Rocío Camacho y Guillermo Aylón celebran su preboda en Madrid: todos los detalles del vestido de la 'influencer'

Este fin de semana, Rocío Camacho (30 años) se prepara para dar un paso que marcará un antes y un después en su historia personal. La influencer se casará este sábado, 20 de septiembre, con Guillermo Aylón, representante deportivo y fundador de la agencia Wesport, especializada en el management de tenistas.

Tras tres años de relación, la pareja ha decidido sellar su compromiso con una ceremonia civil en un castillo de Madrid, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos.

Hasta el momento del "sí, quiero", la influencer ya ha dejado notar en las redes las primeras imágenes sobre su preboda, un carrusel de fotografías que no hace más que calentar motores para lo que será la ceremonia oficial.

"Empieza el fin de semana más especial de nuestras vidas. Cambiamos la pista de tenis por el altar hoy. Ayer celebramos la preboda con los nuestros y si esto fue el calentamiento, tengo miedo de lo que pase hoy", ha comenzado diciendo entusiasmada minutos antes de darse el sí para siempre con su pareja.

Rocío Camacho, con un diseño de Victoria Collection, con Guillermo Aylón en su preboda. Instagram

La preboda, celebrada en la víspera de la boda, se ha convertido en un evento cargado de emoción y estilo. Rocío Camacho ha confiado para esta ocasión en Victoria Collection para su look, un privilegio que la firma ha calificado como un momento lleno de significado.

La casa de moda de Vicky Martín Berrocal (53) ha reinterpretado su icónico vestido Moorea en clave de alta costura, creando un vestido exclusivo que fusiona elegancia, feminidad y sofisticación, pensado para convertirse en un recuerdo imborrable.

El diseño escogido ha combinado un triacetato blanco roto con un escote off the shoulder y mangas cortas que dibuja la silueta de Rocío con mucha delicadeza. Además, un drapeado de tul de seda natural recorre la figura de la influencer, generando así un efecto ligero y casi suspendido en el aire, que realza la sensación de movimiento y libertad.

Rocío Camacho con un diseño de Victoria Collection en su preboda. Instagram

En este look, cada detalle refleja el cuidado artesanal de la firma, pensado para transmitir emoción y belleza. Para Camacho ha sido todo un placer vestir de esta prestigiosa firma para un momento donde la autenticidad debe ser la protagonista.

Los laterales del vestido, bordados a mano con cristal, juegan con la luz y enmarcan la figura de Rocío con una luminosidad casi mágica. Victoria Collection ha querido transformar la preboda en una experiencia estética y simbólica, donde moda y sentimiento se entrelazan, y donde cada puntada y cada detalle representan una celebración del amor.

La influencer se ha convertido en la musa de la firma, mostrando cómo la alta costura puede acompañar los momentos más importantes de la vida. Este fin de semana, entre la emoción de los preparativos, los abrazos de los seres queridos y la belleza del castillo madrileño, Rocío y Guillermo inician un nuevo capítulo de su historia juntos.

Este compromiso promete ser un reflejo del amor que los une, con detalles cuidadosamente elegidos y una atmósfera cargada de magia y sofisticación. Sin duda, la celebración será recordada como un evento único, donde tradición y modernidad se mezclan para crear recuerdos que permanecerán para siempre. Algo que caracteriza a Rocío Camacho desde sus comienzos en redes sociales.

Rocío Camacho con un look de Victoria Collection en su preboda en Madrid. Instagram

Con la preboda como anticipo, el gran momento está más cerca que nunca. Rocío Camacho y Guillermo Aylón dan comienzo a su vida matrimonial rodeados de estilo, emoción y una felicidad que se refleja en cada mirada, cada gesto y cada detalle de la celebración.

Este fin de semana, sin duda, quedará grabado en la memoria de todos los que lo viven junto a ellos y sobre todo, para la pareja ya que marcará un antes y un después en su relación, después de tres años juntos.