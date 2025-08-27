Ramón Arcusa se queda sin su otra mitad artística, Manolo de la Calva: su difícil momento y el apoyo de su mujer, Shura Hall

El cantante y productor musical Ramón Arcusa (88 años) atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras conocerse este martes, 26 de agosto, la muerte de su inseparable compañero, Manolo de la Calva.

El barcelonés, que en los últimos años ha llevado una vida más tranquila y alejada de los focos, continúa siendo un referente en la música española y una de las figuras más respetadas de la industria, tanto por su trayectoria en el Dúo Dinámico como por su labor como compositor y productor.

La noticia del fallecimiento de Manolo ha supuesto un duro golpe para Arcusa, que pierde no solo a su socio artístico, sino también a "un hermano", como él le llamaba. Juntos marcaron una época con canciones que se convirtieron en himnos de varias generaciones.

Ramón Arcusa en un acto público. Gtres

La partida de De la Calva deja al cantante con un vacío irreparable y con la responsabilidad de custodiar el legado que ambos construyeron desde finales de los años cincuenta.

Aunque la relación entre Ramón y Manolo fue mucho más que profesional. Eran amigos entrañables, confidentes y compañeros de viaje y escenarios durante más de seis décadas.

Su última vez juntos ante el público fue el 30 de julio de 2022 en el Festival de Terramar en Sitges, donde ofrecieron su último concierto antes de retirarse definitivamente de los escenarios. Desde entonces, no volvieron a presentarse en vivo, confirmando así su retirada.

Ahora, Arcusa se queda sin su otra mitad, pero con la certeza de haber vivido una amistad única e irrepetible que quedará grabada para siempre en la memoria colectiva. Ha sido la leyenda de la música española el responsable de dar la triste noticia sobre su leal compañero.

Ramón Arcusa y Manolo de la Calva, junto a sus esposas, Shura Hall y Mirna Carvajal. Gtres

Ramón Arcusa Alcón, nacido en Barcelona el 10 de diciembre de 1936, es conocido como el otro componente fundador y voz principal del Dúo Dinámico. Criado en una familia humilde, desarrolló una pasión por la música desde niño, cantando jotas y estudiando en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona.

Durante su época más brillante como cantante y componente del Dúo Dinámico, conoció a la que se convirtió en su esposa en 1970, Shura Hall (79) -conocida actualmente como Shura Arcusa-, y juntos se fueron a vivir a Miami, aunque siempre han viajado con frecuencia a España.

El matrimonio, que cumple este año 55 años de casados, nunca tuvo descendencia, pero siempre fueron imprescindibles el uno para el otro, según ha contado el propio Ramón.

"Shura y yo nos compenetramos y tenemos los mismos gustos", expresó en una entrevista sobre la buena relación que mantiene con su esposa.

De hecho, la propia Shura ha definido públicamente a Ramón como "un santo" y ha bromeado diciendo que "él irá al cielo. Es un santo para el mundo". Estas palabras son muestra de la buena sintonía que hay entre la pareja, a pesar de las más de cinco décadas que llevan juntos.

Su amistad con Manolo

Manolo de la Calva y Ramón Arcusa compartieron más de 65 años de complicidad como integrantes del Dúo Dinámico, una unión marcada por la amistad, el respeto y la admiración mutua.

Se conocieron a finales de los años 50 en una fábrica de motores de aviación en Barcelona, donde descubrieron su pasión común por la música y unos valores compartidos de humildad y esfuerzo.

El 'Dúo Dinámico' en una de sus últimas funciones juntos. Gtres

A lo largo de su carrera, se apoyaron en los momentos difíciles y se consideraron "hermanos elegidos", pasando juntos más horas que con sus propias familias.

Su relación, que siempre estuvo por encima de lo profesional, se convirtió en una de las más sólidas y emblemáticas de la música española, algo que ha resistido con el paso del tiempo.

Ramón ha sido el responsable de anunciar la muerte de su amigo mediante X (antes Twitter). "Mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy", ha escrito en su perfil de Twitter.

"No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma del Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos", ha concluido muy afectado.