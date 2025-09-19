El torero Rafael de Julia regresa a sus entrenamientos tras cinco meses de baja por un trastorno de alimentación

El pasado 6 abril, el torero Rafael de Julia (45 años) anunció su retirada de los ruedos de manera indefinida, como "consecuencia de su estado de salud". Desde entonces ya han pasado cinco meses y el diestro sigue de baja y centrado en su "recuperación total", tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL.

"En las próximas semanas informaremos a toda la afición y seguidores de su evolución y cuadro clínico", explicaron aquel 6 de abril en un comunicado difundido en las redes sociales del diestro.

No hubo noticias hasta el pasado 25 de junio, cuando en una nueva publicación indicaron que el torero seguía "inmerso en su proceso de recuperación". Entonces también se indicó que los plazos de su vuelta eran "imprevisibles".

Ahora, casi tres meses después, la situación es la misma. No obstante, el mensaje que transmiten a este periódico resulta mucho más esperanzador.

"Seguimos en la lucha, Rafael sigue con su recuperación adelante y parece que los pasos están siendo los adecuados", aseguran a este medio. El diestro "ha comenzado ligeramente sus entrenamientos y está enfocado en su recuperación total para poder regresar a torear", explica una fuente cercana.

Rafael de Julia, en una corrida celebrada el pasado diciembre. Imagen de redes sociales. Instagram

"Aunque resulta todo muy imprevisible", como insisten a este medio, Rafael de Julia está "enfocado en la próxima temporada si sigue evolucionando bien". El calendario taurino tiene marcado en rojo varias corridas entre septiembre y octubre, pero en su caso todavía no hay una fecha exacta de regreso.

La última vez se le vio torear fue el pasado 23 de marzo en Las Ventas, donde los aficionados ya advirtieron que algo no estaba bien. De acuerdo con las crónicas taurinas, Rafael de Julia tuvo una corrida deslucida. Le temblaban las piernas a causa de su falta de reflejos y de fuerzas.

Dos semanas después, sin especificar el motivo concreto, se anunció su retirada. Fueron los medios especializados los que informaron la causa de su baja.

La razón de su retirada se confirmó después. El pasado 26 de junio y tras el segundo comunicado emitido en las redes sociales del diestro. De acuerdo con la información publicada en el medio taurino En el callejón, Rafael de Julia está sufriendo un trastorno alimentario. Concretamente, anorexia nerviosa, tal y como apuntan diversos portales.

En el segundo comunicado, y así lo confirmaron fuentes de total solvencia a este periódico, aseguraron que "están siendo meses duros, tanto para el matador como para su entorno más cercano". Es torero, precisamente, está siendo arropado por su círculo.

Aunque siempre ha llevado su vida privada en la más estricta intimidad, se sabe que el diestro está casado y es padre de una niña, quien es la protagonista de una de sus últimas publicaciones en Instagram.

Entre el comunicado del 6 de abril y el texto del 25 de junio, Rafael de Julia compartió una fotografía en la que se le ve de espalda, sentado en una roca junto a su única hija. Citando a Gabriel García Márquez, escribió en la descripción de la imagen: "He visto con algo de paciencia a lo inolvidable volverse olvido y a lo imprescindible sobrar".

De ella también habló en una entrevista previa a su retirada. "Las mañanas las ocupo ejerciendo como padre, llevo a mi hija al colegio y cuando allí la dejó tengo tiempo para hacer mi preparación física y luego por las tardes acudo a la escuela taurina de Madrid, en la que ejerzo como profesor desde hace 10 años", explicó en aquella charla.

Rafael de Julia se refería a su segundo trabajo como instructor en la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid José Cubero 'Yiyo'.

El fin de una relación

La última vez que el matador se pronunció en las redes sociales fue el pasado 7 de julio, cuando se acababan de cumplir tres meses de su retirada. Entonces compartió un post en el que se hizo eco del fin de su relación con el que fuera su apoderado.

"Siempre un cambio en tu vida profesional, y en este caso unido al terreno personal, me lleva al menos a un momento para reflexionar con la serenidad y madurez necesaria. Mi apoderado ha decidido poner punto final a nuestra relación profesional y con ello, no seguir unido a mí, en esta difícil y larga travesía en la que me encuentro inmerso", reveló de Julia, refiriéndose también a su estado de salud.

"Lejos de reproches y resentimientos, su decisión la tomo como un estímulo. Quizás el que necesitaba. Uno más y no menos importante para el inicio de mi absoluta recuperación y con ello, volver al punto de partida", añadió.

En aquella publicación, Rafael de Julia también envió un mensaje a quienes le han arropado en este duro trance: "Los médicos me ofrecen sus herramientas, el apoyo permanente de los míos da calor y reconforta, el respeto y cariño de amigos, profesionales y aficionados me emociona. Pero solo yo tengo la llave para traspasar esa enorme puerta".

Para terminar, Rafael de Julia añadió: "Poco a poco el horizonte se va despejando. Mi cuerpo se nutre de vida mientras mi mente se ordena al ritmo que solo ella marca. La densidad del bosque ya no lo es tanto y solo espero seguir aprendiendo lo que el camino me ofrece día a día".