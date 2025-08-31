Qué fue de Máximo Pradera, el presentador estrella de 'Lo+Plus' que ganó dos Ondas y superó un delicado cáncer de próstata

Máximo Pradera (67 años) se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión española en los años noventa. Periodista, guionista, escritor y divulgador musical, su carisma frente a las cámaras y su ingenio lo llevaron a consolidarse como uno de los comunicadores más influyentes de su generación.

Para muchos, su nombre está inevitablemente ligado a Lo+Plus, aquel innovador magacín de Canal+ que revolucionó el formato de entrevistas y entretenimiento. Hijo de Gabriela Sánchez Ferlosio y Javier Pradera, pertenecía a una familia vinculada a la política y a la cultura, lo que sin duda marcó su mirada crítica y curiosa.

Estudió Filología y Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, aunque su primer escenario de éxito no fueron las redacciones, sino la música. Desde 1978 se integró en la agrupación Atrium Musicae, especializada en rescatar piezas históricas. Allí se formó como intérprete de vihuela y llegó a actuar ante la realeza en Países Bajos. Pero hace mucho que no se sabe de él, ¿qué fue de Máximo Pradera?

Su salto a la televisión no empezó frente a la cámara, fue como guionista y lo hizo en el programa de TVE, Viaje con nosotros, en el año 1988 y después trabajó junto a El Gran Wyoming (70) en El peor programa de la semana y La noche se mueve. Aquellos primeros pasos lo consolidaron como un guionista brillante, capaz de combinar sátira política, humor y cultura popular en un lenguaje televisivo fresco.

Casi en paralelo, fundó el equipo radiofónico Lo que yo te diga, en la Cadena SER, donde mezclaba cine, música y humor. La propuesta obtuvo el Premio Ondas Internacional de Radio en 1990, un reconocimiento que anticipaba el éxito que estaba por venir.

El gran salto a la fama llegaría en 1995, cuando se convirtió en copresentador de Lo+Plus, al lado de Fernando Schwartz (87) y Ana García-Siñeriz (60). Durante seis años, el programa de Canal+ se convirtió en un referente televisivo.

Se hicieron con entrevistas a grandes figuras nacionales e internacionales con un estilo crítico, y hasta fue galardonado con el Premio Ondas por su innovación. Máximo Pradera, con su ironía característica, se consolidó como una figura imprescindible de la televisión española.

Tras esa etapa dorada, el periodista se puso al frente de Maldita la hora (Antena 3) y El primero de la clase (TVE), aunque ninguna de estas propuestas alcanzó la repercusión de Lo+Plus. Aun así, Pradera encontró en este tipo de formatos algo donde triunfar.

Después de aquella explosión televisiva que lo convirtió en uno de los comunicadores más populares del país, el madrileño tomó otros caminos. Su faceta literaria fue ganando peso con la publicación de más de una docena de libros, tanto ensayos como novelas de misterio firmadas bajo el seudónimo de Joseph Gelinek.

Sin embargo, en 2019 su vida dio un giro inesperado: le diagnosticaron un cáncer de próstata. El proceso fue largo, dos años de tratamientos, pero logró superarlo con éxito. Lejos de ocultarlo, lo convirtió en relato en otro libro al que tituló El cáncer y la madre que lo parió, donde narra su experiencia con la enfermedad mezclado con humor negro.

Ya recuperado, volvió con fuerza al panorama mediático colaborando en espacios radiofónicos. En 2022 su nombre apareció de nuevo en titulares por el llamado 'caso Naranjo', una disputa judicial por el derecho al honor que llegó hasta el Tribunal Constitucional y en la que salió reforzado.

En la actualidad, en 2025, Máximo Pradera sigue activo y muy presente en la esfera pública. Hace columnas de opinión, participa en tertulias y mantiene un perfil dinámico en redes sociales, donde comenta con ironía y claridad la actualidad política y cultural. Además, continúa escribiendo y presentando proyectos editoriales que combinan música, humor y análisis social.

Su salud, tras superar el cáncer, se ha estabilizado, y su compromiso con el periodismo sigue intacto. De aquel presentador de Lo+Plus que marcó a toda una generación al escritor y divulgador actual hay un hilo conductor: la pasión por la cultura, la palabra y su estilo tan ácido como brillante.