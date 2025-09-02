Terelu Campos pospone la celebración de su 60º cumpleaños: el motivo y cuándo y dónde será la gran fiesta

Este pasado 31 de agosto fue un día especialísimo y cargado de emociones para Terelu Campos (60 años). No sólo porque alcanzaba las seis décadas de vida -en uno de sus mejores momentos personales y profesionales-, también por la sorpresa que recibió en su puesto de trabajo.

La hija de la recordada María Teresa Campos estaba al frente de su sección de Mediaset, Aires de Fiesta, cuando abrió un enorme paquete de regalo que se había plantado en mitad del plató. De él salió Alejandra Rubio (25), su única hija. La cara de Terelu lo decía todo.

Ahí se mezclaban emoción y orgullo de madre. Alejandra entrevistó a su progenitora. Fue, qué duda cabe, una jornada que quedará para siempre en el recuerdo de la hija mayor de la Campos. Tras su trabajo en Mediaset España, Terelu reunió a un grupo de amigos en su casa, en Madrid.

Terelu Campos en una imagen de sus redes sociales.

Se trató, de acuerdo a los datos que maneja EL ESPAÑOL, de una "pequeña cena", con amigos. Algo improvisado e íntimo: nada a lo grande. ¿Significa esto que Terelu no quiere festejar sus 60 años emulando a otros cumpleaños en los que congregaba a su gente en una gran fiesta?

Nada que ver: claro que habrá un festejo a la altura de los años que cumple Terelu. Ella misma explicó en su entrevista con este periódico que cumplir años el 31 de agosto no es fácil de cara a organizar grandes fiestas, pues gran parte de su entorno aún anda fuera, ultimando el verano.

"Nunca lo he celebrado el día 31", apostilló la primogénita de la Campos. Esta cena en casa con amigos tan sólo fue la antesala de lo que vendrá. Terelu ya tiene organizado un fiestón y lo hará en un sitio muy especial para ella: el restaurante Jimmy's.

Será el próximo 17 de septiembre cuando la presentadora reúna a su entorno más íntimo: a sus familiares y amigos en una cita única. Habrá, eso sí, una ausencia marcada y sonada: la de su buen amigo el periodista Kike Calleja, que ya ha puesto rumbo a Supervivientes All Stars.

Terelu Campos en una fotografía promocional de su obra de teatro, 'Santa Lola'. Gtres

En pleno corazón del barrio de Salamanca, se ubica Jimmy’s Restaurant, en la emblemática intersección de María de Molina y Príncipe de Vergara. El local, huelga decir, se ha convertido en el epicentro de las noches más elegantes de Madrid.

Cuentan a este medio que Terelu es una asidua de este restaurante y la relación con sus dueños es muy cercana. Sea como fuere, Terelu está afrontando un período plácido y lleno de serenidad. La hija de María Teresa Campos ha aprendido a vivir con templanza, a disfrutar del trabajo sin ansiedad y a aceptar la vida tal y como viene.

Ha vivido un verano especialísimo y atípico. Así lo definió en su última entrevista con este periódico: "Probablemente el año más atípico que he tenido en mucho tiempo". Y no le falta razón.

En estos últimos meses ha presentado televisión, ha vuelto al teatro con la obra Santa Lola, ha participado en Supervivientes y ha retomado su faceta como colaboradora en ¡De Viernes!, donde comparte plató con su hermana Carmen Borrego (58).

Todo ello, sin perder el vínculo con el público ni la pasión por comunicar. Su paso por Aires de Fiesta ha sido especialmente simbólico: un homenaje al espíritu de ¡Qué tiempo tan feliz!, el programa que marcó una etapa dorada junto a su madre.

Aunque los datos de audiencia no han acompañado como se esperaba, Terelu se ha mostrado agradecida por la oportunidad y por el cariño recibido. "Yo siempre intento remar a favor de obra, siempre, en lo que haga. Siempre intento favorecer en todo lo que yo pueda", ha asegurado.

Sin ganas de amor

En lo personal, Terelu se muestra más libre que nunca. "El amor de pareja no lo busco. No me hace infeliz no tener a alguien al lado", ha confesado a EL ESPAÑOL, con total naturalidad. La presentadora ha aprendido a disfrutar de su independencia, a valorar la compañía sin necesidad de vínculos románticos.

También, a priorizar su bienestar emocional. La relación con su hija, Alejandra Rubio (25), sigue siendo uno de sus pilares.

En el día de su cumpleaños, Alejandra le dedicó una emotiva felicitación en redes sociales, con una imagen en la que Terelu la besa en la mejilla. "Eres una luchadora increíble, lo mereces todo", escribió la joven.