Jorge Javier Vázquez se hace un 'full face' y se vuelve viral: una experta analiza sus retoques estéticos y cuánto le ha costado

"Lo que se ha hecho ha sido un rejuvenecimiento facial sin cirugía junto con una blefaroplastia", empieza diciendo. "Por eso el tema de llevar las gafas, porque después de hacer la blefaroplastia puedes tener algún hematoma".

La experta detalla que este tipo de intervención "es una cirugía que se hace ambulatoria en quirófano. El mismo día te vas a casa. Eso sí, lo normal es que te queda una inflamación los siguientes días".

"Luego se recomienda que no te dé el sol directamente, por lo menos en uno o dos meses para que la cicatriz que te quede, que es casi invisible, desaparezca por completo. Ese es el motivo por el que debe llevar las gafas durante un tiempo", indica.

Jorge Javier Vázquez ha lucido un rostro muy rejuvenecido en el estreno de 'Supervivientes All Stars'. Mediaset

"Masculinización facial"

"Por otro lado", añade Sopeña, "se ha hecho una masculinización con rejuvenecimiento que implica una marcación mandibular. Si te fijas, tiene la mandíbula la tiene como mucho más cuadrada, más masculina. Eso se hace mediante la infiltración de ácido hialurónico e hidroxiapatita cálcica".

Sopeña estima que Jorge Javier Vázquez se habría infiltrado "como mínimo dos viales de cada". Incluso calcula el coste de dicho tratamiento: "El ácido hialurónico vale 250 o 300 euros, más o menos el vial; la hidroxiapatita cálcica, unos 400 euros el vial".

Pero aún hay más. Según la experta, el presentador "se ha puesto también los neuromoduladores, que se llama la toxina botulínica de toda la vida, que cuesta unos 300 euros".

También lleva "infiltración de colágeno restitutivo". Algo que "se hace con inductores de colágeno", subraya Sopeña. "Los inductores de colágeno cuestan unos 350 euros", precisa.

Jorge Javier Vázquez, en dos imágenes recientes: en junio de 2025 (izquierda) y en agosto de 2025 (derecha). Montaje de EL ESPAÑOL.

En resumen, el porqué de tan llamativo cambio es que Jorge Javier Vázquez ha recurrido a un servicio integral. Un tratamiento completo que en el ámbito de la medicina estética recibe el nombre de Full Face o Total Face, ya que persigue una armonización facial completa.

"Se ha hecho un rejuvenecimiento facial con marcación mandibular que también se llama masculinización facial. Por eso le vemos una cara más mandíbula, más cuadrada, más efecto masculino, junto con infiltración de rellenos para conseguir un efecto lifting".

"Lleva bótox en la frente, el entrecejo y en las patas de gallo, que hace tiempo que se lo ha hecho", subraya la experta, "y blefaroplastia completa superior e inferior".

Cabe recordar que la blefaroplastia cuesta unos 3.500 euros. "Es quirófano, pero es un quirófano ambulatorio, vas por la mañana y por la noche te vas a tu casa", recuerda Sopeña.