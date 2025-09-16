La "increíble fuerza" de Marina Romero, pareja del hijo de Makoke, en su peor momento: "Es ella la que anima a todos"

El 21 de agosto de 2025 fue uno de los días más complicados para la colaboradora de televisión Makoke (55 años). Ese día, entre lágrimas y con todo el dolor, revelaba que cancelaba su boda con Gonzalo Fernández Figares (52), a escasos días de celebrarse.

La televisiva daba un paso al frente en sus redes sociales y confirmaba este extremo, la cancelación in extremis del casamiento. "Tengo que aclarar que el motivo de cancelar la boda es únicamente de salud de un familiar muy cercano", dijo entonces Makoke.

Hubo quien no la creyó entonces, pero la realidad se impuso por encima de voces malintencionadas: era verdad y la familia estaba transitando por un aciago período. 22 días después de aquello, Marina Romero, la pareja de Javier Tudela, hijo de Makoke, ha dado un paso al frente.

Javier Tudela junto a su pareja, Marina, en una imagen de archivo.

Sin que nadie lo esperara, la joven le ha escrito una carta, durísima pero al mismo tiempo bella y esperanzadora, a su pareja y padre de sus dos hijos. Una misiva que, entre otros aspectos, revela que la que vive un complicado trance de salud es ella: la nuera de Makoke.

"Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo", es sólo un pequeño extracto del escrito que Marina le brinda a Javier Tudela. A estas palabras ha reaccionado una rota Makoke.

Sin poder contener la emoción, la exmujer de Kiko Matamoros (68) se ha pronunciado en su puesto de trabajo en Fiesta, Telecinco: "Están superunidos, son superfuertes los cuatro, son una familia maravillosa y no se merecen esto. No se lo merece nadie".

En la misma línea, Makoke se ha sincerado sobre la delicada situación que atraviesan. "Me toca a mí en primera persona, me duele. La carta es preciosa, es una declaración de amor. (...) Mi hijo está fuerte. Hay cosas que no han salido, hay momentos muy duros y él la hace reír".

Marina Romero y Javier Tudela, en una imagen de archivo.

EL ESPAÑOL, a través de una fuente de total solvencia, ha podido conocer que Marina, por su parte, está afrontando esta travesía "con una fuerza increíble". En casa, por más arduos que se hagan los días, se procura que haya un ambiente agradable y de felicidad.

Una persona que conoce a la pareja hace ver: "En casa hay dos niños que se merecen un ambiente bonito". Romero es una persona resiliente, así la describe quien la conoce: "Es ella la que anima a todos". Y así están todos en estos momentos: cogidos de la mano ante la tempestad.

En las últimas horas, amén de la propia Romero y Makoke, han roto su silencio también Javier Tudela y Anita Matamoros. Por su parte, la pareja sentimental de Marina, y padre de sus dos hijos, ha manifestado, escuetamente: "Muchas gracias, vamos con todo y a por todo".

Toda una declaración de intenciones que pone de relieve que él, Javier, pase lo que pase, estará ahí, al quite, sujetándola y, sobre todo, cuidando de los pequeños de la casa. Por su parte, Anita Matamoros, cuñada de Marina, se ha sumado a la oleada de cariño, amor y fuerza.

La pareja en una fotografía reciente.

"Sois una familia tan sólida, tan bonita y tan valiente… Os admiro y quiero muchísimo", ha asegurado la influencer. "Os quiero a los 4 con toda mi alma. Qué bonitas palabras, Maris, Gracias por darnos tanto amor. Estás siendo un ejemplo en todos los sentidos. Te quiero, mi Maris", ha añadido Anita.

Dura carta

Este pasado viernes, al filo de las 18:30 horas de la tarde, Marina Romero habló por primera vez de los "días difíciles" que está viviendo: "Hace 8 años la vida me regaló a mi persona, a mi amor, a mi compañero. Y si entonces tenía claro que eras el amor de mi vida, ahora sé que ni siquiera alcanzaba a imaginar cuánto",

"Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo. Y aun así encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito".

"Has movido cielo y tierra para que todo vaya lo más rápido posible. No sé cómo agradecerte todo lo que haces, cómo explicarte lo que siento al mirarte y saber que das el 100% de ti en cada momento.

El amor verdadero se ve en los detalles, en la risa que provocas incluso cuando hay miedo, en la forma en que me haces sentir que nunca estoy sola".

"Sé que detrás de cada paso tuyo hay amor, coraje y un corazón inmenso que late por los cuatro. Sé que nos esperan días difíciles, pero también sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar".

"En esa forma en que me miras incluso en medio de la tormenta y encuentro fuerza, gracias a ti. Tengo la certeza de que, cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos. Te amo con todo lo que soy", remacha Marina el post.