Inés Domecq y otros amigos de Caritina Goyanes celebran un emotivo funeral sin la familia directa: la razón de su ausencia

La diseñadora Inés Domecq y otros amigos de Caritina Goyanes se han dado cita en la parroquia San Agustín de Madrid. GTRES

El pasado martes 26 de agosto se cumplió un año del inesperado fallecimiento de Caritina Goyanes, quien perdió la vida a los 46 años víctima de un infarto fulminante en su casa de Marbella, apenas 19 días después de la muerte de su padre, Carlos Goyanes.

Dos golpes devastadores para su familia, que un año después la han recordado con profundo cariño y dolor en la parroquia de San Agustín, en Madrid. Un templo muy especial para la saga, pues Cari asistía todos los domingos a misa en este lugar.

En la iglesia, numerosos amigos de la chef y empresaria se han reunido para asistir a un funeral en su memoria. Un oficio marcado por grandes ausencias.

Inés Domecq, a su llegada a la parroquia de San Agustín, en Madrid, donde se ha oficiado un funeral en memoria de Caritina Goyanes. GTRES

No han estado presentes ni su madre, Cari Lapique (73), ni su hermana, Carla Goyanes (42). El motivo de su ausencia, tal y como ha podido conocer EL ESPAÑOL, es que la familia se encuentra fuera de la capital.

Y es que en esta fecha tan significativa, los seres queridos de Caritina –su madre Cari Lapique, su hermana Carla, su viudo Antonio Matos y sus dos hijos, Pedro y Mini Cari– han optado por mantenerse alejados de los focos mediáticos.

En lugar de organizar un homenaje público a la fundadora del catering SixSenses by Cari, han decidido refugiarse en las islas Baleares para sobrellevar la jornada en la más estricta intimidad.

De momento, todos han preferido conmemorar el primer aniversario de su pérdida en un segundo plano y alejados por completo del foco mediático.

Pese a la decisión familiar de no permanecer en Madrid en este aniversario, sus amigos y algunos familiares sí han querido organizar una misa en recuerdo de Caritina.

Almudena Lapique y su madre, Sofía Tassara. GTRES

Quienes han encontrado fuerzas para reunirse en sus exequias han sido sus amigos. Entre ellos, la diseñadora Inés Domecq (42 años) y su marido, Javier Martínez de Irujo (44), grandes amigos de la desaparecida socialité. Ambos llegaron al templo sin hacer declaraciones: prefirieron guardar silencio en una jornada tan emotiva.

Entre los asistentes a la misa funeral en honor a la empresaria y emprendedora también se encontraba Almudena Lapique.

La joven, hija de Manuel Lapique —quien falleció el pasado mes de enero a los 70 años y era hermano de Cari— ha acudido acompañada de su madre, Sofía Tassara.

“Siempre la recordaremos. Era un encanto, un ángel en el cielo. Y su familia también”, ha expresado emocionada la prima de Caritina.

Jaime Matos, hermano de Antonio Matos, viudo de Caritina, no ha querido faltar a esta cita.

Antonio Matos, excuñado de Caritina Goyanes. GTRES

Su viudo: "No quiero ocultar mi dolor"

Su marido, Antonio Matos, no ha acudido al oficio. Sin embargo, ha compartido en el programa YAS Verano lo difícil que ha sido este año.

“Al principio no asimilas lo que ocurre, vives en estado de shock, como un cadáver andante. Este ha sido el primer año de todo sin Caritina y todavía no he podido procesar del todo lo que nos pasó. No quiero ocultar mi dolor ni fingir que soy un hombre fuerte que no puede llorar”, confesaba visiblemente emocionado en el espacio de Antena 3.