Los 40 años de Manu Sánchez: la mejora de su cáncer, un ilusionante proyecto y el continuo apoyo de su familia

La vida de Manu Sánchez (40 años) cambió para siempre en abril de 2023 tras ser diagnosticado de un cáncer germinal testicular. Dos meses más tarde, anunció el fin de su tratamiento de quimioterapia y, desde entonces, se ha sometido a diferentes pruebas y revisiones médicas.

Una ardua realidad la que afrontó tiempo atrás el andaluz y que le llevó a alejarse por un tiempo de los escenarios. Poco más de un año después de recibir su diagnóstico, en junio de 2024, pudo regresar a las tablas. Una estupenda noticia que compartió en su perfil de Instagram.

"He vuelto a la vida", escribió Manu Sánchez en un post. Unas palabras que este viernes, 5 de septiembre, cobran especial importancia. El respetado humorista cumple 40 años y sopla una vela más en la tarta en un momento de renacer personal y profesional.

Alcanza Manu la cuarta década de vida aún pendiente de su estado de salud. Él mismo ha confesado recientemente en sus redes sociales que continúa en pleno proceso de recuperación. "No quedan restos de tumor en mi cuerpo, únicamente tengo que acudir a revisiones por algunos teratomas en el abdomen", comunicó Sánchez en un vídeo el pasado mes de abril.

No fue la actualización de su cáncer lo único llamativo de aquel clip publicado cuatro meses atrás. El humorista andaluz aprovechó el vídeo para desmentir que tenía programada una nueva operación en los próximos meses. "De momento no se prevé ninguna intervención", relató Manu en Instagram para sus 200.000 seguidores.

Sus redes sociales se han convertido en una especie de diario personal en el que Sánchez actualiza su estado de salud. Unas plataformas que también han permitido conocer quiénes han sido su principal sostén en este delicado trance.

Manu ha encontrado refugio en este proceso especialmente en su pareja, Lorena Sánchez, a quien pidió matrimonio tiempo atrás en El show de Bertín. También así en sus dos vástagos, Manuel y Leonor. El humorista, así, ha presumido este tiempo de su familia en varias ocasiones.

"Ella es mi dueña, mi mayor fortaleza, mi presente y mi futuro. Ella es nuestra historia, mi cura, mi terapia y mi todo... es mi mejor motivo", apuntó en un post de Instagram el pasado julio. Un escrito que culminó con guiño a su pareja: "Leonor, por Lorena Sánchez y yo".

Se define Manu Sánchez en su perfil de Instagram como "optimista y papá". También así como "director, productor, teatrero y escritor". Y es que no es el ámbito personal el único que sonríe al humorista tras una etapa convulsa. También lo hace el terreno profesional.

El presentador andaluz continúa inmerso en Entregamos, un espectáculo que se enmarca en su última gira teatral y que presenta al público al Manu Sánchez "más auténtico, genuino y cercano". Según describe la página web de la obra, se trata de un show "ácido con grandes dosis de humor para abordar las ironías de la vida".

Todo aquel que lo desee tendrá la oportunidad de asistir al espectáculo del andaluz en más de una decena de fechas. Manu, cabe recalcar, se subirá a los escenarios de ciudades como Málaga, Sevilla o Almonte desde el próximo día 12 de septiembre.

Además de su obra teatral, Entregamos, el presentador sonríe con Giraldilla. La Veleta de Sevilla, un proyecto de la mano de Julio Muñoz 'El Rancio'. Una obra que suma ya más de 30.000 espectadores y que ha colgado el cartel de sold out en varias ocasiones.

La vida sonríe al respetado y admirado humorista a día de hoy. En esta línea, el pasado 14 de agosto Manu Sánchez compartió que estaba a punto de cumplir uno de sus más grandes sueños. "Voy a ser el pregonero del Carnaval de Cádiz, todavía no lo creo", escribió el andaluz en un texto de su Instagram.

Sánchez tomará el testigo del cantante y chirigotero roteño Antonio Molina. El pregonero de 2025 destaca sobre el nombramiento de su sucesor que "no creo que nadie tenga dudas de que Manu Sánchez es Cádiz puro, aunque sea de Dos Hermanas".