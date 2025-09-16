Rossy de Palma, vista a través de los ojos de su hija en su 61º cumpleaños: "Nos ha criado de una forma muy humanista"

Rossy de Palma celebra este martes, 16 de septiembre, su 61 cumpleaños consolidada como uno de los iconos más carismáticos del cine y la moda española. La actriz, musa de Pedro Almodóvar (75 años), ha construido a lo largo de las décadas una carrera sólida y fructífera.

Este aniversario llega en un momento muy dulce para ella, después de convertirse en una gran artista internacional.

Con motivo de esta celebración, EL ESPAÑOL ha conversado con su hija, Luna Lionne (26), durante el desfile que Desigual presentó en Barcelona. La joven, que asistió al evento como invitada de la firma, habla con naturalidad sobre su infancia y el ambiente artístico en el que creció.

En una charla íntima, Luna ha compartido con este medio los valores que Rossy le ha transmitido, su visión del privilegio de ser hija de un icono y los aprendizajes que la vida le ha ido regalando. Estas palabras dibujan un retrato cercano de la artista, más allá de los focos, y revelan el profundo vínculo que une a madre e hija.

Luna Lionne, hija de Rossy de Palma, en el desfile de Desigual en Barcelona. Gtres

¿Se considera diferente o desigual al resto del mundo?

Pues yo diría que un 65 % diferente al resto. Me gusta lo que se sale de la norma un poco también y a mí me encanta pensar que tengo cosas que se salen un poco de lo común a todos. Creo que ser desigual también es tener la valentía, que eso a mí me ha costado mucho, de apostar por una misma y de lo que le gusta. Me considero diferente y quiero creer que en unos años seré todavía más.

¿Su filosofía de vida viene inculcada por su madre?

Yo vengo de una familia que se podría considerar muy desigual culturalmente hablando. O sea, vengo de una familia que se ha criado en la movida y que era lo más desigual que existía. He aprendido muchísimo en cuanto a la autenticidad y en cuanto a lo importante que es en la vida ser tú mismo y, de verdad, como apostar por lo que uno quiere y la honestidad a la hora de hacer cualquier cosa creativa o artística.

En ese sentido, ojalá ser igual de desiguales que mi familia porque, literalmente, la honestidad que nos han regalado al mundo y el arte que han creado a través de eso, pues es una maravilla, patrimonio nacional.

¿Siempre ha recibido en casa la libertad para hacer lo que quisiera?

En casa, sí, y eso ha hecho que nos criemos de forma súperlibre, muy conscientes y con mucho respeto. Y yo creo que eso es la base de todo, porque al final los niños no son tontos. Son igual de capaces, a lo mejor mucho más de lo que les damos la oportunidad a veces. Mi madre siempre ha sido muy consciente de darnos la oportunidad de hablar, de expresarnos y de formarnos en lo que quisiéramos, y yo lo valoro mucho.

Rossy de Palma, junto a su hija Luna, en una imagen compartida en sus redes sociales. Instagram

¿Es un privilegio ser hija de Rossy de Palma o resulta complicado?

Sí, lo es. Lo es igual que ser hijo de un abogado, de un médico… Mi madre era hija de un obrero y eso también es un privilegio. Somos privilegiados por tener padres que son capaces de fomentar nuestra educación. Mi madre ha querido muchísimo que nos formemos, que nos eduquemos y que yo vaya a la universidad. Yo lo considero un privilegio.

También en cuanto a la parte pública, porque te da muchas oportunidades que luego tú decides si coger o no. Yo siempre he querido hacerlo todo de la forma más honesta y respetuosa posible, pero es un privilegio, sí, y yo creo que asumirlo es lo más importante, porque depende de lo que haces con él.

¿De qué valor se siente más orgullosa que le haya inculcado su madre?

Yo creo que de lo importante que es tratar a todo el mundo con respeto y la autenticidad, y que todos somos humanos. Mi madre nos ha criado de una forma muy humanista y es una cosa que me enorgullece y que llevo conmigo todo el rato.

¿Hay algo que le hubiese gustado aprender antes y que la vida, sin querer, le ha llevado ahí?

Por mucho que mi entorno me lo dijera, a creer en mí misma, porque es un tema que siempre es la cruz de toda persona. En mi caso lo ha sido, y apostar por mí y darme la oportunidad a mí misma de hacer lo que yo quiero. Me ha costado mucho. Sigo en ello, y por mucho que en mi casa se ha inculcado mucho, me habría gustado, desde el principio, tenerlo más claro.

¿Qué es lo que no le gusta de usted?

Soy un poco Rottenmeier, eh, literalmente lo opuesto a mi madre, y a lo mejor a veces me tendría que relajar un poco.

¿Qué recuerda de su infancia?

Hemos sido niños que nos hemos criado muy normales. Ha habido momentos mejores, momentos peores. Yo no recuerdo tener paga, pero nunca nos ha faltado de nada. Tampoco hemos sido niños muy caprichosos nunca. Mi hermano tampoco, y si nos gastábamos el dinero en algo, yo era en libros; y él, en videojuegos.