El humorista Javier Cansado anuncia que padece cáncer: "Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento"

Javier Cansado (69 años), miembro del dúo cómico Faemino y Cansado, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que padece cáncer. El humorista ha compartido la noticia a través de X (antes Twitter), donde ha explicado la noticia relacionada con su estado de salud.

"Amigos, amigas, este verano me puse enfermo; un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento", ha comenzado escribiendo Cansado, dejando claro que, aunque se ausentará de la vida pública, mantiene su característico tono cercano y optimista.

Tras pasar un verano marcado por problemas de salud, finalmente ha conocido el motivo. Con serenidad, ha comunicado que deberá apartarse de sus compromisos profesionales durante los próximos meses. "Así que estaré varios meses sin participar en mis movidas", ha concluido.

Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas. Un abrazo — javier cansado (@cansado) September 15, 2025

El cómico, que hoy goza de gran popularidad gracias al programa televisivo Ilustres Ignorantes, ha querido informar él mismo sobre su estado antes de que trascendiera por otros canales. En su publicación, ha detallado que ha sido intervenido quirúrgicamente y que esta misma semana comenzará el tratamiento correspondiente, afrontando con entereza esta nueva etapa.

El mensaje, en pocas horas, ha acumulado miles de interacciones y muestras de apoyo de compañeros y seguidores. Entre ellos destacó Dani Rovira (44), quien le ha dedicado unas cariñosas palabras: “Te esperamos a la vuelta”. Las respuestas de sus seguidores han sido de ánimo pleno, deseándole una pronta recuperación y enviándole fuerza para afrontar el proceso.

El cómico no ha querido entrar en detalles sobre su enfermedad y, por el momento, no ha dado a conocer el tipo de cáncer que padece.

A sus 69 años, Javier Cansado es uno de los referentes más sólidos del humor español. Desde sus inicios en los años ochenta, junto a Juan Carlos Arroyo en el dúo Faemino y Cansado, ha cosechado el respeto del público y de la crítica.

Ahora, el cómico afronta uno de sus retos más complicados y personales con el mismo aplomo que ha caracterizado su trayectoria. Eso sí, Cansado está decidido a volver a los escenarios cuando su salud lo permita.

Casado y con tres hijos

El comediante siempre se ha caracterizado por llevar una vida privada bastante discreta. Pero sí se sabe que está casado y tiene tres hijos. Entre sus descendientes destaca Helena Pozuelo (27), quien ha aparecido junto a él en varios medios y programas como La Resistencia. Sin embargo, aunque ha querido mantener la identidad de su esposa en la más estricta intimidad, se ha confirmado que se trata de sus segundas nupcias, algo que él mismo ha reconocido.

Javier Cansado con su hija Helena Pozuelo en 'La Resistencia'

Su hija es guionista y cómica. Ha demostrado que tiene mucha complicidad con su padre y que ambos comparten un gran sentido del humor. Además, valora la influencia de su parte paterna en su carrera. Eso sí, Pozuelo está orgullosa de haber construido su propio camino profesional sin depender del nombre de su padre.

Vida profesional

El dúo Faemino y Cansado comenzó siendo algo entre amigos que supo elevar al máximo el humor de lo absurdo, con sketches que hacían que sus espectadores se partieran de risa y admiraran su originalidad y talento. Junto a Martes y Trece y Cruz y Raya, protagonizaron el momento de oro del humor español, participando.

Años más tarde, comenzaron su andadura profesional en otros programas emblemáticos como La bola de cristal y Cajón desastre, hasta que tuvieron su propio espacio en La 2, El orgullo del tercer mundo.

El humorista Javier Cansado. Gtres

Con este programa, Faemino y Cansado lograron consolidarse y con un estilo único que no necesitaba de grandes números para arrancar carcajadas. Sus diálogos surrealistas, repletos de giros inesperados y juegos de palabras, hicieron de ellos un dúo diferente a lo que hasta entonces se había visto en televisión.

La pareja cómica no tardó en trascender durante generaciones, convirtiéndose en un referente para nuevos cómicos que veían en su propuesta una forma distinta de entender el escenario. Su humor, basado en la complicidad y la improvisación, consiguió conquistar tanto a los espectadores más jóvenes como a los más veteranos.

Tres décadas después, su legado sigue intacto. La influencia de Faemino y Cansado continúa muy presente en la memoria colectiva y en el panorama humorístico actual. Sus actuaciones siguen circulando por internet y sus frases aún forman parte del imaginario popular. Dos amigos de Carabanchel que lograron hacer historia de la comedia para siempre.