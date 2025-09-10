El proyecto de la familia de Montserrat Caballé tras la interrupción de su desahucio: los detalles

A finales del pasado mes de julio, EL ESPAÑOL publicaba en rigurosa exclusiva que la Justicia había ordenado el desahucio de la familia de Montserrat Caballé de su propia fundación por un impago que superaba los 40.000.000 de euros. Así, se fechó el 3 de octubre como día límite para proceder al desalojo.

Menos de una semana después, este mismo medio publicó que la magistrada Montserrat Hernando Vallejo había acordado la suspensión del procedimiento de desahucio por impago debido a su "situación de vulnerabilidad económica". En esta línea, se procedió a la paralización de la medida durante un plazo máximo de cuatro meses para que las Administraciones Públicas adoptasen las medidas oportunas.

La noticia, como no podía ser de otra forma, alcanzó tal magnitud en nuestro país que la propia fundación se vio obligada a emitir un comunicado que, entre otros aspectos, negaba una "fractura familiar" entre los miembros de la asociación.

Montserrat Caballé en una imagen de archivo. Gtres

Hacía hincapié la Fundación Montserrat Caballé en aquel escrito en su "firme compromiso con la cultura y la formación de jóvenes talentos". Así las cosas, la asociación que preserva la memoria de una de las cantantes líricas de ópera más importantes ha compartido su nuevo e ilusionante proyecto musical.

La fundación ha presentado este año 2025 sus Master classes, que serán impartidas por uno de los Patronos Honoríficos. Se trata nada más y nada menos que del cantante de ópera Jaime Aragall (86 años) y la pianista Anna Crexells.

El lugar escogido para las lecciones no es otro que el majestuoso Salón Atlants del Reial Cercle Arístic de Barcelona. La institución, que data del año 1881, se considera a día de hoy "la casa de los artistas catalanes" así como un punto de promoción e intercambio de cultura en la Ciudad Condal.

Las clases serán impartidas entre los días 6 y 10 de octubre, y será en la tarde del día 11 cuando el Reial Cercle Artístic de Barcelona se vista de gala para acoger el concierto final.

Un total de 10 personas como máximo tendrán la oportunidad de trabajar con Aragall en este prometedor proyecto. De todas las inscripciones recibidas, será un comité quien haga la selección de los cantantes que finalmente resulten aceptados. En cuanto al precio total de las Master classes, todo aquel que desee inscribirse tendrá que desembolsar un total de 400 euros.

Por el momento, según conoce EL ESPAÑOL, el cupo no ha sido llenado y existe aún la posibilidad de formar parte del proyecto. En la misma línea, aseveran a este portal que las últimas informaciones sobre la Fundación Montserrat Caballé no han afectado a las inscripciones del programa.

No es este el único proyecto con el que la familia preserva la memoria de la grandísima Montserrat Caballé. También ofrece la posibilidad de formar parte de un concurso internacional de canto. "Como Montserrat decía: es mi mayor deseo que este sea el punto de partida de vuestro futuro profesional", se lee en la página web de la fundación.

Montserrat Caballé y su hija, en una imagen de archivo. Foto de redes sociales. Instagram

Por el momento, no se conocen más detalles al respecto, aunque se asegura que pronto estará disponible la información.

Varios son los familiares de Caballé que figuran en la fundación a día de hoy. Montserrat Caballé Claus, sobrina de la malograda soprano, ocupa el más alto cargo desde su creación. Así, se ha convertido en la portavoz de la institución.

También se encuentra dentro de la asociación Bernabé Martínez Caballé, el hijo mayor de la artista. En su caso, ejerce de vocal. El mismo cargo ostenta su hermana pequeña, Montserrat, aunque ella sí ha seguido los pasos de sus padres en el mundo de la música.

Carlos Caballé Folch es el último nombre del listado de vocales de la Fundació Privada Montserrat Caballé. Se trata del hermano de la fallecida soprano, a quien la justicia apunta directamente. Y es que, según la documentación a la que pudo acceder este medio, habría dejado "de abonar la renta de varios meses, lo que supone una total deuda líquida, vencida y exigible por importe de 22.493,93 euros".

Auto de la jueza paralizando el desahucio. EL ESPAÑOL EL ESPAÑOL

Unos días después de conocerse la información, el hermano de la malograda soprano rompía su silencio ante la noticia del inminente desahucio de la fundación. "Todo se está arreglando, gracias a Dios", confesó Caballé Folch ante los micrófonos de Europa Press el día 29 de julio.

Por ahora, tal y como reveló EL ESPAÑOL, el proceso de desahucio se encuentra paralizado. Las Administraciones tienen un plazo máximo de cuatro meses -que comenzó en julio- para adoptar las medidas oportunas Una decisión que fue tomada tras considerar acreditada, a la vista del informe de los Servicios Sociales, su "situación de vulnerabilidad económica y social".