Victoria Federica, desdichada en el amor y afortunada en el trabajo: su reconocimiento en un momento personal delicado

Victoria Federica, desdichada en el amor y afortunada en el trabajo: su reconocimiento profesional en un momento delicado

Victoria Federica de Marichalar y Borbón (24 años) ha puesto fin a su relación con Borja Moreno Oriol tras un año de relación. La pareja mantenía una historia de amor desde el verano de 2024 y ahora emprenden caminos por separado.

La noticia ha sido confirmada este pasado miércoles, 27 de agosto, por la revista ¡HOLA!. De acuerdo a la información que maneja la cabecera rosa, la hija de la infanta Elena (61) y el empresario han vivido un verano de solteros, haciendo planes por separado. No ha habido, cabe apuntar, terceras personas de por medio.

Un delicado momento personal el que atraviesa ahora Vic -como se hace llamar de forma cariñosa- tras su ruptura con Borja Moreno. Una realidad que difiere -y mucho- del buenísimo momento que vive a nivel profesional.

La sobrina de Felipe VI (57) ha sido nominada a los Premios Forbes 2025 en la categoría de Mejor Creador de Contenido. Victoria Federica, cabe apuntar, cuenta con 375.000 seguidores en Instagram. La mayoría de sus publicaciones están relacionadas con idílicos viajes y posados. Una serie de instantáneas que hacen considerar a la hija de Jaime de Marichalar (62) una influencer en toda regla.

Victoria Federica, en la revista 'Forbes'.

Los Premios Forbes en la categoría que está nominada la royal reconocen la excelencia en la creación de contenido digital en España, destacando tanto a creadores con gran impacto como a aquellos con enfoques más especializados. Victoria, así, comparte categoría con rostros reconocidos de la talla de Lidia Torrent (31).

La prestigiosa y aclamada revista no sólo comparte el nombre de los influencers nominados en cada categoría. También adjunta una breve descripción de cada famoso. Así define Forbes a la hermana de Froilán (27):

"Victoria Federica de Todos los Santos de Marichalar y Borbón es la segunda hija de la infanta Elena de Borbón y Grecia y Jaime de Marichalar, nieta de los reyes eméritos de España, Juan Carlos I y Sofía de Grecia, y sobrina del actual rey Felipe VI y quinta en la línea de sucesión al trono español. ¿Se necesita más para ser influencer y socialité del más alto nivel?".

Victoria Federica de Marichalar en el Cartel de San Isidro 2025. Gtres

Este reconocimiento profesional a Vic, como no podía ser de otra forma, ha dado paso a un significativo debate en las redes sociales. Muchos son los usuarios que afirman que De Marichalar y Borbón no merece tal distinción, afirmando que su faceta como influencer no se entendería de no ser familia de quien es.

Más allá de estos comentarios vertidos en plataformas sociales como X -anteriormente Twitter-, Victoria Federica es a día de hoy un absoluto reclamo de marcas. Ha protagonizado campañas de moda con firmas como Hoss Intropia. Además, especial mención cabe su colaboración con Nude Project junto a Belén Esteban (51), que generó un enorme revuelo en redes.

También ha sido la sobrina de Felipe VI imagen del cartel de la Feria de San Isidro 2025. Un acto taurino al que acudió EL ESPAÑOL el pasado mes de febrero y en el que Victoria Federica se convirtió en la absoluta protagonista de la ceremonia.

Acaparó la joven todas y cada una de las miradas de todos los allí presentes. Si bien no ofreció declaraciones con los medios de comunicación, la nieta del emérito Juan Carlos I (87) dedicó unas palabras alabando la figura de su abuelo materno.

"Lo primero que dije fue que me apetecía muchísimo porque es algo que llevo en la sangre, algo que llevo inculcado de cuna, y estoy muy feliz desde que me lo dijeron y con muchísimas ganas de hacerlo desde el principio. Si mi abuelo, el rey Juan Carlos, estuviera aquí, sé que estaría muy orgulloso", apostilló Victoria Federica en conversaciones con TeleMadrid.

Victoria Federica en 'El Desafío'.

A sus numerosas colaboraciones con marcas, hay que sumar la participación de Victoria en un reality de televisión. La hija pequeña de la infanta Elena se convirtió en el primer miembro de la Familia Real española en formar parte de un concurso de televisión. De hecho, llegó a ser la segunda finalista del formato El Desafío.

Una serie de reconocimientos y distinciones profesionales amparan la carrera profesional de la joven. Victoria Federica, desdichada en el amor y afortunada en el trabajo.

Otras relaciones

No es Borja Moreno Oriol el único hombre que ha sido relacionado sentimentalmente con Victoria Federica. En 2018 vivió un breve romance con el torero Gonzalo Caballero.

Más tarde, entre 2019 y mayo de 2022, mantuvo una relación más estable y pública con el conocido DJ Jorge Bárcenas, aunque terminaron por separarse en buenos términos.