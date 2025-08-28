Luis Tosar y María Luisa Mayol, emocionados en el último adiós a Eusebio Poncela: "Todo ha sido fulminante, en muy pocos días"

Este viernes, 28 de agosto, el Tanatorio de San Isidro de Madrid ha acogido el último adiós al actor Eusebio Poncela, fallecido a los 79 años a causa de una fibrosis pulmonar.

Su capilla ardiente ha reunido a numerosos rostros conocidos del cine, el teatro y la televisión que han querido rendir homenaje a uno de los intérpretes más singulares y respetados de la escena española.

Desde primeras horas de la tarde, compañeros de profesión, amigos y admiradores han acudido al tanatorio para despedirse del actor que marcó una época con títulos como Arrebato, La ley del deseo o Los gozos y las sombras.

Luis Tosar, atendiedo a la prensa. EFE

Los primeros en llegar han sido Carles Francino (67 años) -hijo del mítico locutor de radio- y Luis Tosar (53), acompañado por su mujer, la actriz María Luisa Mayol (44). Tosar, visiblemente afectado, ha compartido unas palabras que resumen el impacto de la pérdida:

"Justo estábamos terminando la segunda temporada de Matices. Pudo acabar de rodar, un poco in extremis, nos hizo un regalo. Ha sido uno de los grandes actores de este país y algunos de nosotros hemos tenido la suerte de disfrutar de él estos últimos días".

Luis Tosar ha revelado que Poncela se mantuvo activo hasta el final, a pesar de que la enfermedad se manifestó de forma repentina:

"La enfermedad ha sido fulminante, en muy pocos días", ha explicado Tosar. Y añade con emoción: "Murió como quería, trabajando y apurando la copa hasta el último momento".

Luis y su mujer, a las puertas del tanatorio. EFE

El actor también se ha referido a la reciente muerte de Verónica Echegui, cuya partida ha sacudido profundamente al sector: "Está siendo una semana terrible, con noticias muy desoladoras para nuestro cine".

Añade: "Lo de Verónica ha sido un shock absoluto, una persona tan joven, y yo creo que muy poca gente estaba enterada de cuál estaba siendo el proceso".

Vasto legado

La oficina de representación de Poncela ha confirmado que el actor ha fallecido "en paz y arropado por sus seres queridos" tras una valiente batalla contra el cáncer.

Además, han anunciado que su obra pictórica inédita será expuesta próximamente, cumpliendo así con su voluntad de compartir una faceta más íntima y personal de su trayectoria creativa.

Nacido en Madrid en 1945, se convirtió en uno de los actores más representativos de los primeros años de la democracia española.

Sobre las tablas ha participado asimismo en Los bellos durmientes, Macbeth, Edipo. Una trilogía, del director George Lavauden, o La casa de Bernarda Alba, uno de sus trabajos más recordados en teatro.

Poncela también cultivó su faceta como pintor y, según el escrito de su oficina, su legado pictórico inédito "será expuesto en un futuro próximo, cumpliendo así con su voluntad y permitiendo al público descubrir una dimensión más íntima y personal de su obra"