Nika, exconcursante de 'OT 2', revela el acoso sexual que sufrió por parte de 3 productores: "Se aprovecharon de mi situación"

La cantante Nika (45 años), conocida por su paso por la segunda edición de Operación Triunfo, ha hablado con total sinceridad sobre las dificultades que ha enfrentado en la industria musical tras el fallecimiento de su madre.

Aunque el programa ha sido una gran plataforma para artistas de éxito como David Bisbal (46) o Aitana (26), no todos encontraron el camino fácil tras abandonar la academia.

Nika se ha convertido en una de las voces que ha visibilizado lo complejo y, en ocasiones, cruel que puede ser el mundo de la música. Este domingo, 21 de septiembre, se ha sentado en el plató de Fiesta, donde ha compartido espacio con Emma García (52) y ha contado uno de los episodios más dolorosos de su vida profesional y personal.

Con una total honestidad que ha conmovido, Nika ha recordado los momentos de angustia que ha vivido tras una serie de pérdidas y cambios en su vida. "Acababa de separarme, mi madre había fallecido… y de repente me vi en una situación en la que tenía que renacer", ha comenzado relatando.

Durante la entrevista, Nika se ha referido a ciertas personas y productores que se aprovecharon de su situación y su necesidad. La artista ha asegurado que, al intentar retomar su carrera, se encontró con tres productores y otros profesionales poco éticos que la colocaron en circunstancias complicadas y desagradables.

Nika en el plató de 'Fiesta' este domingo, 21 de septiembre. Telecinco

"Cuando empecé a sacar la cabeza, comenzaron a llegar a mi vida personas impresentables, concretamente, tres, que me pusieron en situaciones muy difíciles. Se aprovecharon de mi situación", ha explicado. Sus palabras evidencian los riesgos y la explotación que pueden esconderse tras la fama y la ambición en la música.

Emma García no ha dudado en intervenir para respaldar el testimonio de Nika y lanzar un mensaje claro sobre los límites que nadie debería traspasar. "Que puedas estar necesitada de trabajar no significa que, por ello, tengas que acostarte con nadie", ha subrayado la presentadora.

Esta frase ha puesto por delante la importancia de denunciar abusos y de crear espacios seguros donde los artistas puedan desarrollarse sin ser manipulados ni explotados. Además, para que esta denuncia tome más forma, la cantante ha hecho una canción llamada Susi Okama, que relata este duro episodio de su vida.

Nika en una sesión de fotos en Madrid. Gtres

Nika también ha hablado sobre cómo su juventud y su carácter la hicieron reaccionar de forma radical ante las injusticias que enfrentaba. Sin embargo, con el tiempo, ha aprendido a transformar ese dolor en fortaleza y a compartir su experiencia como una forma de ayudar a otros.

"Si algo me ha enseñado mis 45 años, es a ser consciente de mi valor y a no dejarme pisotear por nadie", ha afirmado. Su testimonio se ha convertido en un ejemplo para todas aquellas personas que estén sufriendo algo parecido.

Con esta confesión, Nika se ha sumado a un grupo de artistas que rompen el silencio sobre los abusos en la industria musical. Su historia recuerda que, detrás del éxito televisivo y mediático, hay experiencias personales que merecen ser escuchadas y respetadas.

Además, ha subrayado la necesidad de proteger a quienes están empezando y de generar conciencia sobre cómo tratar con ética y humanidad a los talentos emergentes. Nika ha dejado claro que esos tres hombres que se lo hicieron pasar mal acabarán pasando vergüenza.