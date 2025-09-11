Paris Jackson y Ester Expósito sellan la paz durante el desfile de Desigual en Barcelona

Marcaban las 19:24 horas de la tarde de este pasado miércoles, 10 de septiembre, cuando el sol caía y las estrellas de la moda comenzaban a llegar al photocall del desfile de Desigual en Barcelona.

Este año, la atención se ha centrado en Ester Expósito (25 años) y París Jackson (27), que han vuelto a coincidir en el mismo acto un año después de su polémico encuentro en el front row del 40 aniversario de la firma.

Entonces se habló de la frialdad que se respiraba entre ellas, pues ambas protagonistas apenas intercambiaron palabras, se notaron tensas y no mostraron complicidad. Aquella actitud se hizo viral. Hoy, 365 días después, Paris y Ester vuelven a compartir espacio.

Ester Expósito, Paris Jackson, Nicki Nicole y Becky G en el desfile de Desigual en Barcelona. Gtres

Ahora, posando juntas, abrazándose y saludándose afectuosamente, la actriz y la cantante han puesto fin a todas las especulaciones sobre su relación actual. Expósito, además, ha manifestado que lo que pasó hace un año lo magnificó la prensa.

"Es algo que liásteis vosotros", ha expresado Ester tras ser preguntada por el vídeo viral.

"Cuando nos veamos, nos abrazaremos y nos reiremos de todo lo que pasó que fue nada, que os lo inventasteis vosotros. No pasó nada", ha confesado entre risas ante la prensa. En esa línea, Ester ha dicho que entonces lo único que fue incómodo es que "estaban todos grabando con el móvil" muy cerca.

Por su parte, Jackson ha corroborado que todo fue sacado de contexto. "No nos conocíamos", ha confesado la hija de Michael Jackson.

Cabe destacar que ambas han colaborado juntas en una colección para la firma de moda en los últimos meses. Desde que se hizo viral aquel vídeo, todo cambió: París Jackson y Ester Expósito son amigas.

"Nos pareció muy inteligente por parte de la marca hacer esta colaboración y ambas quisimos sumarnos para reivindicar eso y dejar de enfrentar a mujeres, y más aún con conflictos que no existen", ha subrayado Expósito.

De hecho, EL ESPAÑOL, que ha estado presente en la presentación de la nueva colección de Desigual en Barcelona, ha podido comprobar que la relación entre ambas es positiva.

Ester Expósito y Paris Jackson compartiendo confidencias. Gtres

"¿Qué tal estás?", le ha preguntado Ester a Paris, una vez sentadas, ante la prensa allí presente. Ambas han estado acompañadas por las cantantes Nicki Nicole (25) y Becky G (28), que también han sido invitadas por la marca a la presentación de la nueva colección.

Ester Expósito ha abandonado el recinto donde se ha celebrado esta pasarela anual pocos minutos después de su finalización.

En otro orden de cosas, se rumorea que el corazón de Ester Expósito vuelve a estar ocupado. Un extremo que ella no ha confirmado en Barcelona, argumentando que más bien se trata de una especulación de la prensa.