Ya hay fecha para la capilla ardiente de Manolo de la Calva, del Dúo Dinámico, en la SGAE: todos los detalles

La capilla ardiente de Manolo de la Calva, miembro del Dúo Dinámico fallecido este martes, 26 de agosto, en Madrid, se instalará este miércoles, día 27, en el palacio de Longoria de Madrid, sede principal de la SGAE.

El velatorio abrirá sus puertas a las 11 de la mañana y podrá visitarse hasta las 20 horas, según ha indicado a EFE un portavoz de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

El coautor de himnos como Resistiré o Quince años tiene mi amor ha fallecido este martes a los 88 años en el Hospital Anderson de Madrid.

Manolo de la Calva en una imagen de 2024. Gtres

Ha sido Ramón Arcusa (88), la otra mitad del Dúo Dinámico, quien ha revelado el deceso de Manolo, este martes, a través de su red social X.

En dicha plataforma, además, ha explicado que el cantante y compositor sufría una fibrosis pulmonar, diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace 3 años, en el que se desplomó.

Durante todo el tiempo de enfermedad, sostiene Arcusa, De la Calva se mantuvo "positivo, dicharachero y peleando hasta hace poco".

Nacido en Barcelona el 10 de febrero de 1937, hijo de emigrantes vascos, desde niño le gustaba cantar pero también el deporte, y llegó a ser campeón de España junior de natación en 100 metros, ademá de jugar como titular del equipo de waterpolo del Club Natación Barcelona.

Lo compaginaba con actuaciones en el Club Hondo de Barcelona, donde acudían músicos de jazz. También decide estudiar peritaje industrial y coincide con Ramón Arcusa en la fábrica de motores de aviación Elizalde.

Manolo de la Calva y Ramón Arcusa, en una fotografía reciente. Gtres

Allí se lanzarían a cantar en una fiesta navideña el villancico Blanca Navidad y ante el éxito entre sus compañeros deciden ensayar para actuar en salas de fiesta, como en La Masía.

Cantaron por primera vez en la radio en el programa La comarca nos visita, en Radio Barcelona; era el 28 de diciembre de 1958 y el presentador Enrique Fernández les preguntó como se llamaban. Dijeron Dynamic boys, que él tradujo al español como Dúo Dinámico y así se quedaron.

Pronto llegaría su boom, y ya en los sesenta fueron los número uno de las listas de éxitos durante cinco años. Uno de sus momentos cumbre fue cuando compusieron la canción La, la, la, que interpretada por Massiel (78) ganó en 1968 el Festival de Eurovisión.

Poseen el Grammy Latino a la excelencia musical 2014, el Premio de la Música 1999, Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo 2010, Micrófono de Oro 2012 o Miembro de Honor del Claustro Universitario de las Artes en Alcalá de Henares (Madrid, 2021).

El Dúo Dinámico recibió en mayo de 2023 la llave de La Casa de los Autores, reservada a artistas asociados desde hace cincuenta años a la institución, y en 2024 la Medalla de Honor de la SGAE por una larga trayectoria en la música.

Manuel de la Calva estaba casado desde 1972 con la colombiana Mirna Carvajal, con quien tuvo dos hijos, Vicky, diseñadora de joyas, y Daniel, diseñador gráfico.