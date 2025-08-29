Amaia Romero y su novio, Daniel Dalfó, rompen su relación tras tres años juntos

Impactante noticia en el mundo OT. Amaia Romero (26 años), la ganadora de la edición de 2017 del famoso talent musical, ha puesto fin a su relación con el cantante Daniel Dalfó (31) -conocido artísticamente como Daniel 2000- tras tres años juntos.

La noticia ha sido confirmada en la tarde de este pasado jueves, 28 de agosto, por el periodista Javier de Hoyos (34). Según relata el copresentador de D Corazón, la dupla ha puesto fin a su historia de amor de mutuo acuerdo. En esta línea, no ha habido terceras personas y ambos se siguen aún en redes sociales.

La ruptura entre Romero y Dalfó ha sorprendido a todos en redes sociales por lo inesperado. Y es que ambos han seguido trabajando juntos estos últimos meses. De hecho, sostiene De Hoyos que esta relación profesional seguirá existiendo y Daniel continuará siendo el director creativo de Amaia.

Amaia y Dani se conocieron en el verano de 2022 en el Festival Weekender de Primavera Sound en Benidorm. En aquel entonces, la ganadora de Operación Triunfo 2017 acababa de terminar su relación con Álex de Lucas (36). No obstante, tal y como la cantante desveló en una entrevista para Gallery +, vivió "un 'match'" con Dalfó.

Relató Romero en aquella charla que su romance con Daniel Dalfó fue un absoluto flechazo. "En aquel festival ya nos dijimos que da igual lo que pase, que nosotros vamos a ser súper amigos", replicó. Unas palabras que ahora cobran fuerza tras conocer que, pese a su ruptura, seguirán involucrados en proyectos profesionales conjuntos.

Amaia Romero y Daniel Dalfó, en una fotografía de sus redes sociales. Instagram

Cabe puntualizar que ambos son celosos de su intimidad y apenas han hablado en público sobre su historia de amor. Sin embargo, en varias ocasiones se han dejado ver juntos, tal y como sucedió en septiembre 2022.

Entonces, Amaia y Dani asistieron a la inauguración de la temporada del Liceu de Barcelona de aquel año. No posaron en el photocall, pero llegaron juntos.

Canciones como Tengo un pensamiento o la dirección creativa de Si abro los ojos no es real forman parte del trabajo conjunto de Daniel Dalfó y Amaia Romero.

Quién es él

Daniel Dalfó nació en 1994 en Torroella de Montgrí, Girona, y desde joven ha sentido atracción por el mundo de la música electrónica.

Como productor, comenzó en 2015 con el alias Da Pho, contribuyendo al recopilatorio Spring Uber Alles del sello Neonized. Desde 2022, utiliza el nombre Daniel 2000, bajo el cual lanzó el EP Mutual Pleasure 004 y sencillos como Chulito y Amb els amics.