Jorge Javier Vázquez se hace un 'full face' y se vuelve viral: una experta analiza sus retoques estéticos y cuánto le ha costado
Este jueves, día 4, el comunicador ha regresado a la tele con nuevo rostro. EL ESPAÑOL confirma que se ha sometido a un rejuvenecimiento completo.
El verdadero reto de un retoque estético, -dicen los expertos-, es que mejore el aspecto de la piel de una manera natural. Y sin que se note apenas que se ha recurrido a una 'ayuda extra' de un profesional de la belleza. Pero no siempre se consigue.
Es exactamente lo que le ha sucedido a Jorge Javier Vázquez (55 años). Este jueves, 4 de septiembre, en el arranque de Supervivientes: All Stars, el presentador ha reaparecido en televisión luciendo un rostro visiblemente más rejuvenecido.
Con el pelo teñido de rubio, gafas de sol tipo aviador ligeramente ahumadas y un traje de chaqueta blanco con ribetes negros, el conductor estrella de Mediaset parecía otro. Su piel se veía más tersa que de costumbre. Sus cejas, más elevadas de lo habitual.
Y sus labios, más carnosos también. Una clara señal de que se ha sometido a algún arreglo relacionado con la medicina estética.
Como suele suceder en estos casos, las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar. Ha resultado imposible pasar por alto el cambio físico de Jorge Javier. "¿Y esa nueva cara?", "¿Qué se ha hecho?".
Son solo algunas de las preguntas que han circulado en plataformas como Instagram o X. En cuestión de horas, el recién estrenado look dérmico de Jorge Javier se ha convertido en viral.
EL ESPAÑOL ha contactado con Lola Sopeña, directora de los Centros Médico estéticos Clínicas Lola Sopeña. Esta profesional explica qué hay detrás de la transformación de su cara.
"Lo que se ha hecho ha sido un rejuvenecimiento facial sin cirugía junto con una blefaroplastia", empieza diciendo. "Por eso el tema de llevar las gafas, porque después de hacer la blefaroplastia puedes tener algún hematoma".
La experta detalla que este tipo de intervención "es una cirugía que se hace ambulatoria en quirófano. El mismo día te vas a casa. Eso sí, lo normal es que te queda una inflamación los siguientes días".
"Luego se recomienda que no te dé el sol directamente, por lo menos en uno o dos meses para que la cicatriz que te quede, que es casi invisible, desaparezca por completo. Ese es el motivo por el que debe llevar las gafas durante un tiempo", indica.
"Masculinización facial"
"Por otro lado", añade Sopeña, "se ha hecho una masculinización con rejuvenecimiento que implica una marcación mandibular. Si te fijas, tiene la mandíbula la tiene como mucho más cuadrada, más masculina. Eso se hace mediante la infiltración de ácido hialurónico e hidroxiapatita cálcica".
Sopeña estima que Jorge Javier Vázquez se habría infiltrado "como mínimo dos viales de cada". Incluso calcula el coste de dicho tratamiento: "El ácido hialurónico vale 250 o 300 euros, más o menos el vial; la hidroxiapatita cálcica, unos 400 euros el vial".
Pero aún hay más. Según la experta, el presentador "se ha puesto también los neuromoduladores, que se llama la toxina botulínica de toda la vida, que cuesta unos 300 euros".
También lleva "infiltración de colágeno restitutivo". Algo que "se hace con inductores de colágeno", subraya Sopeña. "Los inductores de colágeno cuestan unos 350 euros", precisa.
En resumen, el porqué de tan llamativo cambio es que Jorge Javier Vázquez ha recurrido a un servicio integral. Un tratamiento completo que en el ámbito de la medicina estética recibe el nombre de Full Face o Total Face, ya que persigue una armonización facial completa.
"Se ha hecho un rejuvenecimiento facial con marcación mandibular que también se llama masculinización facial. Por eso le vemos una cara más mandíbula, más cuadrada, más efecto masculino, junto con infiltración de rellenos para conseguir un efecto lifting".
"Lleva bótox en la frente, el entrecejo y en las patas de gallo, que hace tiempo que se lo ha hecho", subraya la experta, "y blefaroplastia completa superior e inferior".
Cabe recordar que la blefaroplastia cuesta unos 3.500 euros. "Es quirófano, pero es un quirófano ambulatorio, vas por la mañana y por la noche te vas a tu casa", recuerda Sopeña.