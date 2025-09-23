Curro Romero, ingresado en el hospital a los 91 años a causa de una neumonía derivada de la Covid

Curro Romero (91 años) atraviesa un nuevo bache de salud. Cuatro meses después de recibir el alta tras permanecer bajo observación por una crisis respiratoria, el torero ha vuelto a ingresar en el hospital.

Fue en la mañana de este pasado lunes, 22 de septiembre, cuando llegó al hospital Virgen de Macarena de Sevilla, como ha avanzado Informalia y ha podido confirmar EL ESPAÑOL. Curro Romero llevaba varios días con Covid y aunque había evolucionado favorablemente, en las últimas horas sufrió una complicación.

Así, el diestro fue trasladado al mencionado centro, donde se mantiene bajo observación y en tratamiento para mejorar una neumonía derivada de la Covid.

Curro Romero en silla de ruedas y arropado por su mujer, Carmen Tello, el pasado mayo. Gtres

Se trata de su tercer ingreso en un periodo de cuatro meses. Fue a principios del pasado mayo cuando acudió por primera vez al mismo hospital por fiebre muy alta y una drástica bajada de tensión. Entonces, después de una semana en observación y bajo tratamiento de antibióticos por una infección en el de orina, recibió el alta.

El Faraón de Camas continuó con su recuperación en su domicilio. Sin embargo, cuatro días días después, volvió a ingresar en el hospital tras experimentar una importante crisis respiratoria. Allí estuvo durante seis días, hasta que los médicos consideraron que podía regresar a su domicilio.

Estos baches tuvieron lugar solo un año después de que el matador se fracturara la cabeza del fémur en su domicilio. En aquella ocasión también fue intervenido en el Macarena, centro de referencia para el diestro, quien hace cinco años superó un cáncer de laringe.

En todo este tiempo, y así sigue siendo en su actual ingreso, Curro Romero ha estado arropado por su mujer, Carmen Tello (69). Fue ella, de hecho, quien el pasado mayo se encargó de dar la última hora del diestro.

Curro Romero y Carmen Tello en un acto en Sevilla en 2023. Gtres

"Ha sido por una neumonía, por aspiración. Tiene un problema del párkinson y al tragar pues las glándulas las tiene muy débiles... Vamos, la parte de la glotis la tiene muy debilitada. Tiene que comer cosas sólidas, líquido es cómo se atraganta", explicó entonces ante los micrófonos de Europa Press.

"Pero, bueno, lo ha superado y nos vamos ya para casa otra vez. A ver si esta vez es la definitiva. A ver si podemos estar tranquilitos unos meses o unos añitos, lo que sea", añadió entonces Carmen Tello.

Solo cuatro meses después, Curro Romero ha vuelto a ingresar en el hospital.

El matador cumplió 91 años el 1 de diciembre de 2024. Es un mito en vida de la tauromaquia hispalense y acumula numerosos galardones, reconocimientos y el respeto de la afición y toda la sociedad. Debutó en público el 25 de julio de 1954 en la desaparecida plaza de la Pañoleta y desde entonces, se convirtió en una exitosa figura del panorama taurino, cultural y social de Sevilla.