Irene Rosales reaparece tras confirmar la ruptura con Kiko Rivera y después de su cena con un misterioso joven

Irene Rosales (34 años) se ha vuelto a dejar ver tras anunciar su separación con Kiko Rivera (41). Lo ha hecho en la mañana de este sábado, 30 de agosto, desde su vehículo particular.

Sin hacer declaraciones y con una tímida sonrisa que refleja su tranquilidad, la andaluza se ha dejado ver en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta, donde tiene fijada su residencia.

Saludando a la prensa, pero sin querer responder a las preguntas de la prensa gráfica, la que fuera colaboradora de televisión ha evitado desvelar si son ciertos los rumores de que tiene una nueva ilusión con una persona de su entorno.

Y es que hace apenas unos días se emitieron unas imágenes en TardeAR en las que salía a cenar con un desconocido acompañante. La modelo, de momento, no se pronuncia sobre este asunto.

Irene Rosales se ha dejado ver en Castilleja de la Cuesta tras su ruptura con Kiko Rivera. Europa Press

Irene, muy activa en las redes

Su silencio delante de las cámaras contrasta con su capacidad de comunicación en sus redes sociales. Y es que, a través de su cuenta de Instagram, Irene Rosales se ha mostrado más activa que nunca en los últimos días.

Así, ha compartido algunos mensajes e imágenes sobre sus rutinas tras la confirmación de la ruptura. Fotografías de sus jornadas de deporte, de sus desayunos saludables o incluso alguna reflexión alusiva a la situación que atraviesa.

Sus posts y stories parecen haber aumentado desde que tomó la decisión de tomar un nuevo rumbo, lejos del cantante.

Irene Rosales, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

"Que nos vaya bonito a todos"

Una de esas reflexiones hace alusión al filósofo y matemático griego Tales de Mileto: "Lo más difícil del mundo es conocerse a sí mismo". Otra de ellas es algo más simple: "Agosto 30. Último sábado del mes. Que nos vaya bonito a todos".

Parece claro que Irene está dispuesta a pasar página con la mejor de las actitudes. Positiva y sin guerras. Ambos han evolucionado de manera diferente, pero están dispuestos a mantener una relación cordial por el bien de las dos hijas que tienen en común: Ana (9) y Carlota (7).

Fue el pasado miércoles, 27 de agosto, cuando se supo la decisión del Dj y su hasta ahora compañera sentimental. Tras nueve años casados y once de relación, Kiko Rivera e Irene Rosales han decidido tomar caminos separados.

Irene Rosales, tras el anuncio de su separación, en Castilleja de la Cuesta. GTRES

Kiko Rivera: "Soy una persona libre, más fuerte"

El hijo de Isabel Pantoja (69) ha aclarado que la decisión ha sido complicada: "No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario".

Asimismo, ha agradecido las muestras de cariño recibidas. También ha aclarado que no piensa recaer en viejas adicciones: "Sé que muchos aún dudan de mí y creen que volveré a ser el Kiko de hace diez años… pero os aseguro que esa etapa quedó atrás. Ese Kiko ya no existe. No tengo que demostrarle nada a nadie... Hoy soy una persona libre, más fuerte y con la mente preparada para empezar una nueva vida".