Antonia San Juan, sobre su cáncer de garganta: "No he fumado nunca, no he bebido, no me he metido y aquí estoy"
La actriz, que ha comenzado el tratamiento contra su cáncer de garganta este pasado martes, día 16, ha acudido como invitada al programa Late Xou.
Más información: Luis Miguel Seguí, exmarido de Antonia San Juan, le manda un emotivo mensaje tras anunciar la actriz que padece cáncer
"No hay que ser narcisista. Te pasa a ti y le pasa a todo el mundo. Te pasa porque le pasa al mundo entero", ha asegurado Antonia San Juan (64 años) en relación a su cáncer de garganta, este pasado martes, día 16, en el programa Late Xou, espacio presentado por Marc Giró (50).
Sostiene Antonia, que anunció su enfermedad a principios del mes de septiembre, que está fuerte y animada, que tiene ganas de vivir. Sobre todo, de eso: de vivir y de seguir en la vida. Por esto, está deseando recuperarse pronto y volver a los escenarios.
Este pasado martes, día 16, la actriz comenzó su tratamiento, que, tal y como ella misma ha asegurado, se extenderá hasta el mes de marzo de 2026. El mismo día, se emitió en televisión su charla con Giró. En ella, Antonia deja claro que se apoya en la ciencia.
"Este año había suspendido varias funciones. Fui al médico, me vio algo raro y me han dicho que tengo cáncer de garganta. Ahora tengo que vivir y tengo que hacerme los tratamientos que el médico me diga", ha comenzado explicando San Juan.
En ese punto, razona que es importante apoyarse en algo durante este duro trayecto: "Tienes que agarrarte a algo. La gente se agarra a Dios y yo no soy creyente. Yo me agarro a la ciencia".
Le sorprende sobremanera a Antonia el inmenso cariño que recibe de parte del público, de los espectadores, de esas personas que la ven en sus trabajos en televisión y teatro. Ella, por la calle, recibe ese amor. Tanto en ocasiones que hasta se extraña.
"Me dicen '¿puedo darte un beso?'. Y yo pienso... '¡Pero si nunca me has dado un beso, ni cuando he estado buena!'", asegura, con gran sentido del humor, en el espacio Late Xou. En esa línea, la canaria revela que diariamente recibe llamadas de amigos y familiares.
"Me llaman y me dicen '¿cómo estás, cariño?' Y le digo 'cariño está y va a estar'". Intenta en todo momento San Juan normalizar la enfermedad y pide que, en la medida de lo posible, no se la trata de forma distinta. Si hay algo que Antonia no soporta es la compasión.
Entiende que está viviendo un proceso por el que transitan muchísimas, miles de personas, y ella tan sólo es una más. "No hay que ser narcisista. Te pasa a ti y le pasa a todo el mundo. Te pasa porque le pasa al mundo entero", expone.
Y añade: "Aquí no hay un señor en el cielo repartiendo 'para ti sí', 'para ti no', 'para ti sí'. Pasa porque hay una genética. No he fumado nunca, no he bebido nunca, no me he metido nunca y aquí estoy".
"Mira, con 65 años que tengo, lo bien cuidada que estoy, lo mona que estoy. No me he pasado nunca de nada y un día te cogen y te dicen: estás enferma. Pues hay que joderse. Hay que tirar para adelante", concluye la actriz su exposición.
Hace unos días, Antonia San Juan explicó que llevaba más de un año con problemas de garganta, atribuidos inicialmente a una faringitis crónica. Tras suspender varias funciones teatrales, decidió acudir al médico, quien detectó algo anómalo en sus cuerdas vocales.
Después de varias pruebas, incluyendo un TAC y una biopsia, recibió el diagnóstico: cáncer de garganta. Lejos de dramatizar, la actriz se mostró firme y optimista: "Confío plenamente en la ciencia. Ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan".
Así, en otro vídeo explicó que el tratamiento lo comenzaba este pasado martes, día 16. "El martes ya empiezo con la quimioterapia con ciclos de cada tres semanas. Termino a principios de marzo".
"Si ya me cuidaba, ahora me cuido más. Ella (la doctora) me dijo que siguiera haciendo mi vida normal. También voy a seguir yendo a mi gimnasio, voy haciendo mi ejercicio, voy a seguir ilusionada con la vida", dijo Antonia.