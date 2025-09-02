Bertín Osborne responde a las críticas tras su polémica portada junto a su hijo pequeño, David: las palabras del cantante

Bertín Osborne (70 años) ha vuelto a convertirse en titular de todos los medios de comunicación. El cantante ha sido uno de los grandes protagonistas de la noche de este lunes, 1 de septiembre, y no solo porque su reaparición en televisión era uno de los momentos más esperados de la temporada, sino porque se trataba de la primera vez que salía después de mostrar en la portada de una revista a su hijo pequeño, David.

El cantante de rancheras ha visitado el plató de Pablo Motos (60) para inaugurar el curso televisivo de El Hormiguero, y ha sido una visita muy comentada, ya que Osborne ha acudido dispuesto a enfrentar las críticas tras protagonizar una portada el pasado miércoles, 27 de agosto.

La polémica se desató después de que Bertín posara en la portada de la revista ¡HOLA! junto a su hijo pequeño, fruto de su relación con Gabriela Guillén (33). Una imagen muy esperada por algunos, pero que no tardó en despertar controversia. Motos no ha dudado en poner el tema sobre la mesa. ¿Qué opinaba el presentador de Mi casa es la tuya de todo lo que se ha dicho? La respuesta no se hizo esperar.

El conductor del programa le preguntaba qué tal el verano y hacía mención a una "movida" que había tenido, a lo que Osborne no ha tardado en responder. "La movida la hacen ellos, yo tengo un niño, que es una monada, la gente decía que lo tenía escondido, ahora lo he sacado y también dicen. A mí me la sopla", ha zanjado Bertín, visiblemente molesto por el ruido mediático que ha acompañado a esta portada.

Lo cierto es que este tema no es nuevo. El propio Osborne reconoció hace unos meses que no tenía intención de ejercer de padre en esta etapa de su vida, unas declaraciones que generaron un intenso debate y que todavía siguen persiguiéndole, ya que fueron fruto de un impulso del cantante. En El Hormiguero, el cantante no ha escondido su incomodidad cuando Motos le ha recordado aquel episodio: "Cuando me enciendo se me nota y se me va un poco, por lo que pretendo que no me pase", ha admitido.

Eso sí, cuando el presentador le ha preguntado por la madre del pequeño y su relación con ella, ha dejado claro que él se lleva bien con todo el mundo, alejándose de la polémica y de la posibilidad de hablar de Gabriela Guillén en un programa de máxima audiencia.

Bertín Osborne en 'El Hormiguero'. Gtres

Más allá de la polémica, Bertín también ha hablado de cómo afronta su día a día. El cantante ha pasado gran parte de su verano en su finca de Sevilla y ha confesado que es el único lugar donde desconecta de la vida mediática. "Tengo restringidas las llamadas. Yo soy de campo y estar todo el día pegado a un dispositivo va contra mis principios. No llevo el móvil conmigo, el que quiera algo que me escriba y yo ya decidiré si contesto o no. Contesto en torno a un 50% de las llamadas y mensajes", ha explicado con naturalidad.

Con estas palabras, Bertín Osborne deja claro que no se siente mal por la opinión pública y que hay veces que prefiere desconectar de la vida mediática y mantenerse al margen. La portada de ¡HOLA! ha marcado un antes y un después en la exposición mediática de su hijo, y él lo defiende sin filtros. Además, como siempre, lo ha hecho con ironía y de forma directa, marcando los tiempos y dejando claro que él y solo él es el dueño de su propia vida.

En un arranque de temporada cargado de titulares, Bertín se convierte una vez más en el foco de atención. Y lo hace fiel a su estilo: sin filtros, sin miedo y dejando claro que el que decide en su vida es él, sin importarle la opinión pública.