el mundo, en boss.com y a través de socios mayoristas. Los precios de venta oscilan entre 95 euros por un gorro de punto y 1200 euros por una cazadora de piel.