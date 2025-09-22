Celia, hermana de María Pedraza, y Maziu Fernández, enamorados: el cuñado de ella lo confirma

Celia (31 años), hermana de María Pedraza (29), ha sido noticia en las últimas semanas porque podría haber iniciado una relación con Maziu Fernández, el hermano de su cuñado. Este presunto romance ha salido a la luz después de que fuesen fotografiados en la playa, lugar donde han compartido risas y abrazos durante sus vacaciones en Ibiza.

Muchos han sido los medios de comunicación que se hicieron eco de estas fotografías pero, sin embargo, ninguno de los implicados han tenido la oportunidad de pronunciarse y confirmar o desmentir su relación. Pero, EL ESPAÑOL tiene la confirmación y desde su entorno más cercano.

La hermana de la actriz ha rehecho su vida tras poner fin a su relación con Miguel Herrán (29) durante el verano de 2024, con quien estuvo un año y medio. La expareja tuvo una hija en común, María, meses antes de romper.

Durante esta semana, este medio se ha sentado a hablar con Jason Fernández (31), la actual pareja de la actriz María Pedraza. El actor estrena Refugio Atómico, la nueva serie de Netflix que se ha estrenado este viernes, 19 de septiembre y se ha convertido en uno de los más comentados.

En una conversación con EL ESPAÑOL, Fernández ha hablado sobre su relación con María, la vida de pareja viviendo juntos y se ha sincerado sobre sus miedos. Aunque, lo más destacable ha sido la confirmación de la relación entre su hermano y su cuñada, Celia. "Sí, está con mi hermano", ha comenzado diciendo en la entrevista con este medio.

El actor Jason Fernández en la presentación de 'Refugio atómico' en Madrid. Gtres

"¿Qué es lo que han dicho? ¿Han dicho que están juntos? Entonces están juntos", ha bromeado mientras confirmaba la relación de la pareja. Parece que Jason está muy feliz por la relación que tiene su hermano con su cuñada.

"La verdad es que al final el amor te sorprende, ¿no? ¿Quién te iba a decir que tu cuñada iba a estar con tu hermano?", ha reflexionado en voz alta y añade, reconfirmando así la noticia: "Pues es una historia maravillosa, preciosa y feliz".

La conversación gira hacia el amor y surge, casi sin pensarlo, una referencia a aquella famosa expresión de Felices los Cuatro, como la canción de Maluma (31). Entre risas, el entrevistado recuerda haberlo escuchado "en algún lado", como si fuese un guiño inevitable.

"Eso es el amor, ¿no? Nunca sabes dónde lo vas a encontrar; de repente quedas con alguien, surge la chispa, y dos personas se enamoran… y ya llevan bastante tiempo", ha confesado, dejando entrever que la pareja atraviesa un momento sentimental sereno y firme.

Celia Pedraza y Maziu Fernández en la playa de Ibiza. Gtres

Al hablar de la familia, no lo ha dudado. "Mi hermano es uno de mis mejores amigos", ha asegurado con rotundidad. Con dos hermanos y una hermana, ha explicado que el vínculo que mantiene con ellos es inquebrantable: "Para mí están por encima de todo", ha expresado dejando claro que está muy feliz ante esta noticia, porque quiere lo mejor para ellos.

Su relación con María Pedraza

Jason Fernández atraviesa un momento personal que define, sin titubeos, como "increíble, mejor que nunca". El actor, que comparte su vida con María Pedraza, habla de su relación con la naturalidad de quien no siente la necesidad de ocultar nada.

"Nosotros no vamos mucho a eventos -explica-. Vengo a este por el estreno, pero no suelo hablar demasiado de mi relación. Lo que ven en Instagram es lo que hay: nuestro amor, nuestros viajes… lo que haría cualquier persona normal. Hoy todo el mundo sube fotos con su pareja; nosotros no vamos a ser diferentes", ha confesado con una gran sonrisa.

Entre risas, ha revelado uno de los pequeños detalles que más le llaman la atención de la actriz: "Su obsesión por los caballos. Ama a los caballos. Es una persona que adora a los animales, especialmente a los caballos". A Fernández, que sueña con vivir rodeado de naturaleza, no le parece descabellado imaginar un futuro más tranquilo, lejos del ruido de la ciudad.

María Pedraza y Jason Fernández en un acto público. Gtres

El intérprete ha confirmado que ya conviven desde hace tiempo. "No me acuerdo desde cuándo vivimos juntos, pero llevamos dos años y medio, más o menos", ha contado, subrayando que lo suyo con Pedraza es una relación sólida y seria. Tanto, que pronto compartirán proyecto profesional:"Les cuento un secreto -dice susurrando-, estamos a punto de rodar una película juntos".

La felicidad de Fernández es palpable, y no duda en poner palabras a lo que siente: "Feliz, muy feliz, muy enamorado". Además, asegura que el éxito de su relación radica en la claridad con la que ambos afrontan su vida. "Somos exigentes y tenemos las cosas muy claras. Eso es lo importante: que cada uno sepa hacia dónde va. Por eso las relaciones -ya sean de pareja, de amigos o de trabajo- funcionan. Si uno no lo tiene claro y el otro sí, ahí es cuando vienen los problemas".

Los miedos de Jason

Aunque ha pasado varias semanas en un búnker por motivos profesionales, ha reconocido entre risas que en su vida cotidiana no lo soportaría. "Yo en un búnker no me meto ni de coña", ha asegurado sin filtros. Ha confesado que necesita el aire libre para sentirse pleno: "Prefiero estar en el monte, tirado con mi tienda, con mi bici, mis cosas, escalando… Soy muy aventurero”.

Esa pasión por la vida al aire libre, sin embargo, no le impide hablar de que tiene algunos miedos. "Tengo mucho vértigo, las alturas y el agua", ha revelado. Entre carcajadas, manifiesta que los tiburones le provocan auténtico pavor. "Me meto debajo del agua y me da bastante miedo", ha comenzado diciendo.

Jason Fernández en la presentación de 'Refugio Atómico' en Madrid. Gtres

"Hasta en la piscina de casa me acojono, y eso que he nadado y hago triatlón. Es curioso", añade, dejando ver que incluso los más deportistas guardan sus propias fobias.

A raíz de sus fobias, surgen dudas de si este tipo de miedos los ha tratado a partir de tratamientos psicológicos y explica que aún no ha probado la terapia, aunque no descarta hacerlo en un futuro.

"Todavía no he ido a terapia. Podría ir, se podría ver, pero ahora mismo me gusta mucho leer, meditar y analizarme desde otra perspectiva", ha contado. No obstante, admite que muchos de sus compañeros y amigos sí recurren a ella y que puede ser una ayuda imprescindible en su la vida: "A mí, por ahora, no me ha hecho falta, pero entiendo que para otros sea fundamental".