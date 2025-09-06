Alberto Herrera y Blanca Llandres anuncian que esperan su primer hijo 42 días antes de su boda: "El mayor regalo"

Alberto Herrera y Blanca Llandres han anunciado en las redes sociales que esperan su primer hijo en común. Instagram

En plena cuenta atrás para celebrar su boda, Alberto Herrera (32 años) y Blanca Llandres Parejo (29) han anunciado que esperan su primer hijo en común.

La noticia es toda una sorpresa: se produce apenas un mes y medio antes de que se den el 'sí, quiero' en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, tal y como adelantó EL ESPAÑOL.

A través de un post en sus redes sociales, el hijo de Carlos Herrera (68) y Mariló Montero (60) y su pareja han compartido la feliz noticia del embarazo con el siguiente mensaje: "El mayor regalo que nos ha hecho la vida".

"El mayor regalo que nos ha hecho la vida", escriben Alberto Herrera y Blanca Llandres al anunciar que esperan su primer hijo en común. Instagram

Blanca muestra su embarazo

Visiblemente felices, el futuro matrimonio ha publicado imágenes de la ecografía del bebé, así como fotografías en las que Blanca muestra su incipiente barriga de embarazada.

Así, la felicidad viene por partida doble. En unos meses se convertirán en padres. Y el próximo 18 de octubre se convertirán en marido y mujer en la iglesia de Santo Domingo, un templo con un retablo barroco del siglo XVIII situado en el mismo pueblo donde la familia Herrera tiene una casa de verano. En ella, previsiblemente, tendrá lugar el banquete nupcial.

Las reacciones a tan dichoso anuncio no se han hecho esperar y, en cuestión de segundos, los amigos de la pareja los han felicitado ahora que es 'oficial' que se van a convertir en padres.

Blanca Llandres muestra su barriga de embarazada en las redes sociales. Instagram

Los mensajes de felicitación

El diseñador y empresario Tomás Laso-Argos (40), así como Gonzalo Montoya (33), expareja de Susana Molina (35), han sido de los primeros en compartir su felicidad y enviarles mensajes de enhorabuena.

Lo cierto es que el embarazo de Blanca ha sido, hasta ahora, el secreto mejor guardado de la pareja. Ambos han mantenido en silencio el estado de gestación de la joven, que trabaja en el sector de los recursos humanos en una firma energética.

Pero, a la vista está, su condición empieza a ser notable, por lo que han decidido que lo mejor es compartir públicamente la feliz llegada de su primer vástago en común.

Blanca Llandres ha anunciado que está embarazada en sus redes sociales. Instagram

Blanca, feliz junto a su madre

En una de las instantáneas que ha compartido Blanca, esta aparece sonriente junto a su madre, Blanca Parejo, quien le tiende el brazo cariñosamente.

Y es que Blanca está muy unida a su progenitora, que es directora de la Fundación Alalá, una entidad volcada en la integración social de niños y jóvenes en riesgo de exclusión en Sevilla y Jerez a través del arte, la cultura y el deporte. Tiempo atrás formó parte del dúo musical Las Seventies.

La noticia de que van a aumentar la familia, sin duda alguna, llenará de júbilo a las dos familias de los futuros novios. Y de manera especial a los futuros abuelos.

El padre de Blanca, Carlos Llandres es biólogo y divulgador científico. Trabajó con Félix Rodríguez de la Fuente en el emblemático programa de televisión El hombre y la Tierra. A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado como director y realizador de documentales de fauna y ha colaborado en diversos proyectos científicos y televisivos desde los años 70.

Alberto Herrera y Blanca Llandres han anunciado en las redes sociales que esperan su primer hijo en común. Instagram

Boda y bebé a la vista

Los abuelos paternos, por su parte, son Carlos Herrera y Mariló Montero. Cuando nazca el bebé, ambas figuras de los medios de comunicación se convertirán en abuelos primerizos.

En lo que respecta a los futuros tíos de la criatura, estos son: África y Carlos, hermanos de Blanca, y Rocío Crusset (31), hermana de Alberto.

Alberto Herrera y su futura esposa viven horas de una dicha que ahora se multiplica por dos: en tan solo 42 días celebrarán su boda; y, en cuestión de meses, se estrenarán como padres. Qué más se puede pedir.