Rocío, la hija de Michu, se muda a Madrid con la familia de su padre, José Fernando: las lágrimas de su abuela materna

El pasado 7 de julio, Michu, quien fuera pareja de José Fernando Ortega Mohedano (32 años) y madre de su única hija, Rocío (8), perdía la vida víctima de una enfermedad cardíaca congénita.

El trágico y repentino deceso de María Jesús Rodríguez Gamaza -nombre real de Michu- dejaba desolada a su familia y amigos más cercanos. Además, daba paso inmediato a una incógnita: el testamento de la andaluza así como sus voluntades.

Cerca de un mes y medio después, este pasado martes, 26 de agosto, el programa TardeAr ha publicado el contenido del testamento de Michu. Según el formato de Telecinco, la joven dejó por escrito su última voluntad hace varios años, designando a su madre, Inma, como heredera de todos sus bienes.

María Rodríguez Gamaza, más conocida como Michu, en una imagen de archivo. Gtres

En esta misma línea, ha revelado el programa conducido por Verónica Dulanto (46) y Frank Blanco (50) que la disposición testamentaria deja a la madre como gran beneficiada, mientras que la hija de Michu, por ley, tendrá acceso a su parte legítima de la herencia. "Se trata de propiedades, no de grandes sumas de dinero", verbalizó el paparazzo Tino Torrubiano.

Pocos minutos después de que parte del testamento de Michu se hiciera público, Mari Carmen Ortega, hermana de José Ortega Cano (71) y tía de José Fernando, ha confirmado el futuro de la pequeña Rocío, de tan sólo ocho años de edad en un acto en homenaje a Rocío Jurado en Chipiona.

"La niña se va para Madrid", ha verbalizado ante los micrófonos de Europa Press este pasado martes, 26 de agosto. Así, la también tía de Gloria Camila (29) ha despejado las dudas sobre el futuro de la pequeña.

José Ortega Cano, en el cementerio de San Miguel de Arcos de la Frontera, en Cádiz, con sus cuñados, Gloria Mohedano y José Antonio. Gtres

No se ha encontrado sola Mari Carmen Ortega en la presentación del nuevo libro de Marina Bernal. Rocío, 20 años contigo. También ha estado entre los presentes José Ortega Cano, quien ha preferido guardar silencio ante las informaciones del testamento de Michu.

En la mañana de este miércoles, día 27, Inma, la madre de Michu, se ha mostrado emocionada y al borde de las lágrimas ante los reporteros de Europa Press. Si la voluntad de su hija fue que Rocío viviese con su familia paterna, "pues bendita sea", han sido sus palabras.

"Siempre lo voy a apoyar y ya está. Mi niña era muy feliz conmigo, eso siempre lo decía ella. Ella estuvo ahí pensando dónde iba a ir, cuál era su casa, y ya está", ha comentado sobre la menor.

Inma, la madre de Michu, el pasado 8 de julio. Europa Press

Durante el último mes, los enfrentamientos entre Gloria Camila con la familia de la malograda Michu se convirtieron en un habitual de los platós de televisión. La incógnita sobre el futuro de la pequeña Rocío, por el momento, ya ha llegado a término.