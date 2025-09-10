Nieves Álvarez se casa con Bill Saad tras cuatro años juntos: su significativo compromiso y sin anillo de pedida

Nieves Álvarez (51 años) y el empresario libanés Bill Saad (55) han dado el gran paso en su relación. Tras casi cuatro años juntos, han decidido comprometerse. Así, en los próximos meses, se convertirán en marido y mujer.

La boda está prevista para el 2026, tal y como ha anunciado la modelo madrileña en una entrevista con la revista ¡HOLA! De momento, es lo único que tienen planeado. "Aún no tenemos nada preparado", confiesa Nieves Álvarez.

Aunque la noticia se ha conocido este miércoles, 10 de septiembre, ya han pasado casi dos meses desde el día del compromiso. Bill Saad le pidió matrimonio a Nieves Álvarez el pasado 18 de julio, en el Líbano, coincidiendo con la boda del hijo del diseñador Elie Saab, gran amigo de la modelo.

"Hasta ahora no hemos querido contarlo... Queríamos tener un verano para los dos. Estoy enormemente feliz. Los dos los estamos", comenta Álvarez en su charla con la cabecera rosa. La petición le tomó por sorpresa, pues nunca antes habían hablado de matrimonio.

Bill Saad, incluso, improvisó el momento de la pedida. No lo tenía planificado y ni siquiera contaba con anillo de pedida. "Cómo merece la pena todo en la vida, cómo merece la pena esperar las cosas buenas. Con Bill todo merece la pena. Estoy que no me lo creo", ha dicho Nieves.

"Un familiar tuvo un problema de salud y yo hice una promesa a San Charbel. Dije que si este familiar se recuperaba, iría a visitarlo. (...) Así que como estábamos en el Líbano, le dije a Bill que quería ir a su capilla y fuimos juntos", relata Nieves.

Una vez en su interior, sigue narrando la modelo, "él se puso de rodillas y me dijo 'Do you want to be my wife?'. (¿Quieres ser mi esposa?), sin que yo me esperara nada".

Dice Nieves que, pese a todo lo detallista que es Bill, fue tan espontáneo todo que ni siquiera anillo hubo. "Se le ocurrió allí, en la capilla, le salió del alma y actuó espontáneamente. Así que no tenía ni anillo ni nada. (...) Por unos segundos, me quedé bloqueada".

"Por supuesto, le dije que sí, con toda la ilusión y el amor del mundo", apostilla Álvarez. Antes de que se hiciera público el compromiso, la dupla quería poner al corriente a la familia: "Quería contárselo primero a la familia, especialmente a nuestros hijos. (...) Ellos están felices".

Nieves informa, además, que también están felices sus padres y los amigos a los que se le ha comunicado la feliz noticia.

Historia de amor

Nieves y Bill se conocieron en septiembre de 2021, y apenas tres meses después iniciaron su relación. Desde entonces, han sido inseparables, compartiendo momentos públicos y privados con una complicidad que ha conquistado a sus círculos más cercanos.

Ambos venían de vidas consolidadas: Nieves, madre de tres hijos fruto de su matrimonio con el fotógrafo Marco Severini, y Bill, padre de dos hijos de una relación anterior.

A sus 51 años, Nieves vive este nuevo capítulo con serenidad. "Soy muy independiente y con la madurez que me han dado los años sé lo que quiero. No quiero tonterías en mi vida. El suyo es el amor con mayúsculas", declaró en una entrevista.