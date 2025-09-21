El bonito homenaje que la familia de Carlos Marín prepara para el día en que habría cumplido 57 años: los detalles

19 de diciembre de 2021. Ese día, tristísimo, murió uno de los cantantes y barítonos más reconocidos y respetados del panorama nacional: Carlos Marín, componente del grupo Il Divo. Marín perdió la vida a los 53 años en un hospital de Manchester.

Llevaba días ingresado en la UCI por las consecuencias de la Covid-19. Con su deceso, el respetado artista dejaba un importantísimo legado musical y a una madre, Magdalena; una hermana, Rosa; y una exmujer, Geraldine Larrosa (47), completamente rotas y desoladas.

Fueron aquellos días durísimos, de aceptación: cómo alguien tan enérgico y con una aparente buena salud podía irse tan rápido. Más allá del duelo, emergió una batalla que nadie esperaba: una guerra entre su familia y Geraldine Larrosa. ¿El motivo? Un piso que él dejó en herencia.

Carlos Marín en una imagen de archivo. Gtres

Carlos dejó en herencia a Geraldine un inmueble valorado en 700.000 euros, pero con una hipoteca de más de 300.000. Larrosa solicitó que el inmueble se le entregara libre de cargas. Este extremo ocasionó un tenso rifirrafe entre las partes que, incluso, se televisó.

En medio de este escenario, la vida siempre se abre paso, a cuestas con el dolor de la ausencia. A Carlos no hace falta homenajearlo con grandes eventos: su familia lo hace diariamente, en la intimidad, intramuros de su hogar.

En el discurrir cotidiano de la vida, sin luces y taquígrafos. Dicho esto, justo cuando se van a cumplir cuatro años desde aquella partida que nadie pudo prever, la madre y la hermana de Carlos tienen pensado honrar su figura en un día muy especial.

El día en que Carlos habría cumplido sus 57 años. Será el próximo 13 de octubre el aciago aniversario. Al caer este año en lunes, la familia ha decidido que ese homenaje tenga lugar el día de antes, el domingo 12 de octubre, como informa la madre de Carlos en su Facebook.

Magdalena Menchero, en el cementerio de La Almudena, en octubre de 2023. Gtres

El sitio escogido será en el cementerio La Almudena, donde Marín está enterrado. Allí, a las 15:30 horas, se darán cita en el camposanto familiares y amigos, para rendirle tributo y recordarle.

La familia desea que "vaya todo el que quiera, no se trata de excluir a nadie. Toda persona de buena voluntad que quisiera a Carlos está invitado", manifiestan a EL ESPAÑOL. Será una jornada igual de emotiva que dura.

La familia está convencida de que ese detalle "le habría gustado" a Carlos. "No se veta a nadie, en el camposanto todo el mundo es bienvenido, otra cosa es la conciencia que tenga cada uno", desliza una persona próxima a Magdalena Menchero.

Bien podría estar refiriéndose esta persona a Geraldine Larrosa (47), quien fuese exmujer de Carlos y que compartió junto al cantante alguno de los momentos más importantes de su vida. La relación entre Larrosa y la madre y hermana de Marín no es buena.

En realidad, para ser exactos, se traslada que es "nula": ni buena, ni mala, no existe hoy. Larrosa, por parte, no quiere polémicas; de hecho, las esquiva. Sólo quiere retomar su carrera profesional, levantar el vuelo y volver a ser la de siempre.

Geraldine insistió, hace unos meses, en su charla con EL ESPAÑOL que Carlos Marín sólo se merece homenajes, no escándalos.

Ella sabe lo que vivió con su razón de amor y el hombre de su vida. De puertas para adentro, en la cotidianidad más auténtica. Todos esos recuerdos y momentos los tiene bien archivados en su memoria.

Con eso, le basta. Lo que no va a consentir, matiza, es que nadie le borre su vida al lado del internacional barítono.

El otro dolor de la familia

Il divo, cuando estaba Carlos Marín en el grupo. Il Divo

En noviembre de 2022, la madre de Carlos Marín acudió a un programa de televisión, con motivo de la promoción de un libro titulado Carlos Marín, Il Divo: Mi hijo, y allí se mostró dura e inflexible con los componentes de Il Divo, Urs Bühler (53), David Miller (51) y Sébastien Izambard (51).

"Regular no, mal", espetó Magdalena sobre cómo se portaron tras la muerte de Carlos. "Lo cuento también en el libro. Lo siento, pero no se despidieron de él, todavía no me han dado el pésame", lamentó.

Rosa, la hermana de Carlos, por su parte, criticó que los tres compañeros de su hermano "han ido a su aire".

En la misma línea de indignación se muestra un íntimo amigo de Carlos, cuyo nombre prefiere que se quede en el anonimato. Entiende esta persona que Marín era, por encima de todo, un hombre bueno y generoso. Que ayudó mucho y de forma totalmente desinteresada. Una bonhomía que, según la opinión de esta persona, no ha sido respondida como debiera.

"¿Dónde están los amigos de Carlos? Todos aquellos a los que les daba entradas para los conciertos? ¿Dónde están, que no los veo?", se interpeló.

Esta persona, íntima de Carlos, que vivió grandes acontecimientos a su lado, defendió el honor de Geraldine: "Era un complemento importante. (...) Si le hubiera pasado algo a Geraldine, habría sido uno de los grandes debacles en la vida de él".