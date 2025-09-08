Fernando Martínez de Irujo desvela que tiene cáncer: "Ha sido una época mala. Ahora me queda la radioterapia"

Fernando Martínez de Irujo (66 años), el cuarto hijo de la recordada Cayetana de Alba y de Luis Martínez de Irujo, atraviesa un momento delicado a nivel de salud. Fernando padece cáncer, así lo ha anunciado él mismo en las últimas horas.

Están siendo, como es natural, unos meses complicados para el hermano de Cayetano Martínez de Irujo (62), pero el aristócrata se mantiene esperanzado y optimista. También el personal médico le ha garantizado que todo marcha bien.

"He pasado el verano entre Marbella y Sotogrande. Llegué a Madrid hace unos días. Me hicieron la analítica y el resultado ha sido muy bueno. Estoy prácticamente recuperado y ahora me queda la radioterapia", ha revelado en Vanitatis.

Fernando Martínez de Irujo en una fotografía de archivo. Gtres

"Ha sido una época mala, pero afortunadamente y gracias a Dios todo va bien", ha agregado Fernando, para apostillar: "Todo marcha muy bien. Estoy muy agradecido a los doctores y personal que me han tratado".

Fiel a su discreción habitual, el también hermano de Eugenia Martínez de Irujo (56) ha evitado ahondar en los detalles de su enfermedad y, de hecho, no ha querido revelar qué tipo de cáncer padece. Se encuentra arropado por su familia y amigos y, sobre todo, con un gran ánimo.

Hace unos días, el Marqués de San Vicente del Barco y Grande de España asistió, en el Palacio de Liria, al desfile del quinto aniversario de IQ Collection, la firma de moda que regenta Inés Domecq (42).

Allí, cuentan algunos asistentes, Fernando se mostró animoso, si bien se le apreciaba más delgado. La próxima cita familiar a la que acudirá será el próximo 4 de octubre, cuando sea testigo del enlace entre Cayetano Martínez de Irujo y su razón de amor, Bárbara Mirjan (29).

Fernando, huelga decir, es el único que conserva una buena relación con todos sus hermanos.

Fernando Martínez de Irujo, en una imagen de archivo. Gtres

Siempre ha sido tan discreto como familiar, y en momentos de graves crisis familiares -con disputas entre los hermanos- él ha hecho de pegamento y ha procurado que siempre haya unión, tendiendo puentes y buscando el diálogo.

Tanto es así que él, junto con Tana Rivera (25), es el responsable de que Cayetano y Eugenia volvieran a hablarse.

Nunca ha tomado partido públicamente ni alimentó polémicas. Cuando se le ha preguntado por los conflictos entre Cayetano y Eugenia, Fernando responde, siempre con serenidad: "Ambos tienen un carácter fuerte".

Su presencia en bodas, bautizos y cumpleaños familiares ha sido constante, siempre con una sonrisa y sin gestos torcidos. En los palacios de Dueñas o Liria, Fernando ha sido ese rostro amable que saluda a los periodistas sin perder la compostura, incluso en momentos delicados

A diferencia de otros miembros de la Casa de Alba, Fernando ha optado por una vida fuera del foco mediático. Vive en el palacio de Liria, por deseo expreso de su madre, y ha mantenido esa residencia gracias al respaldo de su hermano Carlos Fitz-James Stuart, actual duque de Alba.

Su vida familiar es tan discreta como su carácter. No ha protagonizado escándalos ni ha sido objeto de especulaciones sentimentales. Se sabe que ha pasado temporadas entre Marbella y Sotogrande.