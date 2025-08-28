Irene Rosales rompe su silencio: su comunicado y la convivencia "insoportable" del matrimonio marcada por los "altibajos" de él

La inesperada separación de Kiko Rivera (41 años) e Irene Rosales (34) ha sacudido la crónica social de nuestro país. Tras once años de relación y nueve de matrimonio, la pareja ha decidido tomar caminos diferentes, dejando en común lo más importante: sus hijas, Ana (10) y Carlota (8).

La situación entre la expareja parece muy complicada y según ha podido saber EL ESPAÑOL la situación actual, como en toda separación, es "delicada". Tienen un contacto centrado en el bienestar de sus hijas, que ahora comenzarán su curso escolar.

La tensión es evidente y, de hecho, el hijo de Isabel Pantoja (69) ya habría dado un paso definitivo: se ha mudado a casa de su representante, Fran, con quien mantiene una relación de máxima confianza en estos momentos.

El Kiko y el chatgpt 🤔🤦‍♀️si sigue en el vicio lo veo en un futuro muy mal cuidao ,que con Irene se controlaba por las niñas ,ahora solo es barra libre hacia la destrucción total y un mal final ,ojala me equivoque 🤔 pic.twitter.com/h8W5iyTnvJ — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) August 27, 2025

Esta noticia ha sorprendido a muchos. La periodista Gema López (54) podría tener la clave real de esta separación.

Las palabras de la periodista en Espejo Público han arrojado luz sobre lo sucedido. "Lo que a mí me cuentan es que en los últimos dos meses la convivencia de ellos ha sido insoportable", ha comenzado diciendo.

"Las guerras han sido continuas y las peleas también. Que Kiko aunque anunció su recuperación ha seguido teniendo muchos altibajos. Que Irene desde el fallecimiento de sus padres ve la vida de otra manera y prioriza en otras cosas. Que sería Kiko Rivera quien abandonase el domicilio familiar”, ha añadido.

La periodista también apuntaba a los planes inmediatos del DJ. "Me comentan que tiene pensado irse a vivir al barrio de Triana en Sevilla, donde él ya ha estado preguntando por el precio de los alquileres. Él antes ha vivido ahí".

Un movimiento que confirmaría la determinación de Kiko de empezar una nueva etapa lejos de Irene. Otro de los factores que habría tensado la convivencia, según explicó López, es el papel del propio representante.

"La relación de Kiko con su representante, Fran, también habría podido pasar factura a la pareja. Fran ha ayudado en muchas cosas a Kiko pero también se ha convertido en tapadera de muchas cosas de Kiko. Esto Irene llegó un momento que no lo quiso aguantar. Hasta el punto de que se había enterado de ciertos cobros, ciertos bolos que no cuadraban pero Kiko, una vez más, habría salido en defensa de Fran".

Sobre la posibilidad de terceras personas en esta ruptura, la colaboradora de Espejo Público fue clara: "No me hablan de terceras personas pero no descartan que Irene tenga ganas de ser feliz y rehacer su vida. No le va a poner ningún impedimento a él para poder ver a sus hijas". Una afirmación que deja entrever que la influencer estaría dispuesta a cerrar esta etapa de la manera más cordial.

Así, mientras Kiko Rivera busca recomponerse en Sevilla, Irene Rosales centra sus esfuerzos en la estabilidad emocional de sus hijas. Una separación que llega tras años de altibajos públicos, enfrentamientos familiares y momentos de crisis que, finalmente, han desembocado en la noticia de la ruptura que ha salido publicada en la portada de Semana este miércoles, 27 de agosto.

Primeras palabras de Irene

Irene Rosales ha roto su silencio este jueves, 28 de agosto, tras confirmarse su separación de Kiko Rivera. Lo ha hecho a través de su perfil de Instagram, donde ha compartido un mensaje directo y sincero con sus seguidores.

"Como ya sabéis, después de 11 años ha llegado el momento de que Kiko y yo tomemos caminos por separado", ha comenzado escribiendo, dejando entrever la dureza del momento personal que atraviesa.

En su comunicado, la sevillana ha querido dejar claro que, pese a la ruptura, prevalece la unión y el cariño: "Hay mucho cariño, hay unión, y sobre todo mucho amor por la familia que hemos formado. Eso seguirá siendo así, porque aunque nuestra relación como pareja haya llegado a su fin, nuestro vínculo familiar siempre estará". Además, Irene ha subrayado que sus hijas, Ana y Carlota, serán siempre la prioridad.