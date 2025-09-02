Rocío Martín Berrocal, en su gran año: nueva faceta como 'influencer' de belleza y reclamo de proyectos en televisión

Rocío Martín Berrocal, en el estreno de la serie 'Las Berrocal' el pasado mes de mayo. Gtres

"Seguramente esté viviendo mi mejor verano", escribía Vicky Martín Berrocal (52 años) en un story de Instagram el pasado mes de julio. Una frase significativa que la diseñadora compartía con su más de millón de seguidores, dando así muestra del buenísimo trance que atraviesa.

A pesar de que su nombre lleva resonando en los medios de crónica social desde hace un par de décadas, lo cierto es que el público tuvo la oportunidad de conocer a Vicky más íntimamente el pasado mes de mayo. Entonces, Movistar Plus+ sacó a la luz Las Berrocal, un docureality en el que la familia abordaba sus vivencias más íntimas.

Mostró la exmujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' (57) una parcela de su vida privada. Un ámbito que no se entendería sin su hija, Alba Díaz (25), su madre, Victoria Martín Serrano (78) y su hermana pequeña, Rocío (43). Es precisamente esta última quien se ha copado el foco sobremanera en estos últimos meses.

Alba Díaz, Vicky Martín Berrocal, Victoria Martín Serrano y Rocío Martín Berrocal en el 50 cumpleaños de Vicky,

Cerca de 100.000 seguidores respaldan el contenido que publica Rocío Martín Berrrocal en Instagram. Así, podría decirse que ya nada queda de aquella discreta mujer que vivía a la sombra de su hermana mayor.

Desde que la serie Las Berrocal viera la luz cuatro meses atrás, la hija menor de Victoria Martín Serrano ha consolidado su nombre y se ha hecho con un respetado hueco en la industria de las redes sociales. Especialmente reseñable es su faceta como influencer de moda y belleza. Un aspecto al que su hermana, Vicky, ya tiene acostumbrado al público.

Buena parte de los posts que Rocío comparte en su feed de Instagram están relacionados con el sector del beauty. De hecho, en varias de sus últimas publicaciones, la benjamina de las hermanas Berrocal comparte algunos de los productos que suele utilizar cuando se maquilla. Una serie de consejos que calan profundamente en sus miles de seguidoras.

Un simple vistazo al perfil social de Rocío Martín Berrocal sirve para comprobar que la influencer se ha consolidado como un referente también en el mundo de la moda para muchas. Así lo demuestra la apabullante cantidad de mensajes que la joven recibe a diario en sus publicaciones.

Esta especie de faceta de influencer no es extraña para Berrocal. Antes de dar este salto mediático, Rocío ya había recorrido un camino marcado por la creatividad y la iniciativa. Anteriormente, cabe recalcar, trabajó como estilista y diseñó colecciones de moda. Una suerte de facetas en las que premió la discreción con respecto a su vida privada.

Podría decirse que atraviesa la tía de Alba Díaz Martín uno de sus mejores años a nivel personal y profesional. Prueba de ello fue la fastuosa celebración que vivió el pasado 21 de agosto con motivo de su 43 cumpleaños. Una fiesta de la que Rocío compartió detalles a través de sus redes sociales.

La celebración estuvo fuertemente marcada por el cuadro que el pintor Domingo Zapata (50) obsequió a Rocío. Así, según ella misma desveló, cumplía finalmente un sueño. "Siempre he soñado con tener un cuadro de Domingo Zapata", verbalizó en sus redes sociales.

El efecto Rocío Martín Berrocal ha traspasado las plataformas online. No son las redes sociales el único lugar que ha sido testigo de la continua consolidación mediática de la hermana pequeña de Vicky.

Las hermanas Berrocal junto a Jedet, en una fotografía de redes sociales. Instagram

La influencer fue fichada para participar en Hasta el fin del mundo, el nuevo reality de aventuras de RTVE inspirado en el formato internacional Race Across The World. Allí, iba a formar pareja con la cantante y actriz Jedet (33), una de las concursantes más mediáticas del elenco e íntima amiga. Sin embargo, cuando ya estaba todo preparado para el inicio de las grabaciones, la participación de Rocío se canceló en el último momento.

Si bien no ha llegado Rocío Martín Berrocal a explicar los motivos de su inesperada baja, lo cierto es que el hecho de que su nombre resonara hasta el último momento fue una prueba más del sello que ha logrado labrarse en los últimos meses.

Discreta vida privada

Rocío Martín Berrocal únicamente ha sido relacionada sentimentalmente con Nani Cortés. Una historia de amor que llegó a término en el año 2014 tras surgir rumores sobre el entorno del cantante. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida amorosa.