Enrique Iglesias será padre por cuarta vez a los 50 años: amplía su familia numerosa con Anna Kournikova

Enrique Iglesias (50 años) y Anna Kournikova (44) no pueden estar más felices. El cantante y la extenista esperan su cuarto hijo en común.

Según ha adelantado ¡HOLA!, el intérprete, que acaba de cumplir medio siglo de vida, y su pareja volverán a ser padres. Con la llegada de este bebé aumentan su ya numerosa familia. Son padres de tres hijos: los mellizos Lucy y Nicholas, nacidos en 2017, y una niña llamada Mary, nacida en 2020.

El hijo de Julio Iglesias (81) y su compañera sentimental forman una de las parejas más reservadas del mundo del espectáculo. Llevan más de 20 años juntos y, durante todo ese tiempo, han protegido su vida privada con un gran hermetismo.

Enrique Iglesias esperan su cuarto hijo en común. GTRES

Apenas se les ve en apariciones públicas y la información sobre su relación ha sido siempre escasa. Por este motivo, la noticia del embarazo de la exdeportista ha sido toda una sorpresa.

Siempre discretos en lo relativo a su vida privada, ambos han llevado su idilio con la mayor prudencia. La pareja comenzó su relación en 2001, tras conocerse durante el rodaje del videoclip Escape, y desde entonces se han mantenido juntos. Un idilio que este año cumple 24 años de felicidad y estabilidad.

En estos años de vida en común han fijado su residencia en Miami. Iglesias y Kournikova residen en una mansión en Indian Creek, al norte de Miami Beach.

Esta zona es conocida por su extrema seguridad y privacidad. En esta zona también tienen casas otros famosos de ámbito internacional, como Jeff Bezos (61) y Lauren Sánchez (55), la modelo Adriana Lima (44), el empresario Carl Icahn (89), y algunos miembros de la familia Trump: Ivanka Trump (43) y Jared Kushner (44).

Enrique Iglesias y Anna Kournikova, en una imagen de 2005. GTRES

También tiene casa en la zona el padre de Enrique, Julio Iglesias, quien adquirió su primera casa en Indian Creek a mediados de los años 80 y desde entonces ha ampliado sus inversiones inmobiliarias en la isla.

Se estima que el cantante llegó a tener hasta cuatro mansiones y varios terrenos en la zona, que ha ido vendiendo a lo largo de los años, aunque todavía mantiene importantes parcelas.

La isla, considerada una de las zonas más exclusivas y seguras del mundo -con solo unas 30-40 mansiones y residentes ultramillonarios- será el lugar donde se críe el nuevo miembro del clan Iglesias.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova, con los tres hijos que tienen en común, en las redes sociales. Instagram

Un bebé que llega cuando el artista ha superado ya los 50 años, en plena madurez. Hasta el momento, el intérprete de éxitos como Bailando o Súbeme la radio no ha hecho declaraciones ni anuncio 'oficial' sobre el retoño que viene en camino.

Por su parte, Kournikova tampoco se ha pronunciado sobre su estado de gestación. El último post de la extenista en su cuenta de Instagram se remonta a un año atrás. Fue en junio de 2024 cuando felicitó a Enrique con motivo del Día del Padre. "Feliz día del padre a mi hombre", decía.