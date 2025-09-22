La mansión de Pablo López en Las Lomas en una parcela de 3.000 metros cuadrados en una de las urbanizaciones más caras

Están siendo unas horas muy especiales y emotivas para el cantante Pablo López (41 años) y su razón de amor y ahora esposa, Laura Rubio. El pasado sábado, 20 de septiembre, la dupla se dio el 'sí, quiero' en un enlace celebrado en Alcalá del Valle, Cádiz.

Pablo y Laura, emocionadísimos, sellaron sus vidas ante la atenta mirada de familiares y amigos. La ceremonia tuvo lugar en la finca La Casería de Tomillos, un enclave histórico del siglo XVI rodeado de jardines y patios rústicos.

El evento se celebró al atardecer, justo cuando el sol caía sobre la Sierra de Cádiz. La localización no es baladí, pues Pablo es malagueño y siempre se ha mostrado muy unido a esta ciudad sureña. No obstante, el intérprete ha edificado su vida en Madrid. Allí, cuenta con una gran residencia.

López ha encontrado en Boadilla del Monte no sólo un hogar, sino un santuario creativo. Su residencia en la exclusiva urbanización Las Lomas es el reflejo de toda una vida de trabajo.

Situada a menos de 30 kilómetros del centro de Madrid, Las Lomas es sinónimo de privacidad, seguridad y lujo. Con más de 330 hectáreas de extensión y cerca de 750 chalés rodeados de zonas verdes, esta urbanización alberga a figuras como Manuel Carrasco (44), Melendi (46) o Thibaut Courtois (33).

El precio de una parcela vacía ronda los 700.000 euros, mientras que las viviendas construidas pueden superar los tres millones.

Pablo López no se conformó con adquirir una propiedad: diseñó su casa desde cero, supervisando personalmente cada detalle junto a un equipo de arquitectos.

Pablo López en el estudio de su casa en Madrid.

El resultado es una vivienda de estilo minimalista con 789 metros cuadrados construidos, rodeada por un jardín de más de 2.000 metros. La casa incluye una piscina de diseño imponente, gimnasio privado, garaje de gran capacidad, terraza solárium.

Y lo más importante: un estudio de grabación profesional, su rincón más íntimo y creativo. La estética de la casa sigue líneas cúbicas y modernas, con predominio de tonos blancos, luz natural y espacios abiertos.

Cada estancia está impregnada de referencias musicales: vinilos, instrumentos, partituras y fotografías que narran su trayectoria. "Mi casa es una extensión de mi arte", ha declarado el artista en varias entrevistas.

López comparte este refugio con su pareja, Laura Rubio, a quien conoció en 2017 durante su participación en La Voz. Laura no solo forma parte de su vida personal, sino también del diseño del hogar, aportando calidez y personalidad a cada rincón.

Lo que comenzó como una conexión musical en un plató de televisión se ha convertido en una de las historias de amor más discretas y auténticas del panorama artístico español. Pablo y Laura Rubio han recorrido juntos un camino de ocho años que ha culminado en una doble boda.

Flechazo y boda

Corría el año 2017 cuando Laura Rubio, entonces de 23 años, se presentó a las audiciones a ciegas de La Voz interpretando You Are So Beautiful, de Joe Cocker. Los cuatro coaches se giraron, pero fue Pablo López -el último en hacerlo- quien conquistó a la joven artista.

Laura eligió formar parte de su equipo, y lo que comenzó como una relación profesional pronto se transformó en una amistad profunda que, con el tiempo, dio paso al amor.

Pablo López y Laura Rubio, el pasado fin de semana, en el día de su boda. Gtres

A pesar de la fama de ambos, la pareja ha mantenido su relación en la más estricta intimidad. Son contadas las ocasiones en las que se han dejado ver juntos en público, y rara vez han compartido detalles en redes sociales.

El día de la celebración de la boda, el pasado sábado, en el momento en que los recién casados atendieron a la prensa, Pablo se sinceró como nunca sobre su mujer: Estamos súperfelices, agradecidos por todo. Sabéis cómo somos: es natural, es sencillo, es simplemente amor".

También expresó lo que para él fue el momento más especial del día: "Estar con todos los nuestros, con todos los amigos que han venido, con los que hacía tiempo que no veíamos, con los que vemos todos los días. Somos muy familiares, ya lo sabéis".