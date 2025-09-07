Antonia Dell'Atte, rota en el funeral de Giorgio Armani: "Le encantaba mi ironía, he perdido a un padre que me protegió"

La emoción y los recuerdos han marcado la despedida de Giorgio Armani en Milán, donde más de 6.000 personas del mundo de la moda, la cultura y la política han rendido homenaje al diseñador italiano.

Entre ellas se encontraba la modelo Antonia Dell’Atte (65 años). Este domingo, 7 de septiembre, la que fuera musa y rostro icónico del modista se ha dejado ver en el Teatro Armani de la ciudad, donde se ha instalado este fin de semana la capilla ardiente.

Allí ha protagonizado uno de los testimonios más conmovedores de la jornada. Visiblemente afectada, ha recordado al diario italiano Corriere della Sera que el genio de la alta costura fue su mentor: “Armani me dio tanto; me descubrió, y siento que he perdido a un padre, un padre que siempre me protegió".

Giorgio Armani, con Antonia Dell'Atte, en una imagen de 2003. GTRES

"Es inmortal como todos los dioses"

"Para mí, es inmortal como todos los dioses; aprendí mucho de él", ha destacado la ex de Alessandro Lequio (65) a su llegada al teatro.

Antonia Dell'Atte fue musa de Armani y desfiló para él en numerosas ocasiones. Él la descubrió profesionalmente cuando tenía 24 años y la convirtió en protagonista de varias de sus campañas en las décadas de los ochenta y los noventa.

La de Brindisi ha recordado que el diseñador valoraba, por encima de todo, su autenticidad: “Le encantaba mi ironía, nunca hipócrita".

Armani y Dell'Atte fueron grandes amigos durante décadas. GTRES

Armani le dedicó una exposición

"(Yo) encarnaba la imagen de una mujer de carrera, no una muñeca Barbie, que sabe lo que quiere, humilde e irónica, una invitación a no tomarse demasiado en serio”, añadía.

Uno de sus recuerdos más preciados, ha confesado, se remonta a hace apenas dos años, cuando Armani le dedicó una exposición de sus archivos personales.

“Me dijo: ‘Antonia, mira lo que te hice’. Yo le respondí: ‘Pero si no soy nadie’. Y él dijo: ‘Entonces la próxima vez no te haré nada’”, relató al citado medio.

Las palabras de Dell’Atte se suman a la ola de mensajes de admiración y respeto hacia el "rey Giorgio", cuya figura marcó un antes y un después en la moda mundial. Y que marcó la carrera profesional de la italiana en las pasarelas internacionales.

"Un padre" y "un amigo"

El diseñador encontró en Dell'Atte a una mujer con personalidad, con una belleza diferente, que le resultó adecuada para encarnar la nueva imagen sofisticada y moderna de la mujer que quería proyectar su marca.

La relación entre ambos fue mucho más allá de lo profesional. Dell'Atte ha reconocido públicamente que Armani fue como "un padre, mentor y amigo", y que la apoyó en los momentos personales más difíciles, incluso cuando atravesó una separación y situaciones familiares adversas.

"Las últimas palabras que conservo se encuentran en una carta que me escribiste para festejar los 50 años de tu trayectoria del recorrido importante que hemos hecho juntos. Te llevaré siempre en mi mente y en mi corazón. Descansa en paz", escribió la exmodelo en sus redes sociales tras conocer la noticia de su fallecimiento en sus redes sociales.