Luis Miguel se estrenó como propietario en La Finca "antes del verano", pero pasa más tiempo en el centro de Madrid

Hace unos días, el pasado jueves, 11 de septiembre, el cantante Luis Miguel (55 años) sorprendía a su pareja sentimental, la diseñadora Paloma Cuevas, con una increíble fiesta sorpresa con motivo del 53º cumpleaños de ella.

Tal y como informó EL ESPAÑOL, fue una idea del propio Luis Miguel. El hijo de Luisito Rey se encargó de organizarlo todo, un magno festejo que tuvo lugar en el exclusivo hotel Four Seasons. No faltó nadie en esa fiesta. Paloma lo vivió intensamente.

La celebración de este aniversario dejó constancia de varios extremos. Por un lado, la excelente relación que Luis Miguel tiene con el entorno de su razón de amor -en especial, con las hijas de ella, Paloma y Bianca-, además de lo integrado que ya está en su nueva vida en la capital de España.

El cantante Luis Miguel en julio de 2024, durante uno de sus conciertos. Gtres

Fue en 2023 cuando Luis Miguel buscó una casa de alquiler en la exclusiva urbanización de La Finca -se trató de una búsqueda marcada por la discreción-, y en ese momento sus estancias en España comenzaron a ser más constantes.

Entre concierto y concierto, y mientras su amor por Paloma se afianzaba, el cantante fue enraizando su día a día en Madrid. Su historia de amor con la diseñadora tan sólo acrecentó la pasión de Luis Miguel por la capital de España, un vínculo especial que ha existido siempre.

Cuentan quienes conocen al cantante que desde hace tiempo -en concreto, desde que se oficializó su relación con la hija de Victoriano Valencia (93) en 2022-, éste fue manifestando su deseo de convertir Madrid en su residencia habitual.

Por esta razón, no extrañó a nadie cuando en enero de 2025, como avanzó Vanitatis, Luis Miguel tomó la decisión de abandonar el régimen de alquiler y barajó comprar esa propiedad en la que ya vivía, en La Finca, en las afueras de Madrid, conocida por su seguridad y privacidad.

Luis Miguel saliendo de un restaurante de Madrid, el pasado mes de abril. EL ESPAÑOL

Cuentan a EL ESPAÑOL que, en realidad, Luis Miguel se estrenó como propietario "antes del verano". El sol de México se decantó por un chalé adosado situado en la zona de Los Lagos 2, dentro de la mencionada finca. De momento, es su única propiedad en dicha zona.

Desembolsó cerca de 3 millones de euros. Luis Miguel está "encantado" con esta compra, pues, además, tiene como vecinos a personas que conoce bien y que son buenos amigos de su pareja, como el matrimonio formado por Margarita Vargas (41) y Luis Alfonso de Borbón (51).

Este chalé, por otro lado, está relativamente cerca de la casa, en el centro de Madrid, donde vive Paloma Cuevas con sus hijas, situada en la zona de Moncloa-Aravaca. Según los datos que controla este medio, Luis Miguel está instalado en su nueva casa "desde antes del verano".

De acuerdo a los datos que maneja este periódico, pese a que Luis Miguel ha fijado su centro de operaciones en La Finca, pasa la mayor parte de su tiempo en el centro de Madrid, entre el domicilio de Cuevas y barrios como el de Chamberí, donde frecuenta establecimientos muy conocidos.

La diseñadora en una imagen de archivo. Gtres

De hecho, es más que habitual ver a Luis Miguel en un sitio muy especial para él: el piano bar Toni 2. Desde hace más de cuatro décadas, este local ha sido refugio de bohemios, noctámbulos y celebridades que buscan algo más que copas: buscan privacidad.

Y entre sus visitantes más inesperados y comentados está Luis Miguel, el Sol de México, quien ha convertido sus veladas en este local en pequeños capítulos de culto para sus fans.

Una de las muchas ocasiones que el cantante ha acudido a este establecimiento fue el pasado mes de enero. Luis Miguel fue captado en el Toni 2 disfrutando de una noche entre amigos, sin la compañía de su pareja, Paloma Cuevas.

El vídeo, grabado por una fan sorprendida, muestra al cantante relajado, sonriente, charlando en una de las mesas del local. Su presencia desató una oleada de comentarios en redes sociales.

Según medios españoles, antes de acudir al bar, Luis Miguel había cenado con Paloma y amigos en el restaurante El Paraguas, pero ella se retiró temprano por compromisos familiares, mientras él decidió prolongar la noche.

Su aparición en Toni 2 no fue la primera, y tampoco la última: EL ESPAÑOL puede confirmar que el artista ha acudido en varias ocasiones. "Es un enamorado de la noche madrileña, de la buena música y de la gastronomía. Sus salidas por Madrid forman parte de su día a día".

Eso sí, de la mayoría de sus salidas no suele haber constancia gráfica por las fuertes medidas de seguridad que lo pertrechan: "Te puedo decir que es un hombre al que no le gusta mucho la gente, él siempre busca la tranquilidad y ser dueño de su tiempo libre".

Al cierre de este artículo, Luis Miguel, como corrobora este periódico, está en España, aunque "viene y va por asuntos de trabajo".

¿Habrá boda?

Desde hace meses, los rumores sobre una posible boda entre Luis Miguel y Paloma Cuevas han ido ganando fuerza, si bien los protagonistas no han aclarado en ningún momento este extremo. EL ESPAÑOL, hace unas semanas, desmintió todo casamiento.

La fuente con la que este periódico contactó esgrimió que ni Luis Miguel es amigo de enlaces matrimoniales ni Paloma Cuevas está en ese punto. Las últimas voces en apuntar a un casorio han surgido a raíz del 53º cumpleaños de ella.

La Razón deslizó: "La boda se va a celebrar en unos meses. Ellos ya han hablado de casarse, y las hijas de Paloma están encantadas con Luis Miguel, con el que se llevan estupendamente". Ante esto, este medio vuelve a insistir, y se recibe la misma información.

"Cada cierto tiempo sale el tema de la boda. No van a estar desmintiendo todo el rato. Además, como apunte lo dejo: ni Paloma ni Enrique Ponce (53) han solicitado la nulidad eclesiástica. Y sí te digo que Paloma es católica", se remacha.