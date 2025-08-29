Olivia de Borbón y su marido, vacaciones de lujo en Punta Cana: sorpresa a su hijo y cena romántica por su aniversario

Olivia de Borbón y su marido en una fotografía de sus redes sociales.

Olivia de Borbón (51 años) ha vivido uno de los veranos más complicados de su vida. El pasado 20 de mayo, su padre, Francisco de Borbón y Escasany, fallecía a los 81 años. Una trágica noticia que dejaba rota de dolor y sumida en la tristeza a la aristócrata y prima del emérito Juan Carlos I (87).

Nadie está preparado para encarar la pérdida de un progenitor. Olivia, cabe apuntar, ha encontrado en su marido, Julián Porras-Figueroa (43) su mayor refugio y una especie de sostén en este delicado momento. Ha sido el empresario quien ahora ha revelado sus planes en el que ha sido su verano más atípico.

"Disfrutando de unas vacaciones en Punta Cana". Así titula Julián su última publicación de Instagram. Unas palabras que ha acompañado de un carrusel de fotografías en el que se muestra disfrutando de la playa caribeña.

No hay rastro de Olivia de Borbón en el post que del Instagram de su marido. Sin embargo un simple click en los stories de Instagram basta para comprobar que la dupla ha vivido unas vacaciones de ensueño en Punta Cana. Y es que no es asunto baladí el enclave de lujo en el que se han hospedado.

Han escogido Olivia y Julián para sus días de desconexión en República Dominicana el Dreams Royal Beach, un resort de lujo ubicado en una playa de arena blanca prístina con vista al resplandeciente mar Caribe. Según recoge la descripción de su página web, ofrece elegantes habitaciones y suites, gastronomía de primera clase, un sinfín de actividades y servicios superiores.

El lujo y la exclusividad que envuelven el resort, como no puede ser de otra forma, va ligado a un alto desembolso económico. Según ha comprobado EL ESPAÑOL, el precio por noche para hospedarse en el Dreams Royal Beach de Punta Cana está situado en torno a los 400 euros.

Se define el emplazamiento de lujo como un resort ideal para parejas con niños. La aristócrata y su marido, así, no han estado solos en sus vacaciones al otro lado del charco. Les han acompañado sus dos hijos, Flavia y Fernando. Este último, cabe apuntar, se ha convertido en uno de los protagonistas indirectos de la escapada.

Tal y como el propio Julián ha desvelado en sus stories de Instagram, su Fernando, el pequeño de sus vástagos, ha recibido en Punta Cana la visita de dos amigos. "Sorpresa, Fer. ¡Felicidades!", ha verbalizado Porras-Figueroa en su perfil.

Seguidamente, el empresario ha publicado una tierna instantánea en familia junto a su mujer y los dos pequeños en la que aparece una tarta de cumpleaños. "Qué suerte tenemos", ha añadido.

Cabe puntualizar que Fernando, el benjamín de la familia, llegó al mundo el 14 de agosto de 2018. El pequeño nacía mediante una cesárea programada y era bautizado a los pocos meses.

Julián Porras-Figueroa y Olivia de Borbón, en un 'story' de Instagram.

No ha sido la celebración de cumpleaños de Fer -como le apoda su familia de forma cariñosa- lo único destacable del viaje de Olivia de Borbón y Julián a Punta Cana. La dupla, cabe apuntar, ha tenido la oportunidad de vivir su decimotercer aniversario de relación en la playa caribeña.

"Felices 13 años con la mujer de mi vida", ha escrito en un story de Instagram el afamado empresario. Además de una tierna instantánea en la que se funde en un apasionado beso con su esposa, ha sacado Julián a relucir un vídeo en el que muestra los detalles de su romántica cena de aniversario.

"Un beso muy fuerte desde el paraíso. A veces los sueños se hacen realidad", ha confesado Porras-Figueroa en un momento determinado del vídeo. Un clip en el que la dupla aparece en una mesa ubicada en la playa repleta de luces y adornos de lo más llamativos.

Julián Porras y Olivia de Borbón iniciaron su historia de amor en Marbella y, tras 14 meses de noviazgo, pasaron por el altar en octubre de 2014. Desde entonces, fijaron su residencia en la localidad malagueña, aunque, tal y como publicó tiempo atrás este portal, han hecho las maletas y se han mudado a Madrid.

Polémica por el ducado de Sevilla

La muerte de Fernando de Borbón y Escasany no sólo dejó sumida en la tristeza a su familia. También dio paso a una polémica por el ducado de Sevilla, título que ostentaba el fallecido.

Olivia de Borbón reclamó unos meses atrás formalmente la sucesión del ducado de Sevilla amparándose en la Ley de Igualdad de Títulos Nobiliarios (Ley 33/2006), que establece que debe heredar el primogénito, sin distinción de sexo.

Olivia de Borbón, con su padre, Francisco de Borbón y Escasany, en una imagen de las redes sociales. Instagram

En su momento, el propio duque de Sevilla expresó en una entrevista con El Mundo su deseo de que fuera su hijo quien heredase el título. Sin embargo, tras su fallecimiento, Olivia decidió hacer frente a su hermano y solicitar la sucesión del ducado familiar.

Aunque, según lo publicado en el BOE, Olivia quiere asumir la herencia del título, su hermano Francisco se muestra convencido de que este asunto no afectará a la relación entre ambos. Así lo ha declarado a LOC, asegurando que su familia "no se va a romper" por esta cuestión.

El nuevo proyecto de Julián

No es el ámbito personal el único que hace sonreír a Olivia de Borbón y Julián Porras-Figueroa. El empresario ha lanzado recientemente su marca de ropa masculina llamada Black Roan, especializada en colecciones cápsula y sastrería a medida, con presencia en España y México.

Diversos famosos y conocidos del círculo social de Julián, así como él mismo, han lucido su ropa en celebraciones como la final de la Copa del Rey de Vela y citas sociales en Marbella.