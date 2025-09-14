La hija recién nacida de Rita Maestre, ingresada en la UCI: "Sufrió dos apneas seguidas, la primera vez dejó de respirar"

Duro revés de salud el que ha compartido Rita Maestre (37 años) este sábado, 13 de septiembre. La política ha anunciado que su segunda hija, que llegó al mundo el pasado 29 de agosto, ha estado ingresada cerca de dos semanas en la UCI.

La propia Rita ha confirmado en un post de Instagram que la pequeña sufrió dos apneas seguidas. "La primera vez dejó de respirar en mis brazos. Hemos estado desde entonces ingresadas en la UCI pediátrica del 12 de Octubre", ha comenzado diciendo la madrileña en un extenso escrito publicado en su perfil.

Cerca de dos semanas han permanecido madre e hija en la Unidad de Cuidados Intensivos. Ahora, tal y como ella misma ha desvelado, se encuentran en casa. "Tras muchos días de pruebas nos han mandado a casa, con mucho seguimiento y monitorización en casa, porque concluyen que detrás del fallo no hay una causa patológica, sino el error puntual de un cerebro aún inmaduro", ha apostillado Maestre.

Ha aprovechado Rita Maestre el extenso escrito que ha compartido en redes sociales para agradecer al personal sanitario toda la ayuda proporcionada en este delicado trance que ha atravesado.

"Nunca podremos agradecer suficiente al extraordinario equipo médico del Hospital 12 de Octubre su profesionalidad y su calor humano; y a nuestras familias y amigas y amigos, por sostenernos, por cuidar de nuestra otra hija y por llenar con tuppers de comida casera las muchas horas de espera en la habitación", ha relatado Maestre, acompañando las palabras de un carrusel de fotografías que desvela los detalles de las casi dos semanas que ha permanecido junto a la bebé en el centro hospitalario.

En otro orden de cosas, la portavoz del grupo municipal Más Madrid ha querido lanzar una reflexión acerca de lo que ha vivido estas dos últimas semanas. "Todas las madres y padres que han pasado por complicaciones de embarazo, de parto o problemas médicos de bebés o niños saben lo que es el miedo y la angustia", ha afirmado Rita.

Ha proseguido: "Finalmente salimos con el mejor diagnóstico posible y con el (espero) mayor susto de mi vida aún en el cuerpo, pero es difícil no volver a pensar en todos los 'y si'".

Además, ha mandado un mensaje de ánimo a toda aquella persona que atraviese una situación similar: "A quien se encuentre ingresado o en una situación parecida le mando toneladas de cariño y fuerza: sabed que estáis en las mejores manos posibles, y ojalá todo se resuelva pronto y bien".

La publicación que ha compartido Rita Maestre, como no podía ser de otra forma, cuenta con numerosos comentarios de apoyo y ánimo. Entre ellos se encuentran varios rostros reconocidos, como la diputada Carla Antonelli (66) o el activista Eduardo Rubiño (34).

Rita Maestre y Manuel Guedán.

La segundogénita de Rita Maestre y Manuel Guedán (40) llegó al mundo el pasado 29 de agosto. La propia política comunicó la grata noticia a través de Instagram. EL ESPAÑOL, cabe recordar, pudo conocer en primicia el sexo del bebé. "La niña ha nacido a mediodía, y están las dos, madre e hija, muy bien", aseveraron fuentes de total solvencia a este portal.

Dos meses atrás, el pasado 14 de julio, la portavoz del grupo municipal Más Madrid comunicó su baja por maternidad en la semana 35 de gestación. Lo hizo también a través de sus redes, donde compartió un vídeo asegurando que abandonaba sus labores institucionales hasta que "terminase su permiso de maternidad".