La auténtica relación de la viuda de Manolo Zarzo con sus hijos mayores: comidas familiares y las "medias verdades" de Flavia

Todas las personas que conocieron a Manolo Zarzo destacan, principalmente, dos aspectos de él: su pasión por el trabajo -hasta el último momento no dejó de ver cine y de cultivarse y formarse- y su fuerte carácter familiar. Sentía adoración por su mujer, Pilar Alonso, y sus hijos.

Por todos sus vástagos, sin distinción, por más que la relación con dos de ellos -Manuel y Flavia, dos de los tres vástagos que tuvo con su primera mujer, María Luz Cañizares- fuera complicada en algunos tramos. De hecho, su hijo Manuel un día decidió alejarse.

Y así continúa viviendo en la actualidad, pese al deceso del legendario actor. Con Manuel fuera de la ecuación, conviene aclarar que Manolo era padre de Flavia, su hija mayor, David, Mario y Hugo, estos dos últimos nacidos de su matrimonio con su viuda, Pilar.

Pilar Alonso, la viuda de Manolo Zarzo, junto al célebre actor en un evento público, en 2007. Gtres

En estos tres meses que han transcurrido desde el fallecimiento de Zarzo, EL ESPAÑOL ha informado de las tensiones familiares que han existido, encabezadas por Flavia, la hija mayor. Ella no fue avisada a tiempo de la muerte de su padre y llegó tarde al tanatorio.

Ahí empezó un rosario de informaciones, liderado por la propia Flavia, que ponía en el foco la difícil relación que libraba con la viuda de su padre, por un lado, y con su hermano David, por otro. También se apuntó que Pilar Alonso no tenía relación con los hijos mayores de su marido.

Que acudió al tanatorio y después se fue sin mirar atrás. A este periódico, además, se deslizó que los vástagos mayores del actor no habían recibido ningún objeto personal de él. ¿Es esto cierto? Este medio ha podido conocer que no.

La historia que se ha contado hasta ahora no sería la real y se desliza que Flavia ha contado "medias verdades". De acuerdo a los datos que controla EL ESPAÑOL, la relación de Pilar Alonso, en concreto, con David, hijo mayor de Manolo, es maravillosa, cerca y fluida.

El querido actor Manolo Zarzo en una instantánea tomada hace años. Gtres

No es cierto, pues, que haya ninguna tensión, ni roce ni malentendido entre la viuda de Zarzo y David. Éste, con todo lo que se ha publicado, lo ha pasado francamente mal, porque no puede con las injusticias y porque "se ha querido desinformar".

David y Pilar siempre se han llevado estupendamente, y así sigue siendo a día de hoy. Se ven con frecuencia y hacen comidas familiares. Esa es la única verdad. David está en la vida tanto de Pilar como de sus hermanos menores, Hugo y Mario.

En otro orden de cosas, pese a que Flavia ha dado a entender que con su hermano David ha habido malentendidos en los últimos años, EL ESPAÑOL puede asegurar que la relación entre David y el hijo de Flavia es cercana, y el joven visita la casa de su tío.

Con respecto a los enseres que desde el entorno de Flavia se insistió que no habían sido entregados, ahora a este medio llega la información de que esa no sería la realidad que viven los demás hijos.

Hace unas semanas, este diario confirmó que el actor hizo testamento en la época de los 90. Zarzo, con más de 150 películas a sus espaldas, vivió como un "obrero de su oficio" según fuentes cercanas. Y su legado no es nada ostentoso.

El silencio de Pilar

Más bien se diría que humilde y, sobre todo, emocional. En lo que respecta a Pilar Alonso, otro informante asevera que nadie espere que vaya a hablar.

Después de despedir a su marido y razón de amor, Pilar puso rumbo a Pamplona, donde está su segundo refugio. Hoy, reside entre Madrid y la capital de la provincia de Navarra, y quien la conoce dice de ella que es "discretísima" y "nunca va a entrar en dimes y diretes".

El emblemático y querido Manolo Zarzo en una fotografía de archivo. Gtres

Asegura el entorno de Pilar que ella jamás "se metió" en los problemas que Manolo pudiera tener con sus hijos mayores, que sólo se limitó a acompañarlo y a hacerlo feliz. Y que ha cumplido con lo que él dejó dictado en el testamento.

Zarzo murió con escasísimo patrimonio. La casa de Pozuelo de Alarcón donde perdió la vida la vendió a finales de 2024, como confirma EL ESPAÑOL.

Aunque durante años fue su residencia y el lugar donde pasó sus últimos días, la propiedad -un pequeño chalet familiar cerca de la estación de Pozuelo- ya no pertenecía legalmente al actor ni figuraba a su nombre cuando falleció.

La familia también vendió hace tiempo la otra casa de la playa. Tampoco figuraban a su nombre activos empresariales relevantes. Por ejemplo, la productora que fundó en los años 90, Producciones Huma, lleva sin actividad desde 2007.