Miguel Torres, entre lágrimas, revela que su madre tuvo cáncer cuando él era un niño: su emotivo testimonio

Miguel Torres en un fotomontaje junto a su madre y su hijo, Miki.

Si algo caracteriza a Miguel Torres (39 años), es su fuerte carácter familiar, así como su discreción a la hora de hablar de su vida privada. A lo largo de su relación sentimental con Paula Echevarría (48), el exfutbolista le ha declarado su amor en varias ocasiones.

También ha destacado Torres su felicidad como padre del pequeño Miki. No obstante, de sus progenitores, Miguel y Maite, apenas si hay declaraciones públicas. Hasta ahora. Este pasado lunes, día 4, durante su participación en MasterChef Celebrity, Miguel se ha roto de emoción.

Torres ha protagonizado uno de los momentos más emotivos del programa al recordar el cáncer de mama que padeció -y superó- su madre. Tras ganar la prueba de exteriores, Torres ha roto su habitual reserva y ha compartido cómo vivió la dolencia de su madre cuando él tenía "10 u 11 años".

Al anunciar que donaba los 4.000 euros del premio a la Fundación Clínica Menorca para apoyar la investigación contra el cáncer de mama, Miguel no ha podido contener las lágrimas.

"Cuando tenía 10, 11 años, mi madre tuvo cáncer de mama. Hoy, está libre ya de la enfermedad", ha confesado, visiblemente emocionado.

Sus palabras han conmovido a sus compañeros, especialmente a Rosa Benito (69), quien también se ha mostrado afectada por el testimonio.

"Es una enfermedad muy dura para las mujeres y para las familias, así que esto para mí es el premio al trabajo que hoy hemos realizado", ha añadido el también colaborador, entre aplausos.

Miguel, muy emocionado.

Miguel Torres rara vez habla de su vida privada, pero quienes lo conocen saben que mantiene una relación muy cercana con su madre. En sus redes sociales, ha compartido en contadas ocasiones imágenes junto a ella, como en el Día de la Madre, donde escribió:

"Gracias por cuidarnos tanto y darle sentido a nuestra vida", acompañando una foto de Maite abrazando al pequeño Miki.

Familia discreta

Desde que se conoció públicamente la relación entre Miguel Torres y Paula Echevarría, la atención mediática sobre el entorno del exfutbolista se intensificó.

Sin embargo, su madre, Maite Gómez, ha optado por mantenerse al margen del foco, reafirmando su carácter reservado y su preferencia por una vida alejada de la exposición pública.

Maite, que en su momento compartía imágenes y momentos familiares en redes sociales, decidió cerrar su perfil de Instagram tras la notoriedad que adquirió su hijo por su relación sentimental.