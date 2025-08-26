Ana Terradillos, agradecida con la tripulación de un vuelo que trasladó a su padre, "muy malito", desde Nueva York

Ana Terradillos (52 años) ha utilizado sus redes sociales para comunicar una noticia personal que ha conmovido a sus seguidores. La presentadora ha compartido un emotivo mensaje sobre la situación de salud de su padre, trasladado recientemente desde Nueva York.

En su publicación, Ana ha expresado su gratitud a la aerolínea y al personal que le ha asistido durante el viaje, destacando la dedicación y el cariño recibidos.

"Hace 9 días trasladamos a mi padre desde NY. Estaré eternamente agradecida a Iberia por la asistencia, el cuidado y el cariño que recibimos. Gracias a los comandantes Vicente y Rafa y a la gran tripulación: Carlos, Carlos Hugo y Cristina", ha escrito la presentadora en su perfil de Instagram, compartiendo un mensaje cargado de emoción y gratitud, con unas nubes de fondo en la imagen.

El comunicado de agradecimiento de Ana Terradillos en sus redes sociales. Instagram

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Terradillos para conocer de primera mano la evolución de su padre. Aunque no ha querido aclarar la enfermedad que ha sufrido su progenitor, sí que ha reiterado su agradecimiento y ha confirmado que, tras un traslado delicado, la recuperación de su padre avanza.

"Mi aita vino muy malito y la tripulación le asistió con mucho cariño. Poco a poco se va recuperando", ha asegurado a este medio.

Además, durante su comunicado en redes, la presentadora ha querido agradecer también a Sonia Sánchez Plaza, una amiga de ella, por su atención siempre. "Gracias a mi ángel de la guarda por estar siempre cuando realmente lo necesito", ha expresado en su post.

No es la primera vez que Terradillos habla de la enfermedad que sufre su padre. En julio del año 2024, la presentadora quiso felicitar a su padre por su cumpleaños y ahí fue la primera vez que habló de él en directo. "Recupérate pronto, que nos haces mucha falta", añadió a la felicitación.

Algo que no pasó desapercibido entre sus compañeros; tanto fue así que hasta Patricia Pardo (41), desde Vamos a Ver, señaló que a su padre lo querían ya "como si fuese de la familia, como si lo conociéramos de toda la vida".