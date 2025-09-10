El dulce momento laboral de Inma Casal, la mujer de María del Monte: debut nacional en unos días judiciales convulsos

Inmaculada Casal, la mujer de María del Monte, en el festival de Vitoria, hace unos días. Gtres

María del Monte (63 años) y su mujer, Inmaculada Casal (61), sólo tienen un deseo ahora que se han cumplido dos años desde aquel terrible asalto que vivieron en la casa familiar de Gines: que el proceso judicial termine, que se haga justicia y que ellas puedan vivir en paz.

Si ya de entrada el hecho fue lo bastante traumático, hay que añadirle que, presuntamente, detrás del robo estaría Antonio Tejado (37), sobrino de la cantante, que fue detenido como presunto autor intelectual en febrero de 2024. Esto, claro está, hace más aciago el día a día.

Ahora, se ha conocido que la defensa de María del Monte e Inmaculada Casal, la letrada Emilia del Río, pide 28 años y medio de prisión para Antonio por el asalto a su vivienda, además de solicitar una indemnización de 242.361 euros, y 11.600 euros por secuelas físicas y psicológicas.

Inmaculada Casal y María del Monte en un acto público, hace unos meses. Gtres

Este movimiento legal ha colocado a Del Monte en una difícil situación mediática. De hecho, este pasado lunes, día 8, María ha sido captada por las cámaras de la agencia Europa Press y, con la educación que le caracteriza, ha lanzado una petición pública.

"Yo quiero que se acabe esto ya cuanto antes. (...) Yo no voy a decir nada. Ya lo dije en su día al salir del juzgado -cuando acudió a declarar tras la detención de su sobrino- y no he vuelto a pronunciarme y no voy a decir nada. Eso lo lleva quien le corresponde llevarlo", ha asegurado.

En medio de este delicadísimo trance, y de forma paralela, se puede decir que Inmaculada Casal vive un bonito momento profesional. Ella, toda una institución en la cadena Canal Sur, en Andalucía, una presentadora y periodista querida y respetada, estrena nuevo proyecto.

La periodista andaluza inicia una nueva etapa profesional como jurado en la segunda temporada de Bailando con las estrellas, el talent show de Telecinco que regresa este otoño con fuerza renovada. Su fichaje supone un giro en su trayectoria, ligada al periodismo informativo y cultural.

Inmaculada Casal y Pelayo Díaz, en Vitoria. Gtres

En los últimos días, Casal ha protagonizado una de las apariciones más comentadas del FesTVal de Vitoria, donde se presentó oficialmente como nueva jurado de Bailando con las estrellas.

La comunicadora, que ha sido corresponsal en la Casa Real y jefa de informativos, se ha mostrado emocionada ante este nuevo reto: "No sé bailar, pero doy al programa mi experiencia televisiva y chispa. Estoy muy contenta de esta nueva etapa".

Cuentan algunas crónicas televisivas que su incorporación al jurado -junto a Blanca Li (61), Julia Gómez Cora, Gorka Márquez y Pelayo Díaz- aporta una mirada distinta, más emocional y televisiva, alejada del perfil técnico del baile.

Sustituye a Antonia Dell’Atte (65) y promete ser una voz cercana y espontánea en el concurso.

La vida actual de Antonio

Volviendo a la delicada situación con Antonio Tejado, se explica a este medio que él sigue defendiendo lo mismo que el primer día: que es inocente.

Él insiste, con ese entorno reducido con el que se desahoga, que no tiene nada que ver con ese asalto a la casa de su tía. Y va a llegar hasta el final en esa línea. Desde que se hiciera público aquel asalto y su presunta implicación, la vida de Tejado ha dado un giro de 180 grados.

"Se ha dado cuenta de muchas cosas, de amistades que no eran tales y también de personas que han estado a la altura sin esperarlo", abunda la persona con la que se contacta. Trata Antonio de ponerle a su vida la máxima normalidad. Lo demostró el pasado mes de mayo.

Acudió, junto a su hermano Chema y su madre, a la Confirmación de su hijo en común con Rosario Mohedano (46). El destino quiso que coincidiera en el tiempo la noticia de su procesamiento y este importante evento familiar. Él ni lo dudó: no canceló y estuvo donde tenía que estar.

Acusaciones y banquillo

María del Monte en una fotografía de archivo. Gtres

Entre las acusaciones a las que se enfrenta Antonio Tejado se encuentran la de organización criminal, lesiones a las víctimas, detención ilegal y robo con violencia e intimidación.

El colaborador está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados en la Audiencia de Sevilla, pues, tal y como sostiene el magistrado del caso, Tejado es el "autor intelectual" de los hechos al facilitar la entrada de los atracadores al chalet de María del Monte.

El matrimonio, en una instantánea tomada en Sevilla, en abril. Gtres

El auto, revela, además, el sufrimiento de las personas que se encontraban en el interior de la vivienda en el momento del asalto. Entre ellos, cabe recordar, se encontraban María del Monte, quien, bajo coacción de los presentes, tuvo que abrir la caja fuerte del domicilio.

No estaba sola; permanecía junto a su pareja, Inmaculada, la hija de ésta y su marido, y la empleada del hogar. No es el sufrimiento de las víctimas lo único que recoge el auto que se ha conocido en la mañana de este día 23 de mayo.

De la misma forma, el juez señala que las personas que se encontraban dentro del domicilio fueron "maniatadas y golpeadas" mientras oían amenazas de muerte.

Uno de los aspectos en los que se hace hincapié, además, es el daño físico sufrido por parte de las víctimas. Inmaculada Casal, la pareja de María del Monte, sufrió hematomas en la muñeca derecha.

No en vano, el total de las cinco víctimas han sufrido de la misma forma lesiones morales como consecuencia de lo vivido en agosto de 2023. Más allá de este contencioso, es de justicia destacar que María del Monte e Inmaculada Casal siguen unidas y fuertes ante la adversidad.