Georgina Rodríguez paraliza Venecia con su impresionante anillo de compromiso y un vestido de Roberto Cavalli

Ha llegado Georgina Rodríguez (31 años), un año más, al Festival de Cine de Venecia y ha eclipsado. Su asistencia es toda una tradición desde el año 2018, y no hay año en que la prometida de Cristiano Ronaldo (40) no acapare la atención de los fotógrafos.

Este año 2025 no ha sido una excepción. La de Jaca ha puesto un pie en la alfombra roja y todos los focos se han centrado en ella. Ni Cate Blanchett (56), ni Alicia Vikander (36), ni los grandes nombres del cine internacional: Gio ha concentrado todo el interés.

Ha sido la protagonista absoluta de la 82ª edición del Festival de Cine de Venecia. Mejor dicho: su look de impacto y, sobre todo, su impresionante anillo de compromiso, que Cristiano Ronaldo le entregó hace apenas unas semanas.

Georgina Rodríguez, sonriente, posando ante los medios. EFE

Una joya valorada en más de seis millones de euros que ha convertido su paso por la alfombra roja en un auténtico fenómeno viral. Gio ha presumido de joya y muy comentadas han sido las mil y una poses que ha realizado en la alfombra para que se captase toda la esencia de la pieza.

En cuanto a su outfit, Georgina ha confiado en Fausto Puglisi, director creativo de Roberto Cavalli, para diseñar un vestido exclusivo que ha sido descrito como una pieza de artesanía.

El modelo, de inspiración lencera, está confeccionado en encaje negro con motivos florales sobre una base nude, creando un efecto de semitransparencia que realza su silueta. De tirantes finos, escote cuadrado y cola discreta, el vestido combina sensualidad y sofisticación con una elegancia rotunda.

Georgina luciendo su anillo de compromiso. Gtres

El estilismo se completó con un choker joya en forma de rosa, cubierto de brillantes, pendientes a juego y un maquillaje en tonos tierra con labios efecto gloss. El peinado, un recogido effortless con mechones sueltos, aportaba frescura y naturalidad al conjunto.

Pero si algo ha paralizado Venecia, ha sido el anillo. Por primera vez, Georgina lo ha mostrado en una alfombra roja, y lo ha hecho con intención: posando con las manos en primer plano, sonriendo y dejando que la luz hiciera su trabajo.

La joya, con un diamante central de talla oval flanqueado por dos diamantes triangulares, ha sido tasada por expertos en más de seis millones de euros. Algunos incluso se atreven a decir que podría superar el valor del mítico anillo de Elizabeth Taylor.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió Georgina en redes sociales junto a una imagen de su mano sobre la de Cristiano Ronaldo. Una declaración que ahora cobra forma pública en uno de los escenarios más icónicos del mundo del cine.

Será, qué duda cabe, una de las grandes bodas del siglo, si bien se desconocen todos los detalles de la misma. Georgina y Cristiano comenzaron su relación en 2016, tras conocerse en una tienda de Gucci en Madrid.

Desde entonces, han formado una de las parejas más mediáticas del mundo del deporte y el entretenimiento. La pareja tiene dos hijas en común: Alana Martina, nacida en 2017, y Bella Esmeralda, nacida en 2022.

Además, Georgina ha asumido con cariño el papel de madre de los otros tres hijos de Cristiano: Cristiano Jr., y los mellizos Eva y Mateo, nacidos por gestación subrogada